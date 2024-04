Bảo hiểm VietinBank chào hè với ưu đãi giảm sâu tới 30%

Bảo vệ toàn diện - Tận hưởng hè sang

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời hay những chuyến du lịch cùng bè bạn và người thân, song đây cũng là thời điểm dễ bùng phát nhiều dịch bệnh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2024 được dự báo đối mặt nguy cơ nắng nóng kỷ lục, số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, đỉnh điểm vào tháng 4 - 6.

Với đặc điểm thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, mùa hè là điều kiện thuận lợi cho nhiều vi sinh vật phát triển và gây bệnh bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tả, tay chân miệng…, với những đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em, phụ nữ có thai, hay nghiêm trọng hơn gây nên tình trạng đột quỵ ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, theo Sở Y tế TPHCM, năm 2024, các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng như sởi, bạch hầu, ho gà… có nguy cơ bùng phát dịch do số ca mắc toàn cầu tăng lên và tỷ lệ tiêm chủng trong nước giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với việc gián đoạn cung ứng các vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023.

Để sức khỏe không trở thành rào cản cho những hoạt động vui chơi, trải nghiệm ngoài trời, nhất là trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, Bảo hiểm VietinBank mang tới giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam, giúp khách hàng và gia đình tận hưởng mùa hè trọn vẹn, làm chủ mọi hành trình.

Chương trình đặc quyền được VBI dành cho khách hàng tham gia trực tiếp các sản phẩm bảo hiểm trên website myvbi.vn, app MyVBI hoặc Zalo Mini App MyVBI, không thông qua tư vấn viên với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.

Ưu đãi độc quyền chào hè từ Bảo hiểm VietinBank (VBI).

Cụ thể, khách hàng được giảm 30% phí Bảo hiểm Du lịch quốc tế VBIEnjoy (với mức đóng chỉ từ 159.000 đồng/ngày, quyền lợi tới 2 tỷ đồng, hợp lệ xin Visa toàn cầu), giảm 10% phí Bảo hiểm sức khỏe VBICare (chỉ từ 716.000 đồng/năm, quyền lợi bảo vệ tới 1 tỷ đồng), giảm 10% phí Bảo hiểm tai nạn VBISafe (chỉ từ 81.900 đồng/năm với quyền lợi bảo vệ tới 150 triệu đồng) và mua 1 tặng 1 (tặng 830 đơn Bảo hiểm ung thư vú PinkCare khi tham gia sản phẩm bảo hiểm bất kỳ với phí từ 500.000 đồng trở lên, không bao gồm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô - xe máy).

Trong đó, riêng ưu đãi Bảo hiểm sức khỏe VBICare áp dụng cho khách hàng là người được bảo hiểm có độ tuổi 7-50 tuổi và không tham gia bảo hiểm VBICare trong 2 năm kể từ ngày 1/1/2021. Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể sẽ kết thúc trước thời hạn.

Tận hưởng trọn vẹn, hè thêm vui khỏe nhờ có VBI.

Bảo hiểm VBI Online tiên phong công nghệ

Với thế mạnh về công nghệ, hệ thống kênh bảo hiểm trực tuyến của Bảo hiểm VietinBank - VBI tích hợp tất cả dữ liệu trong cùng một nền tảng với tiêu chí "all in one", giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và có thể trải nghiệm tất cả các tiện ích như mua tự động, quản lý đơn, tra cứu hệ thống bảo lãnh, garage, cứu hộ… trong 1 chạm, mà không cần phải thao tác trên quá nhiều ứng dụng.

Hơn nữa, thủ tục bồi thường bảo hiểm truyền thống vốn được coi là "rườm rà" đã được VBI đưa lên nền tảng trực tuyến 100% với tính năng giám định online, bồi thường siêu tốc mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, không cần đến tận nơi nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận ngay bồi thường, kể từ khi chấp nhận phương án.

Bên cạnh đó, VBI còn đem tới đặc quyền "MyVBI online - Phí luôn tốt" dành riêng cho các khách hàng mua trực tiếp (không thông qua tư vấn viên) tại website myvbi.vn, app MyVBI và Zalo Mini app MyVBI. Với VBI online, khách hàng được lựa chọn nhiều hình thức thanh toán đa dạng và nhận thêm ưu đãi từ các cổng thanh toán đối tác của VBI.

Khách hàng có thể mua Bảo hiểm VBI tại: http://myvbi.vn.

Bảo hiểm VietinBank - VBI là thương hiệu thuộc "Top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam năm 2023" và thuộc "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam" do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố.

Về môi trường làm việc, VBI đạt vị trí đầu trong ngành bảo hiểm, thứ hạng 8/100 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023", "Top 15 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc" - khối doanh nghiệp vừa do Anphabe xếp hạng và trao giải.

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm VietinBank từng bước nỗ lực khẳng định vị thế bảo hiểm trẻ - số hóa vì cộng đồng, chinh phục khách hàng bằng sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thông qua việc phát triển sản phẩm đa dạng, hệ thống mạng lưới kênh bán rộng khắp, ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng.