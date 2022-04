An Khang Computer khai trương showroom mới tại Hà Nội

Showroom mới của An Khang Computer tại 25 Yên Lãng, Hà Nội.

Showroom mới của An Khang Computer sẽ ra mắt vào ngày 9/4/2022 tới đây. Thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, diện tích mặt sàn lớn, showrooom trưng bày hàng nghìn sản phẩm khác nhau từ loại phục vụ cho nhu cầu học tập, văn phòng, giải trí cơ bản đến các công việc chuyên nghiệp. Đại diện An Khang Computer cho biết, sự kiện khai trương showroom mới đánh dấu bước ngoặc mới sau 13 năm phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối công nghệ laptop và máy tính để bàn PC, thiết bị văn phòng.

"Năm 2021 vừa qua, dịch bệnh hoành hành đã mang tới cho nền kinh tế nhiều sự biến động. Từ những biến động này, An Khang Computer nhận ra rằng, ngành công nghệ đặc biệt là máy tính xách tay, các thiết bị nghe nhìn… rất quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Học tập online, làm việc online hay giải trí… đều cần sử dụng các thiết bị công nghệ này. Nó đáp ứng được nhiều hơn nữa cho một thế giới số, một lối sống di động, sẵn sàng làm việc, học tập từ xa mọi lúc, mọi nơi. Tiếp tục trong năm 2022, thói quen làm việc và giải trí từ xa vẫn được duy trì. Những cải tiến công nghệ tiếp tục được ra mắt đặc biệt là ngành máy tính, hứa hẹn sẽ mang tới cho người dùng những trải nghiệm mua sắm vừa rẻ, vừa chất lượng lại có hậu mãi tốt về sau.

Anh Phạm Anh Dậu - Giám đốc Công ty Máy tính và Viễn Thông An Khang chia sẻ, trong chặng đường 13 năm phát triển, An Khang Computer luôn giữ vững phương châm hoạt động "sự an tâm là bình an", tức là mang tới cho khách hàng sự bình an và khỏe mạnh. Nhờ đó, công ty đã trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn và tin tưởng khi mua sắm các thiết bị điện tử - công nghệ phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc.

Công ty An Khang Computer cũng được vinh danh là khách hàng tiêu biểu của hãng Lenovo, DELL, ASUS, HP, ACER, MSI…, nhận giải thưởng từ tập đoàn ASUS và nhiều kỷ niệm chương, đặc biệt là chiếc cúp của Microsoft…

Nhân dịp khai trương Showroom 25 Yên Lãng, An Khang Computer có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng với tổng giá trị lên tới 250 triệu đồng. Đây là lời tri ân An Khang Computer dành đến những khách hàng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Quà tặng ngày khai trương với tổng giá trị lên tới 250 triệu đồng.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện khai trương showroom 25 Yên Lãng là chương trình giảm giá 25 voucher, trong đó có voucher giảm giá 5 triệu đồng/sản phẩm. Tiếp theo là chương trình đặt hàng trước "pre-order" giảm ngay 250.000 đồng/sản phẩm và đặc biệt là chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải nhất là Tivi Samsung 24 inch trị giá 5 triệu đồng.

25 voucher giảm giá ngày khai trương.

Pre-order giảm giá 250.000 đồng/sản phẩm dành cho khách hàng đặt hàng trước ngày khai trương.

Chương trình ưu đãi "Giá sốc - Bắt đáy" giảm giá tới 50%++

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, truy cập: https://www.ankhang.vn/uu-dai-cuc-khung-khai-truong-an-khang-computer-25-yen-lang.html

Hệ thống showroom An Khang:

Cơ sở 1: Số 25 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 1900 2655 (Máy lẻ 101 & 102) / Hotline: 0922 744 999

Cơ sở 2: Số 31 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu (E2/D21 The Premier), Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 1900 2655 (Máy lẻ 301) / Hotline: 0399 655 368