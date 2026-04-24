2 điều chưa làm được của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 24/4 tại TPHCM, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã chỉ ra hai lĩnh vực mà Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) chưa đạt kỳ vọng.

Thứ nhất là mảng thịt. Dù sản phẩm thịt mát MEATDeli đã được thị trường đón nhận, ông Quang cho rằng doanh nghiệp “chưa làm đủ”, đặc biệt về mức giá - yếu tố khiến sản phẩm chưa thể hiện diện rộng rãi trong bữa ăn hàng ngày của đa số người Việt.

Theo ước tính của Masan, thị trường thịt có quy mô khoảng 15 tỷ USD. Công ty con Masan MEATLife (mã chứng khoán: MML) đặt mục tiêu đưa sản phẩm tới 90% hộ gia đình. Nếu đạt được, đây sẽ là động lực tăng trưởng và lợi nhuận đáng kể, song hành với mảng tiêu dùng cốt lõi là Masan Consumer.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7%, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 619 tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Anh Thi, Tổng giám đốc Masan MEATLife, quý I/2026 doanh thu đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 20%; trong đó thịt mát tăng 24% và thịt chế biến tăng 29%.

Hơn 2.000 cổ đông tham dự kỳ họp thường niên 2026 (Ảnh: MSN)

Vấn đề thứ hai được ông Quang nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực. Masan cần trở thành “điểm đến của nhân tài”, nơi hội tụ khát vọng của lực lượng lao động trẻ, coi đây là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo Masan cho biết thành tựu đáng tự hào nhất trong 5 năm qua là việc tiếp nhận và vận hành chuỗi bán lẻ WinCommerce. Theo ông Quang, giá trị lớn nhất không nằm ở thị phần hay lợi nhuận, mà ở việc xây dựng được nền tảng bán lẻ hiện đại, đồng thời đào tạo và trao quyền cho một thế hệ doanh nhân mới.

Ông cũng cho biết tập đoàn đã học hỏi nhiều từ quá trình vận hành hệ thống này, với mục tiêu phát triển một nền tảng bán lẻ hiện đại phủ khắp Việt Nam. Đồng thời, Masan dự kiến sẽ bù đắp toàn bộ khoản lỗ lũy kế liên quan đến thương vụ WinCommerce cho cổ đông trong năm nay.

Về chiến lược, Masan đang tiếp tục củng cố bảng cân đối kế toán, giảm chi phí tài chính, đồng thời thu hẹp tỷ lệ sở hữu tại các mảng không cốt lõi nhằm đơn giản hóa cấu trúc và tập trung vào hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu số hóa toàn diện chuỗi vận hành, mở rộng nền tảng hội viên WiNX nhằm gia tăng tính cộng hưởng trong hệ sinh thái.

Năm 2026, Masan đặt kế hoạch doanh thu thuần từ 93.500-98.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7.300-7.900 tỷ đồng, tăng 7-17%.

Trong các mảng hoạt động, WinCommerce đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 15-21% và mở mới 1.000-1.500 cửa hàng, trong khi Masan Consumer hướng tới mức tăng trưởng doanh thu 11-15%.