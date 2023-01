Atome mở rộng mạng lưới đối tác ngành hàng thời trang với Gior Fashion

Ra mắt đối tác phân phối thời trang dành cho giới trẻ

Atome, viết tắt của "Available To Me" đã có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2022. Đầu năm 2023, Atome hợp tác với nhà phân phối và bán lẻ nổi tiếng tại Việt Nam Gior Fashion, mang đến cho giới trẻ và người tiêu dùng Việt giải pháp thanh toán "Mua trước, trả sau" với khả năng chia hóa đơn mua sắm thành các kỳ thanh toán trả chậm, không lãi suất và không tính thêm phí dịch vụ.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán này ở 50 cửa hàng phân phối thời trang bán lẻ khác nhau trải dài trên toàn quốc của Gior Fashion, bao gồm những thương hiệu đình đám như Giordano, The North Face, Timberland, Keds và Kipling, với các sản phẩm thời trang chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, phục vụ nhiều hoạt động như sinh hoạt hàng ngày, vận động ngoài trời, thám hiểm…

Đăng ký và thanh toán bằng ứng dụng Atome trên thiết bị di động trong vòng thời gian ngắn (Ảnh: Atome).

Nhân sự kiện ra mắt đối tác mới, từ ngày 23/1, Atome mang đến ưu đãi cho người dùng lần đầu khi giảm 50.000 đồng khi cho giá trị đơn hàng tối thiểu 200.000 đồng. Để sử dụng ưu đãi, người dùng có thể tải ứng dụng Atome trên thiết bị di động cá nhân từ Google Play và cửa hàng iOS, hoặc quét mã QR tại các quầy thanh toán trong cửa hàng.

Đại diện của Gior cho biết: "Sự hợp tác mới mẻ này mang đến cho tệp khách hàng tiềm năng của chúng tôi, đó là thế hệ Gen Z và thế hệ Millennials sự linh hoạt và thuận tiện khi lựa chọn phương thức thanh toán 'Mua trước, trả sau'. Người dùng có thể thoải mái mua sắm mà vẫn kiểm soát chặt chẽ được chi tiêu hàng tháng của họ. Bên cạnh đó, sự kết hợp này còn mang đến tiềm năng phát triển số hóa cho các mô hình kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam hậu Covid, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận và mua sắm các thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế cho người tiêu dùng Việt".

Ông Vince Tạ, Tổng Giám đốc Atome Việt Nam, cho biết: "Mối quan hệ hợp tác lần này giữa Atome và Gior Fashion sẽ tạo điều kiện cho thế hệ người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến thiết bị công nghệ và thời trang tiếp cận và mua sắm từ các thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới. Với Atome, họ có thể mua sắm thỏa thích với những lựa chọn thanh toán thông minh, đồng thời vẫn linh hoạt để quản lý chặt chẽ tài chính của mình".

Ứng dụng Atome mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt "Mua trước, trả sau" cho thế hệ người dùng Gen Z và Millennials (Ảnh: Atome).

Hiện Atome Việt Nam đã hợp tác với hơn 100 các nhà bán lẻ và thương hiệu hàng đầu như MAP (Zara, Massimo, Pull & Bear, Stradivarius), Index Living mall, Son Kim Mode (Vera, Jockey), Amore Pacific (Sulwashoo, Laneige và Innisfree), Converse, Ecco, Cole Haan, Bitis, Akemi Uchi, ALDO, Peak Sport và HO. Hơn thế, Atome còn làm việc chung với Magna Management Asia (MMA), nhà phân phối và bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với danh mục các thương hiệu về thời trang và thể thao nổi tiếng như Birkenstock, Champion, Converse, New Era, Rookie, Smiggle và Planet Sports.

Trước đó, vào tháng 8/2022HSBC cũng công bố hợp tác chiến lược cùng thấu chi tín dụng lên đến 100 triệu USD với Atome Financial - một công ty vận hành nền tảng Atome chuyên về mua trước trả sau hàng đầu châu Á. Sự kiện này nối tiếp việc Ngân hàng Standard Chartered lên kế hoạch tài trợ và đầu tư 500 triệu USD cho Atome Financial trong vòng 10 năm.

Giordano là thương hiệu thời trang nổi tiếng từ Hong Kong (Trung Quốc) dành cho cả hai giới mang tính ứng dụng cao, phong cách thoải mái, đơn giản trong cuộc sống hằng ngày (Ảnh: Atome).

The North Face là thương hiệu thời trang thể thao chuyên dụng ngoài trời được chuyên gia thám hiểm, vận động viên và giới trẻ ưa chuộng (Ảnh: Atome).

Timberland sản xuất và bán lẻ những trang phục ngoài trời của Mỹ với tính năng và công nghệ cao, trong đó có các sản phẩm giày dép và những đôi boot da chống thấm nước (Ảnh: Atome).

Keds - thương hiệu giày sneakers lâu đời của Mỹ - sở hữu tinh thần tôn vinh giá trị phụ nữ (Ảnh: Atome).

Atome là nền tảng thanh toán "Mua trước, trả sau" hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu danh mục đối tác trực tuyến và trực tiếp đa dạng, có khả năng tăng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đặt hàng trung bình, đồng thời tiếp cận thêm nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, nền tảng này còn mang đến sự tiện lợi và linh hoạt cho người tiêu dùng với nhiều lựa chọn mua sắm và thanh toán.

Được thành lập vào năm 2016, Atome là một phần của Advanced Intelligent Group - một công ty khởi nghiệp độc lập về công nghệ hàng đầu Singapore. Có mặt trên khắp Nam Á, Đông Nam Á, châu Mỹ La Tinh và Trung Quốc, công ty nhận được sự đầu tư và hỗ trợ từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới như Quỹ SoftBank Vision 2, Warburg Pincus, Northstar, Vision Plus Capital, Gaorong Capital, Pavilion Capital, GSR Ventures và nhà đầu tư toàn cầu EDBI có trụ sở tại Singapore.

Hiện tại, Atome đã liên kết hợp tác với hơn 15,000 các nhà bán lẻ trực tuyến và trực tiếp khắp Đông Nam Á. Các đối tác thương mại chính của Atome bao gồm Sephora, Agoda, ZALORA, SHEIN, Zara, Marks & Spencer, Charles & Keith, Aldo và Pandora.