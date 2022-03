Báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên - Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Là nền tảng công nghệ tuyển dụng tại Việt Nam, TopCV ra mắt Báo cáo thị trường tuyển dụng 2021 và xu hướng tuyển dụng 2022 để cung cấp bức tranh toàn cảnh về thị trường và mang lại các giải pháp tuyển dụng hiệu quả cho doanh nghiệp. Báo cáo được tổng hợp từ số liệu khảo sát trực tiếp 1.500 doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực và 3.000 ứng viên, kết hợp với phân tích từ 150.000 tin tuyển dụng được doanh nghiệp đăng tải trên TopCV trong năm 2021.

Nghịch lý cán cân cung - cầu

Năm 2021, có đến 43% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự, tăng 1,6% so với năm 2020. Đặc biệt là ở nhóm ngành Bất động sản, Tài chính, IT - phần mềm, nhu cầu tuyển dụng lao động nằm ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, có đến 1,4 triệu người thất nghiệp, 1,4 người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, cho thấy thị trường lao động dồi dào nhưng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn không tuyển được nhân sự.

Nguyên nhân của nghịch lý và hiện tượng chảy máu chất xám?

Vẫn là bài toán quen thuộc, tuy nhiên, giai đoạn này, các doanh nghiệp ưu tiên cao cho việc tuyển dụng nhân sự có trình độ và năng lực chuyên môn nhất định, các tiêu chuẩn tuyển dụng cũng được nâng cao nhằm nhanh chóng tham gia hoạt động làm việc, rút ngắn các thời gian đào tạo chuyên môn. Vì vậy, có tới 55,5% ứng viên chưa đáp ứng được đủ các yêu cầu về kỹ năng chuyên môn.

Đồng thời, với nhu cầu tuyển dụng ngay nhân sự có trình độ chuyên môn cao trên toàn thị trường tuyển dụng dẫn tới tình trạng "chảy máu chất xám" mạnh mẽ khi có đến 94,6% người lao động sẵn sàng chuyển việc; có đến 52,2% người lao động cập nhật thông tin việc làm mới ít nhất mỗi tuần 1 lần trên các nền tảng như TopCV và bật chế độ tìm việc ngay cả khi đang có công việc.

Lý do được các ứng viên và người lao động cho biết là do công việc hiện tại có ít khả năng phát triển và mức đãi ngộ không tương xứng với năng lực, không tương xứng với mặt bằng chung của thị trường, chính sách công ty không minh bạch, rõ ràng. Ngoài ra, lý do về việc sẵn sàng chuyển việc còn liên quan tới mức cảm nhận về lạm phát chung, đa số nhân sự cho rằng, chuyển việc là cách nhanh nhất để nâng cao thu nhập, nhằm đảm bảo an toàn tài chính cá nhân, gia đình.

Các giải pháp tuyển dụng từ góc độ doanh nghiệp.

Các giải pháp

Trong bối cảnh hiện tại, để có được nhân tài phù hợp, bước đầu, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch tăng ngân sách tuyển dụng mạnh mẽ hơn. Có tới 41% doanh nghiệp dự kiến tăng ngân sách tuyển dụng. 22,9% doanh nghiệp giữ nguyên như năm 2021; 2,4% doanh nghiệp dự tính giảm ngân sách cho hoạt động này.

Lựa chọn đa dạng giải pháp kênh tuyển dụng là giải pháp được triển khai tiếp theo của các doanh nghiệp. Các website tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks... và mạng xã hội (Facebook, LinkedIn...) là các kênh tuyển dụng uy tín, phổ biến được lựa chọn. Với việc mang lại hiệu quả trong năm 2021, các nhà tuyển dụng thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục lựa chọn các kênh tuyển dụng này trong năm 2022.

Các giải pháp đòn bẩy mang tính đột phá, xây dựng nền móng giải pháp mới cho doanh nghiệp

Truyền thông thương hiệu tuyển dụng: Mạng xã hội (Facebook, LinkedIn...) là kênh phổ biến với gần 90% nhà tuyển dụng lựa chọn, bao gồm việc sử dụng truyền thông thương hiệu cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thu hút ứng viên trực tiếp.

Có tới 43,8% doanh nghiệp truyền thông thương hiệu tuyển dụng qua các website tuyển dụng như TopCV với các hình thức mới như đặt banner cùng hình ảnh, thông điệp hấp dẫn.

82,8% nhà tuyển dụng cho rằng bài test là cần thiết trong quy trình tuyển dụng. Test trình độ chuyên môn là bài test phổ biến nhất (89,3%). Sử dụng bài test trong quy trình tuyển dụng đã sàng lọc mức độ phù hợp giữa ứng viên và doanh nghiệp, giảm trực tiếp chi phí tài chính, thời gian khi tuyển dụng sai người. Thực tế hiện có 55,7% doanh nghiệp đã và áp dụng giải pháp này. Tỷ lệ này đang có xu hướng tăng lên trong năm 2022.

55,7% dự định ứng dụng trọn vẹn giải pháp công nghệ nhân sự (HRTech) cho quản trị nhân sự nói chung trong năm 2022, gấp hơn 2 lần so với hiện tại. Tại Việt Nam, TopCV là Công ty HRTech tiên phong trong việc ứng dụng sâu công nghệ (phần mềm, phần cứng, AI) để tối ưu và tăng hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực của các tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là các SMEs.

Link tải toàn bộ báo cáo: https://business.topcv.vn/topcv-recruitment-report-2022