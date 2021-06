ASFA thắp sáng mùa dịch bằng những hoạt động đóng góp ý nghĩa

Dân trí Công ty Cổ phần ASFA Việt Nam tích cực tài trợ nước diệt khuẩn, khử mùi ASFA và phun xịt khử trùng để chung tay ủng hộ công tác chống dịch cùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Sức mạnh niềm tin đến từ những hành động đẹp

Những ngày này, đường phố Sài Gòn vắng lặng hơn. Đâu đó trong bữa cơm chiều có tiếng thở dài xen lẫn sự lo âu không biết khi nào thì dịch mới đi qua con ngõ nhỏ. Nhưng cũng có một Sài Gòn đang mạnh mẽ và sôi trào nhiệt huyết của niềm tin và sức mạnh cộng đồng.

"Người Sài Gòn giãn cách nhưng không giãn lòng". Trong khung cảnh tối tăm của mùa dịch, những ngọn lửa được thắp lên từ tấm lòng của mỗi cá nhân trong xã hội lại càng rõ nét và ghi đậm dấu ấn. Thật khó quên hình ảnh những bữa cơm nóng chuẩn bị bằng tất cả tình cảm gửi đến các cán bộ trên đầu chiến tuyến. Cả đất nước đang oằn mình chống dịch, chưa bao giờ hai chữ "đồng bào" lại gần gũi và gắn kết đến như vậy khi tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Đại diện ASFA Việt Nam nhận bằng khen cảm ơn của UBND quận 1.

Trong không khí ấy, Công ty Cổ phần ASFA Việt Nam cũng ủng hộ công tác chống dịch bằng nhiều hành động ý nghĩa, đóng góp một phần công sức bảo vệ sức khỏe người dân. Vào ngày 16/6 vừa qua, ASFA Việt Nam đã trao tận tay nước diệt khuẩn, khử mùi ASFA cho UBND quận 1, đồng thời cho nhân viên phun xịt trong khuôn viên UBND quận. Trước đó, công ty cũng đã tài trợ cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn các sản phẩm khử khuẩn thiết thực trong mùa dịch.

Nhân viên ASFA thực hiện phun khử khuẩn.

Đại diện ASFA - Tổng giám đốc Phạm Bích Hạnh cho biết: "ASFA đóng góp điều mình làm tốt nhất và thiết thực nhất, đó là việc tài trợ các giải pháp diệt khuẩn khử mùi với những sản phẩm chất lượng được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Hy vọng với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, chúng ta sẽ mạnh mẽ đẩy lùi dịch bệnh."

ASFA chung tay làm trong sạch môi trường sống

Công ty Cổ phần ASFA Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp diệt khuẩn khử mùi cho các doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và toàn diện. Không chỉ trong mùa dịch, mà từ khi thành lập tới nay ASFA Việt Nam luôn nỗ lực trong công cuộc đem lại môi trường sống sạch sẽ, an toàn, giúp người dân Việt hình thành thói quen sống tích cực, bảo vệ sức khỏe từ những điều đơn giản hàng ngày.

Một phần ủng hộ của ASFA Việt Nam trong công tác chống dịch.

Nước ASFA sản xuất bằng công nghệ tiên tiến được chuyển giao trực tiếp từ Công ty OREA JAPAN, được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi HALAL, Bộ Y tế Nhật Bản và đạt chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn của EPA, FDA Hoa Kỳ. Nước ASFA không phát sinh ra Clo, không chứa cồn nên có thể phun xịt khử khuẩn trong không khí, thậm chí có thể xịt vào miệng để vệ sinh mà vẫn an toàn. Sau khi sử dụng để khử trùng khử mùi, thành phần còn lại của nước ASFA cũng phân giải để trở lại thành nước bình thường nên rất an toàn cho người, động vật và môi trường. Chính nhờ vậy, đây là một giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường sống khỏi các tác nhân gây hại.

ASFA phun xịt diệt khuẩn, khử mùi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Nước ASFA có khả năng diệt khuẩn, khử trùng, khử mùi,, bảo quản rau củ quả, thịt cá tươi sống, giúp thực phẩm tươi lâu hơn, vệ sinh cá nhân nên có thể sử dụng hàng ngày ở trong gia đình và các địa điểm công cộng như các sở ban ngành, bệnh viện, trường học, siêu thị, khách sạn, nhà hàng, sân bay, nhà máy thực phẩm… Trong những ngày dịch bệnh hoành hành, nước ASFA lại càng phát huy công dụng của mình khi có thể diệt trừ virus, vi khuẩn có trong không gian một cách hiệu quả.

ASFA cũng là một doanh nghiệp tích cực trong những hoạt động hướng tới cộng đồng. Trước đó, ASFA đã tham gia nhiều sự kiện thiện nguyện như đồng hành cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, ủng hộ lũ lụt miền Trung, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, tham gia kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện K, hưởng ứng lễ phát động không xả rác của quận 5...

ASFA ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và phòng chống dịch Covid-19.

Những lúc khó khăn mới thấm thía câu nói "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", mới thấy tình người đẹp và ấm áp từ những câu chuyện bình dị xung quanh mình. Mỗi sự ủng hộ dù ít dù nhiều đều là một bàn tay ấm nắm chặt lấy nhau để tạo nên sức mạnh cho cả cộng đồng, cho cả đất nước. Tin rằng, thời gian khó khăn này chỉ là một khoảng lặng để chúng ta suy ngẫm và khắc sâu những giá trị nhân văn, để sát lại gần nhau hơn, và rồi vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

