3 kinh nghiệm vàng khi mua két việt tiệp tránh "tiền mất tật mang"

Dân trí Két sắt Việt Tiệp ngày nay được nhiều khách hàng tin dùng và chọn mua, tuy nhiên không phải ai cũng có kinh nghiệm để mua được sản phẩm chính hãng. Dưới đây là 3 kinh nghiệm quý báu khi mua két Việt Tiệp mà bạn nên biết để tránh "tiền mất tật mang".

Chọn mua két sắt có kích thước, trọng lượng phù hợp

Ngày nay, két sắt được sản xuất với nhiều loại kích cỡ, trọng lượng để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Đối với những gia đình có nhu cầu sử dụng ít, két sắt mini luôn là ưu tiên số 1 bởi lợi thế về sự nhỏ gọn, thiết kế tối giản, tiết kiệm không gian. Trong khi đó, những gia đình có nhu cầu sử dụng lớn hơn thì các mẫu két sắt siêu cường, chống cháy, cỡ lớn có trọng lượng từ 70kg đến 180kg sẽ là lựa chọn vô cùng tuyệt vời với không gian sử dụng rộng rãi, độ an toàn đảm bảo tuyệt đối. Đặc biệt, các bạn nên đo đạc cẩn thận vị trí dự định đặt để két sắt để đảm bảo mua được két sắt có kích thước phù hợp với không gian, diện tích căn nhà.

Mua két sắt tại các địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay, không khó để người mua có thể tìm kiếm thông tin địa chỉ mua bán két sắt giá rẻ trên mạng Internet. Và két Việt Tiệp được biết đến là thương hiệu két sắt chính hãng, uy tín nhất hiện nay mà các bạn có thể cân nhắc mua hàng.

Tuy nhiên ngày nay, tình trạng két sắt giả, kém chất lượng đang ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người mua hàng. Chính vì vậy, chúng tôi xin bật mí cho các bạn một số dấu hiệu giúp nhận biết két Việt Tiệp chính hãng như sau.

Có 3 yếu tố tạo nên bộ nhận diện hoàn hảo của thương hiệu két Việt Tiệp, bao gồm: tem chống hàng giả (được cấp bởi Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội), hệ thống tem sắt và tem đảm bảo chất lượng cùng một phiếu bảo hành chính hãng. Trên tất cả các dấu hiệu trên đều đầy đủ thông tin về thương hiệu, bao gồm: Tên Công ty két sắt Việt Tiệp, website chính thức: ketviettiep.com.vn, cùng số hotline: 1900.98.99.32 để người mua có thể liên hệ mua hàng cũng như bảo hành kịp thời khi cần thiết.

Trên hệ thống tem chống hàng giả của két Việt Tiệp được dán một mã QR code, thông qua mã này người mua có thể kiểm tra thông tin và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm bằng phần mềm icheck.

Tem chống hàng giả trên két Việt Tiệp chính hãng

Nếu là sản phẩm chính hãng, màn hình kiểm tra sẽ hiển thị dấu tích xanh cùng những thông tin như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp và an toàn kho quỹ

Mã số thuế: 0106923110

Website: ketviettiep.com.vn

Hotline: 1900.98.99.32

Trong khi đó, tem sắt chính hãng két Việt Tiệp được thiết kế mới với màu cam truyền thống làm chủ đạo trên phông nền trắng. Tạo điểm nhấn và nổi bật vào website chính thức ketviettiep.com.vn cùng logo nhận diện thương hiệu đặc trưng, giúp người mua dễ dàng nhận biết chính hãng.

Bên cạnh tem sắt, tem đảo bảo chính hãng được thiết kế mới bởi màu xám bạc sang trọng, cùng một số ký hiệu đảm bảo chất lượng như: an toàn, chống cháy, chống đập phá. Đặc biệt, những thông tin nhận diện chính hãng bao gồm: tên website chính thức: ketviettiep.com.vn, hotline: 1900.98.99.32 cùng logo được thiết kế vô cùng nổi bật và rõ ràng.

Tem sắt và tem đảm bảo chất lượng két Việt Tiệp mới

Chú ý đến khả năng chống cháy của từng loại két

Chắc hẳn bạn đã nhiều lần nghe những thông tin liên quan đến khả năng chống cháy của két an toàn, tuy nhiên phải đặc biệt lưu ý rằng, mỗi loại két sắt khác nhau sẽ có khả năng chống cháy khác nhau. Thông thường, két sắt có khả năng chống cháy dao động từ 1000 đến 2000 độ C, tùy thuộc vào chất liệu bên trong. Và tất nhiên, khả năng chống cháy càng cao thì giá bán sẽ càng đắt. Do đó, các bạn hãy nhớ hỏi thật kỹ thông số chống cháy của két sắt để có sự so sánh về giá cũng như cân nhắc chính xác trước khi quyết định mua hàng nhé.

Với mong muốn mang đến giải pháp an toàn nhất cho cuộc sống của mọi nhà, Công ty Két sắt Việt Tiệp đang ngày càng nỗ lực và hoàn thiện mình để cung cấp ra thị trường các sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức, giúp ích cho việc chọn mua két sắt được như ý muốn.

Công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp và an toàn kho quỹ

Website: https://www.ketviettiep.com.vn

Hotline: 1900.98.99.32

Showroom tại Hà Nội: Số 386 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Showroom tại TP. HCM: Số 209 đường Tân Thới Hiệp 07, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

Trường Thịnh