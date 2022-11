Austdoor nhận danh hiệu "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" lần thứ 3 liên tiếp

Ngày 2/11, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt "Thương hiệu quốc gia Việt Nam". 172 thương hiệu trong tổng số hơn 1.000 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký đạt đủ tiêu chí xét chọn; trong đó, Tập đoàn Austdoor có tới 3 sản phẩm được công nhận là "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" gồm cửa cuốn Austdoor, nhôm Topal và vật liệu nhẹ Eratek, ghi dấu lần thứ 3 liên tiếp đạt giải, đúng dịp kỷ niệm 19 năm có mặt trên thị trường.

Đại diện Austdoor nhận danh hiệu "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" 2022 (Ảnh: Austdoor).

Lãnh đạo Tập đoàn Austdoor chia sẻ danh hiệu "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" là ghi nhận những nỗ lực của hơn 1.500 cán bộ công nhân viên và định hướng hoạt động của Tập đoàn Austdoor khi thực hiện đổi mới phương thức hoạt động.

"Austdoor đã dịch chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang đầu tư áp dụng chuyển đổi số, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị cao về mặt trải nghiệm, hiệu quả sử dụng. Sự kiện cũng là dấu mốc, là thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm Tập đoàn Austdoor và cửa cuốn Austdoor. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư đa kênh từ sản xuất đến phân phối, ứng dụng tối đa công nghệ số hóa vào trong chuỗi quá trình từ cung ứng, dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng".

Cửa cuốn Austdoor mang năng lực tiên phong

Tiêu chí xét duyệt của danh vị "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" 2022 gồm chất lượng, đổi mới - sáng tạo và năng lực tiên phong".

Cửa cuốn Austdoor tiên phong dẫn đầu thị trường (Ảnh: Austdoor).

Là đơn vị tiên phong trong ngành, sau gần 20 năm phát triển, Austdoor khẳng định luôn cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh, đồng thời sáng tạo và tiên phong trong việc đưa ra các thế hệ sản phẩm mới, công nghệ mới, dẫn dắt thị trường.

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng nhiều biến động và cạnh tranh, giữ tôn chỉ chất lượng làm đầu, Austdoor cho biết hãng vẫn đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu các sản phẩm cửa cuốn phải đảm bảo đủ tiêu chí an toàn, thông minh, an ninh và được kiểm tra trước khi đến tay khách hàng.

Hành trình Việt hóa sản phẩm thông minh cho người Việt

Năm 2003, những bộ cửa cuốn công nghệ Úc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mang thương hiệu Austdoor. Theo thời gian, các sản phẩm này được nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng trí tuệ Việt, để chính thức tạo ra những thế hệ cửa cuốn made in Vietnam, do chính tay người Việt tạo ra, hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng Việt.

Theo đại diện Austdoor, mỗi bộ cửa cuốn của hãng ra đời đều mang trong mình những giá trị riêng, khi được nghiên cứu phát triển dựa trên thói quen, nhu cầu sử dụng của người Việt, đặc tính văn hóa, khí hậu và môi trường. Austdoor hiện sở hữu 3 nhà máy sản xuất công suất lớn, cùng hệ thống hơn 600 đại lý ủy quyền, hơn 2.000 điểm bán lẻ trải dài khắp cả nước, nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn cửa cuốn Austdoor chính hãng cho gia đình.

Austfly là một trong những công nghệ thông minh hàng đầu của Austdoor (Ảnh: Austdoor).

Austdoor hiện phát triển thành công các loại cửa cuốn mới tích hợp công nghệ điều khiển cửa cuốn thông minh Austfly tiên phong trên thị trường, cho phép người dùng có thể dễ dàng điều khiển, kiểm tra, kiểm soát tình trạng cửa cuốn mọi lúc mọi nơi qua điện thoại kết nối bluetooth hoặc wifi. App Austfly hiện đã có mặt trên kho ứng dụng App Store và CH Play.

Theo nhà sản xuất, cửa cuốn Austdoor mới còn tích hợp công nghệ AI giúp cảnh báo tình trạng cửa cuốn bằng giọng nói hay các công nghệ an toàn gồm: ARC giúp chống sao chép mã mở cửa; Triple safe với chế độ bảo vệ 3 cấp độ, đảo chiều không dây kết hợp bộ sensor hồng ngoại và role chống sổ lô cùng các thiết bị an ninh như mạch đèn báo sáng, còi báo động, cảm biến khói… mang đến an toàn và tiện ích cho người dùng.

Thông tin chi tiết liên hệ 1900 6828 hoặc website: austdoor.com.