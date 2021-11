Dân trí Covid-19 lần thứ 4 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết tất cả các doanh nghiệp, tuy nhiên, trong khó khăn vẫn có những doanh nghiệp nỗ lực chèo chống vượt qua con sóng này và Bảo hiểm PVI là một trong những minh chứng.

Chỉ số lợi nhuận liên tục thăng hạng

Nhờ sách lược thích ứng linh hoạt và kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ cho cả nghiệp vụ bán lẻ và bán buôn, đồng thời đẩy mạnh việc bán bảo hiểm qua các trang thương mại điện tử… nên cuối quý II và những tháng đầu quý III dù ảnh hưởng của quy định giãn cách khiến chỉ số tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của hầu hết các doanh nghiệp đều giảm sút nghiêm trọng thì Bảo hiểm PVI vẫn giữ được mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm ở mức trên 10%. Không những thế, liên tiếp 3 quý đầu năm nay, Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần và duy trì vị trí số 1 thị trường về hiệu quả kinh doanh cũng như đứng đầu về các chỉ tiêu tài chính khác.

Bảo hiểm PVI được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc năm 2021.

Nhờ sử dụng hiệu quả chi phí, kết thúc 9 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu 7.584 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng và 79,2% kế hoạch năm nay, đồng thời tương ứng tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Với những kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc trong giai đoạn 2020-2021, Bảo hiểm PVI là đơn vị bảo hiểm duy nhất lọt Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam. Còn theo bảng xếp hạng PROFIT500 (Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam), Bảo hiểm PVI đứng thứ 66/500 doanh nghiệp tư nhân (tăng 9 bậc so với năm 2020) và đứng thứ 133/500 doanh nghiệp (mọi thành phần) có lợi nhuận tốt nhất (tăng 20 bậc so với năm 2020).

Được biết, Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam được Vietnam Report công bố nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2020-2021. Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số là chiến lược hàng đầu của các doanh nghiệp để đối phó trước những tác động của đại dịch Covid-19. Qua đó, Top 5 mong đợi của doanh nghiệp PROFIT500 khi đầu tư vào chuyển đổi số là: Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; Quản lý, phân tích dữ liệu và theo dõi các báo cáo kịp thời, nhanh chóng và chính xác; Tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả hoạt động; Nâng cao năng suất lao động; Tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Cũng cùng chung chiến lược như nhóm doanh nghiệp PROFIT500, với Bảo hiểm PVI, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin để đẩy mạnh các kênh khai thác thương mại điện tử (đặc biệt là với các đối tác thương mại lớn), tạo trải nghiệm mới cho khách hàng cũng như tối ưu hóa các hoạt động giám định, bồi thường… chính là một trong những chiến lược quan trọng và được thực hiện xuyên suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến và là 1 trong số ít các doanh nghiệp triển khai cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trách nhiệm dân sự bắt buộc theo Nghị định 03/2021-NĐ/CP ngay khi Nghị định có hiệu lực… Hãng bảo hiểm này cũng vững vàng vị trí nhà Bảo hiểm Công nghiệp số 1 thị trường với doanh thu từ bảo hiểm cho các doanh nghiệp tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất nhận giải: Best CSR Insurance Company từ International Finance

Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn luôn tích cực chung tay cùng xã hội, cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, Bảo hiểm PVI luôn triển khai thiết thực chủ trương của Chính phủ về thực hiện "mục tiêu kép": vừa phòng chống dịch, vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Trong toàn hệ thống Bảo hiểm PVI, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã được triển khai hợp lý, hiệu quả nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày.

Bảo hiểm PVI đã trao tặng 1 tỷ đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, phối hợp cùng Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình "Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19"… Trước đó, Bảo hiểm PVI đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ vaccine của Chính phủ, các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 108 (Hà Nội) và Sở Y tế TPHCM, Huế…

Chính từ những hoạt động đó, Bảo hiểm PVI vinh dự nhận giải thưởng Best CSR Insurance Company - Non Life - Vietnam 2021 từ Tạp chí Tài chính Quốc tế International Finance Magazine (IFM) của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, Bảo hiểm PVI cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất nhận được các giải thưởng của IFM. Trước đó, năm 2013, Bảo hiểm PVI là công ty bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu Best Insurance Company của IFM. Ngoài ra, với những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI cũng được IMF trao tặng giải Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2021 - Best Non - Life Insurance Company, Vietnam 2021.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát như hiện nay thì việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra từ đầu năm là rất thách thức. Tuy nhiên, Bảo hiểm PVI vẫn đặt ra mục tiêu rất khát vọng, đó là phấn đấu đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng và đồng thời giữ vững vị trí số 1 thị trường về hiệu quả để chào mừng 1/4 thế kỷ thành lập và phát triển. Đại diện hãng bảo hiểm này cho rằng, những kinh nghiệm ứng phó với biến động của thị trường năm 2020 và những kết quả rất khả quan đạt được trong 9 tháng đầu năm nay cho thấy Bảo hiểm PVI đang đi đúng hướng và hy vọng rằng sẽ sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Trường Thịnh