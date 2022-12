AMACCAO PC đột phá trong giải pháp kỹ thuật về bê tông

Những giải pháp của AMACCAO trong ngành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn giúp đẩy mạnh hiệu quả dự án cho chủ đầu tư, tiết kiệm chi phí xã hội (Ảnh: AMACCAO).

Giải pháp cấu kiện hiện đại cho các dự án đặc thù

Với lịch sử phát triển kéo dài gần 400 năm, bê tông hiện đại là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phải tới tận thế kỷ 21, phương pháp sản xuất bê tông lắp ghép mới trở nên phổ biến với ngành xây dựng toàn cầu và trở thành xu hướng. Các công ty tiên phong tại nhiều quốc gia đầu tư phòng nghiên cứu, nhằm cải tiến kỹ thuật và công nghệ cho loại vật liệu mới này, tạo ra các giải pháp giúp bê tông cấu kiện lắp ráp dễ dàng hơn, sản xuất đồng bộ hơn, nâng cao chất lượng và giải được nhiều bài toán phức tạp, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của các nhà đầu tư hơn.

Là một trong những doanh nghiệp Việt sớm đầu tư vào lĩnh vực bê tông cấu kiện, AMACCAO PC tích lũy nhiều kinh nghiệm khi trở thành nhà cung cấp quen thuộc cho nhiều công trình lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện doanh nghiệp thực hiện các giải pháp cải tiến kỹ thuật cho loại vật liệu này tại nhiều dự án xây dựng nhà máy, trong đó có Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu bán dẫn Amkor và Nhà máy điện rác Seraphin.

AMACCAO PC cung cấp giải pháp sử dụng lõi thang máy, thang bộ đúc sẵn cho công trình Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu bán dẫn Amkor (Ảnh: AMACCAO).

Tại nhà máy của chủ đầu tư Amkor, nhà thầu SGC eTEC E&C Co., Ltd lựa chọn AMACCAO sản xuất và cung cấp toàn bộ lõi thang máy, thang bộ cho công trình. Với lõi thang máy, AMACCAO đề xuất sử dụng lõi thang đúc sẵn thay cho phương pháp thi công cũ tại công trình, đạt kích thước ô thang trung bình 3mx8m. Nhờ đó, thay vì mất tới 7 ngày để thực hiện xong một ô thang một tầng như phương pháp truyền thống đổ ván khuôn tự leo; thì hiện tại chỉ cần 3 ngày với giải pháp sản xuất lõi thang máy đúc sẵn của AMACCAO PC, tiết kiệm nhiều thời gian. Hiện tại, công trình đang hoàn thiện tới tầng thứ 3, cao độ 27m. Tiến độ này nhanh vượt ngoài dự kiến ban đầu của nhà thầu cũng như chủ đầu tư.

Với thang bộ, cấu kiện đúc sẵn cũng được chuyển trực tiếp từ nhà máy đến công trình và đưa vào vị trí lắp đặt. Không chỉ rút ngắn tiến độ, đảm bảo chất lượng, phương pháp thi công này còn giúp nhà thầu giảm bớt chi phí hoàn thiện do không cần trát bề mặt hay ốp đá, mà có thể sử dụng luôn bề mặt bê tông phẳng đẹp tự nhiên.

Toàn bộ cấu kiện thang bộ của dự án được đúc sẵn và chuyển từ nhà máy đến công trình giúp đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ, giảm bớt chi phí hoàn thiện (Ảnh: AMACCAO).

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đường điện chiếu sáng, điện kỹ thuật cũng được tích hợp vào trong kết cấu bê tông đúc sẵn giúp chủ đầu tư và tổng thầu giảm nhiều chi phí nhân công cho hạng mục này. Phần kết cấu bê tông giữ nguyên được khả năng chịu lực, không bị tác động đục phá (do công tác làm hệ thống điện) như phương pháp thi công tại chỗ truyền thống.

Từ kết quả này, AMACCAO PC dự kiến tiếp tục phát triển phương án cấu kiện bê tông lắp ghép để áp dụng cho các dự án lõi thang máy, lõi thang bộ cho tất cả các dự án. Từ đó hướng đến cung cấp giải pháp sản xuất các hộp kỹ thuật có kích thước lớn, lò, ống khói cho các nhà máy xi măng hoặc các nhà máy nhiệt điện than, nhiệt điện rác…

Riêng với nhà máy điện rác Seraphin, toàn bộ hệ thống cột, kết cấu chính, tường bao che, dầm, seno mái, tấm parapet, lõi thang bộ đều được sử dụng cấu kiện bê tông lắp ghép do AMACCAO PC sản xuất. Theo đại diện nhà thầu, những bộ phận này của nhà máy yêu cầu vật liệu, kích thước đặc thù, ví dụ như cột cao tới 54m, đứng độc lập với khẩu độ cao nên cần kết cấu rất lớn. Nếu thi công theo phương pháp khuôn tự leo tại chỗ sẽ phải lắp giàn giáo rất cao và phức tạp, tốn rất nhiều nhân lực, quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Điều này không đảm bảo được tiến độ thi công gấp gáp theo cam kết của chủ đầu tư do thời gian chờ ổn định kết cấu chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, thiếu chủ động, ảnh hưởng đến môi trường do trong quá trình thi công tạo ra các loại rác thải xây dựng.

Ngược lại, khi sử dụng cấu kiện bê tông đã hoàn thiện tại nhà máy của AMACCAO rồi vận chuyển đến chân công trình, đơn vị thi công chỉ cần đưa vào quy trình lắp ráp là hoàn tất, và có thể thi công hàng loạt để đẩy nhanh tiến độ.

