Bảo Minh chi cổ tức 20%, phát hành cổ phiếu thưởng

Dân trí Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt 20%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để mở rộng kinh doanh.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Vũ Thái Huyền, bầu bổ sung ông Đinh Việt Tùng. Ông Đinh Việt Tùng sẽ thay bà Vũ Thái Huyền đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo Minh.

Chi cổ tức 20% bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng

Ngày 23/4/2021, Tổng công ty Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2020, Đại hội đã ra nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 VND/cp) với thời gian thực hiện chậm nhất là quý II/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh 2021

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Bảo Minh cũng đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng, nhằm mở rộng hoạt động tăng cường năng lực tài chính, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế. Cụ thể, trong năm 2021, Bảo Minh sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ trong năm 2021 cho các đối tượng là các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ 10:2. Tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu thưởng. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh sẽ tăng thêm 20%, từ mức 913,54 tỷ đồng lên 1.096,24 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, báo cáo Đại hội, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Bảo Minh, cho biết, năm 2020, Bảo Minh đạt doanh thu 5.025 tỷ đồng, đạt 109,% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 9,43% so với năm trước. Với kết quả này, năm 2020, Bảo Minh đạt lợi nhuận trước thuế 233,2 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch. ROE ở mức 8,48%, đạt 105,98% so với kế hoạch. Tổng tài sản tăng 114,17%. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán của Bảo Minh đạt 155%, tăng 2% so với năm trước (153%).

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020 đạt 55.663 tỷ đồng, tăng 5,34% so với năm2019. "Với doanh thu bảo hiểm gốc thực hiện là 4.295 tỷ đồng, Bảo Minh đạt tốc độ tăng trưởng 10,9%, cao gấp đôi so với tỷ lệ tăng trưởng chung của thị trường", trong khi đó, xét về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Minh chiếm 7,63% thị phần, đứng thứ 4 trên thị trường, sau Bảo Việt, PVI và PTI, ông Vũ Anh Tuấn nói.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, ông Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, đây là kết quả kinh doanh "rất đáng mừng và đầy khích lệ", bởi năm 2020 là năm mà hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19. Năm 2020, Bảo Minh cũng đã vượt ngưỡng doanh thu 5.000 tỷ đồng và tuân thủ các quy định về giới hạn an toàn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định tại Thông tư 50 của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Minh cũng được Tổ chức xếp hạng quốc tế AM.Best tái xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt).

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn tặng hoa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Việt Tùng

Tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu 5.024 tỷ đồng trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh 2021 cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Để tập trung tái cấu trúc sản phẩm chưa có hiệu quả như thân tàu biển, các dịch vụ lỗ nhiều năm và có thời gian chuyển dịch, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các khách hàng lớn, tập trung quản lý để tạo hiệu quả, tiếp tục ứng phó với dịch COVID - 19, năm 2021, Bảo Minh đặt mục tiêu sau:

- Duy trì tổng doanh thu 5.024 tỷ đồng;

- Phấn đấu đạt lợi nhuận kế toán trước thuế 277 tỷ đồng - tăng trưởng gần 19% so với mức thực hiện năm 2020;

- Phấn đấu đạt tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt 10% - tăng trưởng hơn 18% so với năm 2020; và

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%.

Một số giải pháp Bảo Minh tiếp tục bám sát để phát triển doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận như cải tiến chất lượng dịch vụ bảo hiểm; đa dạng hóa, tăng cường các kênh khai thác bancasurance, online, môi giới, đại lý…; chuẩn hóa các quy trình khai thác, bồi thường, giảm thiểu trục lợi bảo hiểm,…

Kết thúc QI/2021, bức tranh tài chính của Bảo Minh tiếp tục có nhiều điểm sáng, cụ thể như sau: tổng doanh thu QI/2021 đạt 1.283 tỷ tăng trưởng 5,39% so với QI/2020 và đạt 25,53% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua (vượt 0,53% tiến độ kế hoạch bình quân); lợi nhuận kế toán trước thuế QI/2021 đạt 87,6 tỷ tăng trưởng 71,44% so với cùng kỳ và đạt 31,62% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Trường Thịnh