Bảo hiểm Bảo Việt bắt kịp xu hướng bảo vệ sức khỏe cho người khỏe

Khỏe mạnh là nền tảng của hạnh phúc

Bảo vệ sức khỏe đã trở thành xu thế nổi bật trong những năm gần đây, góp phần phản ánh lối sống thiết thực và lành mạnh. Theo đó, nhiều người quan niệm cần lập kế hoạch bảo vệ sức khỏe trong tương lai để nắm quyền chủ động trước các nguy cơ tiềm ẩn. Lúc này, bảo hiểm sức khỏe với đặc tính đi trước đón đầu những rủi ro trở thành lựa chọn thức thời, hợp xu hướng.

Hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt hiện bao gồm hơn 240 cơ sở y tế trong và ngoài nước (Ảnh: Bảo hiểm Bảo Việt).

Bảo vệ sức khỏe ngay khi khỏe

Tổ chức Y tế Thế giới đã thống kê và phân loại ra 3 cấp độ về sức khỏe là khỏe mạnh, trung bình - yếu và bệnh tật, với tỷ lệ chỉ 5% là người khỏe mạnh, 80% nằm ở mức trung bình hoặc yếu, 15% còn lại là bệnh tật.

Với lối sống hiện đại ngày nay, bệnh tật đang có xu hướng trẻ hóa. Vì vậy, nâng cao ý thức tăng cường bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, khỏe không còn là một điều xa vời.

Nắm bắt xu hướng chủ động bảo vệ sức khỏe toàn diện, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện có nhiều chương trình linh hoạt theo nhu cầu và điều kiện sức khỏe, phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm và quyền lợi, chi phí và hạn mức bồi thường,... Các chương trình được thiết kế phù hợp cho nhiều đối tượng, miễn khám sức khỏe và có thể chủ động tham gia trực tuyến, hợp đồng có kỳ hạn, việc bồi thường dựa trên tổn thất sức khỏe của người tham gia, mang lại sự bảo vệ và cá nhân hóa với mức phí hợp lý.

Phân tích về bảo hiểm sức khỏe, anh Nguyễn Chí Công, một tư vấn viên với hơn 10 năm kinh nghiệm, nhấn mạnh: "Sở hữu bảo hiểm sức khỏe, cái lợi có thể nhìn thấy ngay đó là được thăm khám, chữa trị bệnh kịp thời tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước. Ngoài ra một phần chi phí sẽ được bảo hiểm chi trả nên sẽ giảm đáng kể gánh nặng kinh tế".

Khách hàng được tiết kiệm lên tới 15% khi tham gia chương trình "Combo ưu đãi, Tết thêm bảo vệ" từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/1/2024 (Ảnh: Bảo hiểm Bảo Việt).

Cập nhật xu hướng bảo vệ sức khỏe cho người khỏe; Bảo hiểm Bảo Việt - doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất thị trường Việt Nam hiện triển khai đa dạng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt.

Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/1/2024, Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình "Combo ưu đãi, Tết thêm bảo vệ". Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi tham gia một chương trình và giảm trực tiếp 15% tổng phí bảo hiểm combo khi khách hàng tham gia đồng thời từ 2 chương trình trở lên trong cùng mỗi nhóm sau:

- Combo Ưu việt: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo (CI37).

- Combo Toàn diện: Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24).

- Combo An tâm: Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24).

Với sự linh hoạt trong thiết kế, các chương trình này được phát triển để phù hợp với đối tượng từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi, mang đến nhiều hình thức tham gia và lựa chọn kênh phân phối đa dạng. Trong năm 2023, hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo Hiểm Bảo Việt đã có 245 cơ sở y tế, đa dạng về loại hình, trải rộng tại 39 tỉnh thành.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện là đơn vị hàng đầu tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế như 2 giải thưởng Bảo hiểm Châu Á do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á trao tặng là Domestic General Insurer of the Year - Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam).

Tham khảo các chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt tại https://baovietonline.com.vn/ hoặc website phiên bản thử nghiệm https://beta.baovietonline.com.vn/.

Đồng thời, khách hàng cũng có thể gọi tới đường dây nóng 1900 55 88 99/ 0766 558899 hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống công ty thành viên, đại lý của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc để được tư vấn và cấp đơn nhanh chóng.