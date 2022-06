2 lợi thế nổi bật khi đầu tư Sun Grand City Hillside Residence mùa hè này

Sớm trở thành công dân "Địa Trung Hải"

Chạy xe dọc theo tuyến đường Milan được lát đá theo chủ đề 12 cung hoàng đạo, du khách giờ đây có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp và tươi mới của "Thị trấn Địa Trung Hải". Nếu đang sở hữu căn hộ view biển hay một căn shophouse trên đỉnh đồi, nhà đầu tư có thể khấp khởi về một tương lai sầm uất ở tổ hợp được Sun Group đầu tư hàng nghìn tỷ và tâm huyết kiến tạo những năm qua.

Sun Grand City Hillside Residence là một trong 3 mảnh ghép của "Thị trấn Địa Trung Hải" (Ảnh: Sun Group).

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), hiện nay 100% shophouse và 8 tòa căn hộ của Sun Grand City Hillside Residence đã cất nóc toàn bộ. Một số dãy shophouse đang hoàn thiện mặt ngoài và tranh đá đầy màu sắc. Hệ tiện ích cảnh quan, đặc biệt là các công trình điểm nhấn như quảng trường Con Sò, Thang Rồng, Bút đá tháp, đài phun nước… đã hoàn thiện.

Là một trong 3 mảnh ghép của "Thị trấn Địa Trung Hải", sức hút đầu tư Sun Grand City Hillside Residence không chỉ đến từ sản phẩm mà còn bởi trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí ấn tượng đến từ toàn tổ hợp.

Sau khi những con phố mang đậm hơi thở châu Âu của Sun Premier Village Primavera, tháp đồng hồ cao 75 m hay "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery "gây bão" trên mạng xã hội và cộng đồng nhiếp ảnh, du lịch, "Thị trấn Địa Trung Hải" đang tiếp tục chờ đón 2 công trình có thiết kế mang tính biểu tượng mới hứa hẹn mang về lượng khách khổng lồ.

Cầu Hôn dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 (Ảnh: Sun Group)

2 công trình mới được gọi tên là cầu Hôn và show diễn "Kiss The Stars". Với cầu Hôn, cây cầu là sự tổng hòa của 3 yếu tố: Kiến trúc, kết cấu và nghệ thuật. 2 nhánh cầu mỗi nhánh dài 400 m tựa như 2 dải lụa mềm vươn mình ra giữa trùng khơi, để lại gần mà không chạm vào nhau. Ranh giới nhỏ bé giữa 2 nhánh cầu đó, cũng chính là nơi ngắm hoàng hôn lộng lẫy buông xuống biển.

"Mang đậm tính nghệ thuật, từ câu chuyện truyền cảm hứng kiến tạo nên cây cầu, cho đến các chất liệu xây dựng và hình dáng thiết kế, cầu Hôn được sinh ra để trở thành một biểu tượng. Với cầu Hôn, thế giới sẽ hướng về Phú Quốc", đại diện Sun Group khẳng định.

Và cạnh cầu Hôn, một quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển là nơi sẽ diễn ra show diễn sử dụng công nghệ - là sự kết hợp của lửa, nước và ánh sáng. Show diễn mang tên "Kiss The Stars" (Nụ hôn của những vì sao) hứa hẹn thu hút 5.000 khán giả với những cảm xúc, trải nghiệm ngoạn mục.

Và với bộ đôi cầu Hôn và show "Kiss The Stars" dự kiến ra mắt cuối năm 2022, "Thị trấn Địa Trung Hải" sẽ thêm phần lấp lánh và hứa hẹn là điểm du lịch thu hút khách hàng đầu trong năm 2023.

Kinh doanh từ sức hấp dẫn của "Thị trấn Địa Trung Hải"

Cuối 2022 và 2023 cũng là thời điểm chủ sở hữu căn hộ hay shophouse tại Sun Grand City Hillside Residence có thể nhận bàn giao và sử dụng hoặc kinh doanh tại "Thị trấn Địa Trung Hải".

