Bảo hiểm PVI nhận giải "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam"

Country Awards for Excellence là sự kiện được tổ chức hàng năm bởi Tạp chí Bảo hiểm Châu Á - tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm.

Country Awards for Excellence 2024 nhằm vinh danh những công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoạt động tốt nhất trên thị trường tại mỗi quốc gia thuộc Châu Á - Thái Bình Dương - những doanh nghiệp xuất sắc, có các thành tựu nổi bật, sáng kiến kinh doanh mới mẻ, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm khu vực trong năm 2024.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm tăng trưởng doanh thu, ra mắt sản phẩm và dịch vụ mới, hỗ trợ khách hàng và đối tác phân phối, quản lý rủi ro và giải quyết yêu cầu bồi thường.

Bảo hiểm PVI nhận giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam".

Theo đại diện doanh nghiệp, việc nhận được giải thưởng này khẳng định vị thế của Bảo hiểm PVI - doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam - trước các tên tuổi cùng ngành trong khu vực.

Ngoài xếp hạng năng lực tài chính quốc tế A- (xuất sắc) từ AM Best, Bảo hiểm PVI cũng đã liên tiếp nhận được các giải thưởng trong và ngoài nước như trở thành doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách giải thưởng "International Finance Insurance Awards" từ tạp chí tài chính quốc tế International Finance Magazine (IFM) của Vương quốc Anh tại hạng mục "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023", dẫn dầu danh sách "Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2024" do Việt Nam Report bình chọn...