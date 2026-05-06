AgriS hợp tác với Harney & Sons, mở rộng hiện diện nông sản Việt Nam tại Hoa Kỳ

Kết nối nguồn lực địa phương với thị trường nông nghiệp toàn cầu

Biên bản ghi nhớ giữa AgriS và Harney & Sons thông qua công ty liên kết Betrimex (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre) đã thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn nhằm mở rộng thị trường và gia tăng hiện diện của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thoả thuận tập trung vào thương mại hóa các dòng sản phẩm từ chuỗi giá dừa, gạo, đường hữu cơ và các sản phẩm giá trị gia tăng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chứng kiến Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa AgriS, Betrimex với Harney & Sons (Ảnh: AgriS).

Hai bên đồng thời xác lập định hướng tăng trưởng trong giai đoạn 5 năm với mục tiêu doanh thu tích lũy khoảng 100 triệu USD, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ triển khai thực tế.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Thái Văn Chuyện - Tổng giám đốc AgriS - cho biết: “Việt Nam đang là điểm sáng giàu tiềm năng trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu, khẳng định cam kết đóng góp có trách nhiệm vào nguồn cung ổn định cho khu vực và thế giới.

Trong đó, tỉnh Tây Ninh - nơi AgriS đặt trụ sở - đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Với hành trình hơn 56 năm phát triển bền vững, AgriS tự hào là doanh nghiệp có những đóng góp thiết thực cho quá trình này”.

AgriS đang đẩy mạnh vai trò kết nối trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu, với định hướng phát triển dựa trên hệ sinh thái hợp tác đa bên.

Định vị mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu, AgriS lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng để chuyển mình từ một đơn vị sản xuất thuần túy trở thành đơn vị kết nối chiến lược trong chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp các nền tảng AgTech, FoodTech và FinTech theo tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Đại diện AgriS và Harney & Sons tại buổi làm việc và trao đổi thoả thuận hợp tác (Ảnh: AgriS).

AgriS hiện thực hóa hệ sinh thái “5 Nhà” làm cầu nối cho nông sản Việt

Thông qua việc ký kết, AgriS tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong mô hình “Hợp lực sức mạnh từ 5 Nhà” để thiết lập mạng lưới liên kết giữa: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và các định chế tài chính.

Các nguồn lực về vốn, công nghệ và thị trường trong toàn chuỗi giá trị được đồng bộ hoá thông qua một nền tảng trao đổi chung. Theo đại diện AgriS, cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp chủ động liên kết và thúc đẩy quá trình chuẩn hóa sản xuất, nâng cao năng lực chế biến, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và minh bạch, AgriS tập trung phát triển các nhóm sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng.

Cụ thể bao gồm: nguyên liệu thực phẩm bền vững, đồ uống nguồn gốc thực vật, các giải pháp sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp.

AgriS định hướng triển khai các hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ theo hướng nội địa hóa sản xuất, phát triển hệ thống phân phối và kết nối tài chính - công nghệ cho các dự án nông nghiệp bền vững.

Các mô hình hợp tác tại chỗ được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động trong vận hành chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để các tiêu chuẩn sản xuất và phát triển bền vững được áp dụng nhất quán trong toàn bộ hệ sinh thái.

Việc ký kết hợp tác với Harney & Sons - thương hiệu trà cao cấp danh tiếng của Hoa Kỳ, sẽ giúp AgriS tối ưu hóa hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, mang các sản phẩm hữu cơ chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng của Harney & Sons.

AgriS đang tăng tốc trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với mô hình tích hợp chuỗi giá trị và hệ sinh thái hợp tác “5 Nhà” (Ảnh: AgriS).

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng quốc tế đang tái cấu trúc, sự liên kết giữa năng lực sản xuất, công nghệ, tài chính và thị trường được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng tăng trưởng dài hạn, đồng thời nâng cao vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

AgriS là doanh nghiệp hàng đầu ngành nông nghiệp tại Việt Nam, tiên phong dẫn dắt ngành chuyển đổi theo hướng công nghệ cao, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Với kinh nghiệm hơn 56 năm xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, AgriS phát triển hệ sinh thái hơn 200 dòng sản phẩm trải rộng trên các ngành hàng chủ lực từ mía, dừa, chuối, lúa (gạo) và dứa, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tới gần 80 thị trường quốc tế.

Danh mục sản phẩm của AgriS bao gồm các sản phẩm nguyên liệu, chế biến và giá trị gia tăng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

AgriS cũng cung cấp nền tảng trao đổi chung cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp tối ưu liên kết khoa học, công nghệ và kinh tế nông nghiệp - nơi những đối tác cùng tầm nhìn và khát vọng có thể đồng hành kiến tạo giá trị dài hạn. Giai đoạn 2025 - 2030, công ty đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD, khẳng định cam kết đồng hành cùng lộ trình Net Zero 2035.