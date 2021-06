Amway Việt Nam ra mắt báo cáo trách nhiệm xã hội lần 6

Dân trí Amway Việt Nam phát hành Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2020. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Amway phát hành ấn phẩm Báo cáo trách nhiệm xã hội.

Với báo cáo này, Amway đã điểm lại các hoạt động trách nhiệm xã hội, các dự án hỗ trợ cộng đồng đã hoàn thành trong suốt một năm qua, theo triết lý "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn".

Cùng đất nước giữ vững thành trì chống Covid-19

Việt Nam và thế giới vừa trải qua một năm với nhiều xáo trộn do đại dịch Covid-19. Amway Việt Nam đã có nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Công ty đã thực hiện chương trình trao tặng 1.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, 500 chai nước rửa đa năng và 500 chai nước rửa tay đậm đặc G&H Protect+ cho tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị sản phẩm hỗ trợ là 600 triệu đồng, được tiếp lửa cho các khu vực cách ly, các khu vực xuất nhập khẩu, cửa ngõ tỉnh Lạng Sơn.

Trong một năm với nhiều biến động, Amway Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19. với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và miền Trung, Amway Việt Nam đã đóng góp 300 triệu đồng để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, thông qua chương trình "Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về".

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: "Covid-19 càng làm cho chúng ta thấm thía câu "nghĩa đồng bào, tình ruột thịt" hơn bao giờ hết. Chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn", để mỗi bước đi của doanh nghiệp đều gắn với cộng đồng. Thiết thực và hiệu quả là kim chỉ nam cho những chương trình cộng đồng của chúng tôi."

Tiếp tục các chương trình hoạt động xã hội

Trong một năm với nhiều biến động, Amway Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện các hoạt động cộng đồng, bởi đây là một phần không thể thiếu của một doanh nghiệp luôn trung thành với đường hướng phát triển bền vững.

Amway Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tại TPHCM, và hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai cùng Viện truyền máu Huyết học Trung ương tổ chức 2 chương trình Chủ nhật Đỏ. Hai sự kiện này thu hút 600 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia hiến tặng gần 300 đơn vị máu.

Amway Việt Nam cũng đã quyên góp 200 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ đồng bào miền Trung đang oằn mình trong trận lụt lịch sử, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé, chung tay cùng cả nước hướng đến đồng bào vùng lũ.

Cộng đồng người tiêu dùng trẻ của Amway thu hút sự tham gia của đông đảo Nhà phân phối và người tiêu dùng.

Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Amway Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để thực hiện các hoạt động này, Amway đã hợp tác cùng Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo - Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương.

Trong năm 2020, Amway đã tham dự lễ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020) do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean tổ chức. Bước sang năm hoạt động thứ 12 tại Việt Nam, để giữ vững vị trí là một trong những công ty bán hàng đa cấp hàng đầu Amway luôn giữ vững cam kết đầu tư mạnh mẽ và lâu dài.

Được ghi nhận qua các giải thưởng

Với những đóng góp cho công tác phòng chống dịch, Amway Việt Nam đã nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội và UBND Tỉnh Lạng Sơn vì đã đạt được thành tích xuất sắc trong các hoạt động xã hội và từ thiện và có thành tích xuất sắc trong việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Định hướng kinh doanh phù hợp và những giá trị cốt lõi đã giúp Amway vững vàng ứng phó với những biến chuyển của thế giới, duy trì sự liên tục trong chuỗi sản xuất cung ứng và vận chuyển hàng hóa trong điều kiện đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng dịch. Amway đã nhận được giải thưởng Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng. Các sản phẩm thuộc nhãn hàng Nutrilite luôn góp mặt trong giải thưởng này suốt 7 năm qua.

Ngoài ra, Amway Việt Nam đã nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Asean 2020 tại Diễn đàn doanh nghiệp Asean+3. Tổng giám đốc Amway Việt Nam - ông Huỳnh Thiên Triều, cũng được biểu dương là Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam - Asean 2020.

Amway luôn lấy con người làm trọng tâm trong mọi chiến lược hoạt động, với các hoạt động đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2020, Amway Việt Nam lần thứ năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trường Thịnh