Bạc thỏi sắp được niêm yết trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam?

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết sáng 18/3, cơ quan này đã phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng họp thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Trần Hữu Linh đánh giá nhu cầu giao dịch mặt hàng bạc thời gian qua có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá mặt hàng này ở trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo.

Ông Linh cho rằng việc nghiên cứu, xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, việc triển khai cần được đánh giá toàn diện, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi của các bên tham gia thị trường.

Đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã báo cáo phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ. Theo đó, việc đưa mặt hàng bạc theo lên Sở Giao dịch hàng hóa sẽ chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu sẽ thí điểm niêm yết trên thị trường trong nước và giao dịch vật chất, khi thị trường vận hành ổn định sẽ liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa khu vực và thế giới.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc (Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ, Digi Invest) cam kết đảm bảo năng lực sản xuất và sẽ phối hợp thực hiện các quy định liên quan đến giao nhận hàng hóa, tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung vẫn phụ thuộc chủ yếu từ nhập khẩu.

Sản phẩm bạc được bày bán tại một cửa hàng trang sức ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại diện Ngân hàng MSB, đơn vị dự kiến tham gia cung cấp dịch vụ lưu ký, đã báo cáo về điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kho lưu trữ và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản bạc thỏi. Ngân hàng cam kết sẵn sàng nhanh chóng mở rộng theo nhu cầu thị trường

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh việc đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, tác động thị trường và yêu cầu quản lý.

Đồng thời, cần nghiên cứu, thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro phù hợp như quy định về giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát hoạt động đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Cơ quan quản lý cho biết nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và quyền lợi chính đáng của các bên tham gia.

Theo đánh giá, trên thị trường quốc tế, giá bạc thời gian gần đây tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Đáng chú ý, có thời điểm giá bạc thế giới thiết lập mức cao mới, đạt gần 108,6 USD/ounce (ngày 26/1).

Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi cũng liên tục được điều chỉnh, có thời điểm vượt mốc 111 triệu đồng/kg, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và nhà đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch hiện chủ yếu theo hình thức trực tiếp, phân tán, thiếu chuẩn hóa và công cụ phòng ngừa rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vì vậy, việc đưa bạc vào giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa được đề xuất nhằm minh bạch hóa thị trường, hình thành giá tham chiếu và hạn chế rủi ro.