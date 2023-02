AM Best nâng hạng tín nhiệm tài chính của Bảo hiểm PVI từ B++ lên A

Theo Bảo hiểm PVI, các xếp hạng trên cho thấy năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá là rất mạnh, đồng thời khẳng định hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp. Ngoài ra, Bảo hiểm PVI cũng được hưởng lợi do công ty mẹ của PVI là Tập đoàn HDI được nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm.

Trụ sở Bảo hiểm PVI (Ảnh: PVI).

Việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao. Theo đó, báo cáo của Bảo hiểm PVI cho thấy khả năng sinh lời từ kinh doanh bảo hiểm ổn định và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm là 17% (2017-2021).

Riêng năm 2022, phí bảo hiểm của công ty tăng mạnh 17% so với cùng kỳ năm trước. AM Best cho rằng Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục duy trì khả năng sinh lợi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm với tỷ lệ kết hợp ròng ở mức xấp xỉ 90% trong trung hạn. Lợi tức đầu tư chủ yếu vẫn đến từ lãi suất tiền gửi và cổ tức, là nguồn đóng góp thường xuyên vào tổng doanh thu của công ty từ trước tới nay.

Vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro của Bảo hiểm PVI dự kiến sẽ giảm, mặc dù trong trung hạn vẫn ở mức cao nhất, theo mô hình đánh giá BCAR của AM Best. Sự sụt giảm trên chủ yếu là do sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, rủi ro đầu tư cao hơn và tỷ lệ chi trả cổ tức cao.

AM Best cho biết công ty có danh mục đầu tư với mức độ rủi ro vừa phải, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tư nhân đang tăng dần, mặc dù phần lớn công ty vẫn đầu tư vào tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn. Các yếu tố đề bù đắp thu nhập chính bao gồm phần lớn doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm.

Ngoài ra, Bảo hiểm PVI cũng được đánh giá nâng hạng nhờ có vị thế vững chắc trên thị trường trong phân khúc kinh doanh bảo hiểm thương mại và công nghiệp, bao gồm bảo hiểm năng lượng, tài sản, kỹ thuật, hàng không và hàng hải, vì công ty là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), một trong những tập đoàn Nhà nước lớn nhất Việt Nam.

AM Best đánh giá mô hình quản trị doanh nghiệp ERM của công ty là phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động hiện tại của công ty. Bảo hiểm PVI sẽ nhận được sự hỗ trợ giám sát và quản lý rủi ro của Tập đoàn HDI V.a.G…