Bamboo Airways bị khách phản ánh hoàn tiền vé, cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 20/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này vừa làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) về một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc hoàn tiền đối với các chuyến bay của hãng này bị hủy.

Cơ quan chức năng cho biết tại buổi làm việc, Bamboo Airways cam kết tăng cường minh bạch trong hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn hành khách thực hiện các quyền hợp pháp khi chuyến bay bị hủy. Hãng cũng cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền cần gửi yêu cầu thông qua kênh tiếp nhận hoàn vé của Bamboo Airways. Với trường hợp mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé của hãng, hành khách có thể thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được Bamboo Airways công khai.

Nếu vé được mua qua đại lý hoặc kênh trung gian, người tiêu dùng cần liên hệ trực tiếp đơn vị đã xuất vé để yêu cầu hoàn tiền và được hướng dẫn xử lý. Khi thực hiện yêu cầu, hành khách cần cung cấp các thông tin như mã đặt chỗ, họ tên, chặng bay, ngày giờ bay và thông tin thanh toán liên quan.

Đội máy bay Bamboo Airways giai đoạn trước khi thu hẹp quy mô khai thác (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo lưu giữ xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn tiền và lịch sử trao đổi với hãng hoặc đơn vị bán vé. Đây là những tài liệu có thể được sử dụng để theo dõi quá trình xử lý, đối chiếu thông tin và làm căn cứ khi phát sinh tranh chấp.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý, khi quyền lợi bị ảnh hưởng, người tiêu dùng nên ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp tới Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé. Trường hợp doanh nghiệp không trả lời hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Cụ thể, người tiêu dùng có thể liên hệ Sở Công Thương nơi mình cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương để được hỗ trợ.

Bamboo Airways đang thực hiện nhiều thay đổi trong kế hoạch khai thác. Cuối tháng 7, Bamboo Airways cũng thông báo về tình trạng liên tiếp hoãn, hủy nhiều chuyến bay và cho biết sẽ thực hiện hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng. Hãng thừa nhận số lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp quy mô khai thác. Theo dữ liệu từ Planespotters, đội bay đang khai thác của hãng hiện còn 3 máy bay, gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO. Trước giai đoạn tái cấu trúc, đội bay Bamboo Airways từng có thời điểm lên tới 44 máy bay, gồm các dòng Airbus A319, A320, A321 và Boeing 787-9 Dreamliner.