Shophouse The Center hút khách nhờ tiềm năng kinh doanh ấn tượng (Ảnh: Sun Group)

Cơ hội để trở thành "công dân" của tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng đầy duy mỹ này vẫn đang mở ra cho giới đầu tư. Sun Property cho biết sẽ dành ra số lượng ít ỏi các sản phẩm căn hộ The Hill, The Sea, The Sky và shophouse The Center cho một số đại lý độc quyền phân phối trong mùa hè 2022, trước thời khắc Thị trấn Địa Trung Hải đón du khách và trải nghiệm hấp dẫn sắp tới.

Theo Sun Property, The Center nằm tại trung tâm thị trấn, điểm tụ của mọi tiện ích, vừa đủ khoáng đạt để du khách bao quát nhịp sống phố thị đang bừng lên bên bờ phía Nam đảo ngọc, vừa đủ tầm để hòa mình, trải nghiệm những tiện ích, dịch vụ cao cấp; đủ lớn cho những trải nghiệm kéo dài bất tận, đủ quyến rũ để níu kéo bước chân du khách mãi không rời.

Trong đó, dòng shophouse đỉnh đồi The Center đáp ứng đa dạng loại hình kinh doanh mang những yếu tố đặc thù. Có thể kể đến như lưu trú cao cấp; café và lounge; spa trị liệu; phòng private gym hoặc yoga; dịch vụ khác (du lịch lữ hành, nghệ thuật).

Đầu tư căn hộ, shophouse thuộc "Thị trấn Địa Trung Hải" lúc này, nhà đầu tư có thể nhanh chóng sử dụng và vận hành kinh doanh (Ảnh: Sun Group).

Với dòng căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, đây không chỉ là sản phẩm căn hộ cao tầng hiếm hoi trên thị trường bất động sản nói chung và Phú Quốc nói riêng mà còn đón đầu xu hướng kinh doanh khai thác lưu trú theo mô hình Airbnb. Các căn hộ hoàn thiện nội thất cao cấp nhanh chóng đưa vào vận hành ngay khi nhận bàn giao và thông qua các ứng dụng cho thuê Airbnb, Luxstay hiện đại, gia chủ có thể kinh doanh từ xa dễ dàng.

8 tòa tháp còn nằm tại trái tim "Thị trấn Địa Trung Hải", đáp ứng nhu cầu lưu trú của những du khách muốn trải nghiệm cáp treo, tham gia sự kiện tại Sun Signature Gallery hay tham quan Cầu Hôn… Các căn hộ thiết kế đa dạng phong cách, đậm tính nghệ thuật cũng sẽ hút mạnh giới xê dịch sành điệu và cao cấp.

"Rót tiền sở hữu bất động sản tại "Thị trấn Địa Trung Hải", nhà đầu tư không chỉ hưởng lợi từ hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, sức hút của hệ sinh thái du lịch phía Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, mà còn nhận về những giá trị vô hình từ "chất sống" Địa Trung Hải không thể lẫn. Nơi địa thế trên đồi cao xanh mướt, giữa biển trời giao hòa", đại diện Sun Property đánh giá.

Tiềm năng thu hút du khách của Phú Quốc là cơ hội cho các thương hiệu F&B (Ảnh: Sun Group).

Với hàng loạt thương hiệu F&B đã đổ bộ về đây, The Center - Sun Grand City Hillside Residence hay Sun Premier Village Primavera sắp tới hứa hẹn trở thành những con phố sầm uất,.

Nơi du khách sẽ được thưởng thức nhiều phong cách ẩm thực đa dạng từ các nhà hàng như Sunset Seafood, Yushima Restaurant, Cơm niêu Việt - Buffet Hải sản hay Sorento Restaurant… Cùng với đó là trải nghiệm nhâm nhi các dòng đồ uống bên bờ biển hay trong các không gian độc đáo với loạt thương hiệu đặc sắc khác như Vicolo Wine &Bistro, SkyXX Lounge, Wine Poli, Draft Beer, Ibiero - Vietnamese craft beer, Runam Coffee và Teatro Club.