"Các cấu kiện bê tông đúc sẵn của AMACCAO sản xuất đều đạt MAC cao, tương ứng 450-500, vượt xa chuẩn kỹ thuật mà phương pháp truyền thống có thể đạt được (chỉ ở mức 300), đảm bảo chịu lực tốt, bề mặt mịn đẹp, không rỗ hạt hay có lỗ khí và quy trình sản xuất hoàn thiện, chất lượng đồng bộ nhờ sản xuất và kiểm soát tại nhà máy", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Tại Nhà máy điện rác Seraphin, toàn bộ hệ thống cột, kết cấu chính, tường bao che, dầm, seno mái, tấm parapet, lõi thang bộ đều được sử dụng cấu kiện bê tông lắp ghép do AMACCAO PC sản xuất (Ảnh: AMACCAO).

Hiện dự án nhà máy điện rác Seraphin vượt tiến độ nhiều hạng mục trong đó có sự đóng góp giải pháp của AMACCAO PC. Thành công từ công trình đặc thù này một lần nữa khẳng định tên tuổi và vị thế trong ngành cấu kiện bê tông của AMACCAO PC.

Đại diện công ty tiết lộ, một số chủ đầu tư và thương hiệu cung cấp thiết bị cho các công trình điện gió đã đặt yêu cầu loại cấu kiện bê tông MAC 800, và AMACCAO đang trong quá trình hoàn thiện quy trình kỹ thuật để đưa sản phẩm ra triển khai thử nghiệm.

Xu hướng trên thế giới và tầm nhìn của AMACCAO

Hiện nay các nước phát triển mạnh về ngành xây dựng như châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Arab… cũng đi theo xu thế lắp ghép, cho thấy bê tông cấu kiện đúc sẵn là xu hướng tất yếu của ngành. Vì vậy Việt Nam sớm hay muộn cũng theo xu thế chung của thế giới.

Theo ông Phạm Văn Nghị - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc AMACCAO PC - đây là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển các loại cấu kiện bê tông lắp ghép trên thế giới ứng dụng về Việt Nam, thay thế sản phẩm sản xuất tại chỗ theo phương thức truyền thống. Nhờ việc đi sâu vào công nghệ cấu kiện bê tông lắp ghép, AMACCAO thu hút được nhiều khách hàng là các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài, cho các dự án từ phổ thông đến đặc thù. Nhà máy sản xuất của công ty duy trì công suất hoạt động cao, chia 3 ca sản xuất làm việc liên tục.

Nhờ việc đi sâu vào công nghệ cấu kiện bê tông lắp ghép, AMACCAO PC thu hút được nhiều khách hàng là các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài, cho các dự án từ phổ thông đến đặc thù (Ảnh: AMACCAO).

"Chúng tôi đã phải mở rộng nhà máy Hà Nam để đáp ứng nhu cầu của đối tác, khách hàng; đồng thời chuẩn bị triển khai xây dựng các nhà máy mới tại Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai... để tăng cường năng lực cung cấp cho các chủ đầu tư và tổng thầu tại các khu vực thị trường rộng lớn này", ông Nghị cho hay.

Ông Nghị thừa nhận trong giai đoạn ngành xây dựng và bất động sản chững lại, nhiều khách hàng của công ty gặp khó khăn và mong muốn tiết giảm chi phí. Thấu hiểu điều đó, AMACCAO PC tìm kiếm và cung cấp thêm nhiều giải pháp công nghệ, kỹ thuật giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời chia sẻ lợi ích với khách hàng.

Việc chia sẻ lợi ích này khiến lợi nhuận trên doanh thu chỉ ở mức vừa phải, không cao. Tuy nhiên, AMACCAO PC hiểu rằng đây là ngành đi liền với thương hiệu của tập đoàn, ghi dấu ấn với các đối tác suốt nhiều năm qua, đặc biệt đóng góp cho chủ đầu tư và cho ngành sản xuất cấu kiện bê tông tại Việt Nam, cũng như cống hiến cho xã hội những công trình bền đẹp, mang tầm vóc quốc gia, thay đổi bộ mặt của đất nước (công trình tàu điện ngầm, nhà máy điện rác…).

Ông Nghị chia sẻ thêm: "Nhìn thấy các nhà máy hoạt động và những công trình AMACCAO xây dựng; tại văn phòng những kỹ sư miệt mài nghiên cứu, tìm giải pháp sao cho vừa đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế vừa phù hợp với Việt Nam; tại nhà xưởng những công nhân miệt mài làm 3 ca... chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn khó khăn này nhưng AMACCAO vẫn tìm được việc làm, vẫn duy trì được công việc cho hơn 4.000 người. Đây là điều chúng tôi thực sự trân trọng và cảm thấy hạnh phúc".

Nhờ trăn trở tìm giải pháp để giải quyết vấn đề của khách hàng, chia sẻ lợi ích với đối tác, AMACCAO PC đã liên tiếp ghi dấu tại các công trình lớn và duy trì được công việc cho hơn 4.000 lao động (Ảnh: AMACCAO).

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước giảm việc làm, cắt giảm lao động, AMACCAO vẫn duy trì được công việc cho hơn 4.000 lao động của tập đoàn, nhà xưởng luôn sáng đèn và liên tiếp ký các hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông lớn.

"Câu trả lời chính là nhờ sự nỗ lực, sự trăn trở tìm việc, tìm giải pháp cũng như sự hy sinh lợi ích cho khách hàng như đã nói ở trên - lấy lợi nhuận vừa phải, tìm mọi giải pháp để giúp đỡ và giải quyết được vấn đề của khách hàng", đại diện tập đoàn lý giải.