Bảo hiểm BSH đồng hành cùng cá nhân và doanh nghiệp trong thời đại số

Báo động về tình trạng lộ dữ liệu

Hiện nay, ở Việt Nam, chuyển đổi số đã diễn ra trong hầu hết các loại hình doanh nghiệp và ở nhiều cấp độ khác nhau, nhất là trong những ngành như tài chính, y tế, giáo dục, du lịch…

Chuyển đổi số mang lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh…

Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều dựa trên dữ liệu. Dữ liệu được coi là tài nguyên trong bối cảnh hiện nay. Chính vì thế, chuyển đổi số cũng mang đến nhiều thách thức cho doanh nghiệp, một trong số đó là rủi ro gặp phải các cuộc tấn công mạng dẫn đến lộ ,lọt hoặc bị đánh cắp dữ liệu.

Giải pháp đồng hành của BSH với cá nhân và doanh nghiệp trong thời đại số

Với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng, các doanh nghiệp ngày càng dễ bị xâm phạm dữ liệu. Lộ, lọt và/hoặc bị đánh cắp dữ liệu gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt dữ liệu, kinh tế, uy tín thương hiệu. Việc lộ, lọt hoặc bị đánh cắp dữ liệu sẽ làm gián đoạn hoạt động kinh doanh cũng như tốn kém thời gian, chi phí khắc phục hậu quả của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo và triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam (Vietnam Security Summit 2023), ông Lê Hoài Nam - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm BSH - cho biết: "Đứng trước rủi ro dữ liệu bị lộ, lọt hay bị đánh cắp, ngoài các giải pháp kiểm soát rủi ro (tránh né, ngăn ngừa, giảm thiểu) thì giải pháp chuyển giao rủi ro, trong đó có bảo hiểm là một trong các giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Để bảo vệ cho khách hàng trước rủi ro lộ, lọt dữ liệu hay dữ liệu bị đánh cắp, BSH mang đến hai giải pháp đồng hành cùng cá nhân và doanh nghiệp là CEI - Bảo hiểm quản lý rủi ro an ninh mạng dành cho doanh nghiệp và CyberGuard - Bảo hiểm rủi ro an ninh mạng dành cho cá nhân.

Ông Lê Hoài Nam - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm BSH - tham gia hội thảo Vietnam Security Summit 2023 trong vai trò diễn giả (Ảnh: BSH).

CEI bảo hiểm cho các quyền lợi gồm trách nhiệm đối với quyền riêng tư, trách nhiệm đối với an ninh mạng, trách nhiệm đối với truyền thông, tống tiền qua mạng, tổn thất tài sản dữ liệu, gián đoạn hoạt động kinh doanh. Hạn mức bảo hiểm dao động từ 2 đến 5 triệu USD/quyền lợi, phí bảo hiểm tùy theo từng ngành nghề kinh doanh, dao động từ 70.000 USD đến 200.000 USD

CyberGuard của BSH là sản phẩm tiên phong bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro trong quá trình giao dịch trực tuyến như lừa đảo bán lẻ trực tuyến; bị tống tiền trên không gian mạng; bồi thường cho chi phí phục hồi hệ thống máy tính sau sự cố tấn công mạng; bồi thường cho chi phí phục hồi danh tính khi gặp sự cố tấn công mạng.

Ngoài việc được bồi thường tổn thất, khách hàng tham gia bảo hiểm CyberGuard tại BSH còn được các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới tư vấn tâm lý, hướng dẫn xử lý sự cố và tư vấn các biện pháp phòng ngừa để không xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai.

Sản phẩm bảo hiểm rủi ro không gian mạng CyberGuard của BSH đạt giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu" do Financial Service Awards 2021 bình chọn (Ảnh: BSH).

CyberGuard cũng là sản phẩm tiên phong dịch vụ bảo hiểm số của BSH khi tất cả quy trình đăng ký, thanh toán, cấp đơn bảo hiểm, khai báo, bồi thường cho khách hàng đều có thể thực hiện online một cách nhanh chóng và tiện lợi mọi lúc mọi nơi.

Với những điểm vượt trội về phạm vi bảo vệ rộng, quy trình dịch vụ online thuận tiện cùng với sự dẫn đầu xu hướng bảo hiểm trên không gian mạng, CyberGuard đã nhận được giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu" trong khuôn khổ giải thưởng "Dịch vụ tài chính tiêu biểu - Financial Service Awards 2021".