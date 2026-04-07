Mối lo ngại ánh sáng xanh và sự thật khoa học

Nhiều người tin rằng ánh sáng xanh là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về mắt (Ảnh: Vadym Plysiuk/Getty Images).

Có cần thiết phải đeo kính chống ánh sáng xanh?

Ánh sáng xanh có mặt ở khắp nơi. Nó giúp bạn tỉnh táo vào ban ngày nhưng nhiều người cũng lo ngại về ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử có thể gây mỏi mắt, khô mắt; ức chế sản xuất melatonin (hormone ngủ), tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng và gây lão hóa da sớm.

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng số hóa, thời gian chúng ta dành cho màn hình điện thoại và máy tính cũng tăng lên đáng kể. Điều này kéo theo những lo ngại về tác động tiêu cực của các thiết bị điện tử đối với sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề như đau đầu liên tục, suy giảm thị lực và mỏi mắt.

Nhiều người tin rằng ánh sáng xanh, loại ánh sáng phát ra từ hầu hết các thiết bị điện tử, là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề này và đã tìm đến kính chống ánh sáng xanh như một giải pháp bảo vệ mắt.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và khoa học hiện đại cho rằng việc đeo kính chống ánh sáng xanh là không cần thiết. Hầu hết các thiết bị hiện đại đều được trang bị các tính năng tích hợp giúp giảm căng thẳng cho mắt, như chế độ tối, chế độ thang độ xám hoặc các chế độ đọc sách chuyển màu sắc sang tông ấm hơn.

Nhiều thiết bị cũng có tùy chọn lọc ánh sáng xanh, khiến kính chặn ánh sáng xanh trở nên dư thừa.

Không có bằng chứng khoa học về tác hại của ánh sáng xanh

Các nguồn chính phát ra ánh sáng xanh bao gồm ánh sáng mặt trời (nguồn lớn nhất), thiết bị điện tử và đèn chiếu sáng (Ảnh: Tavrius/Getty Images).

Ánh sáng xanh là bất kỳ ánh sáng nào trong quang phổ nhìn thấy được có màu xanh lam hoặc chứa màu xanh lam, không chỉ phát ra từ màn hình điện thoại và máy tính xách tay mà còn từ ánh sáng tự nhiên của mặt trời.

Các nghiên cứu khoa học hiện đại chưa tìm thấy bằng chứng kết luận nào về mối liên hệ trực tiếp giữa ánh sáng xanh và chứng đau nửa đầu, mỏi mắt hoặc suy giảm thị lực.

Các chuyên gia cho rằng, những vấn đề sức khỏe này có thể xuất phát từ việc dành quá nhiều thời gian nhìn vào vật thể ở gần và ít ra ngoài trời, chứ không phải do bản thân ánh sáng xanh.

Mặc dù một người dành phần lớn thời gian trước máy tính có thể dễ bị đau nửa đầu và mỏi mắt hơn, nhưng điều này không có nghĩa là ánh sáng xanh là nguyên nhân gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh không trực tiếp gây ra các vấn đề về mắt.

Khi nào kính chống ánh sáng xanh thực sự hữu ích?

Mặc dù ánh sáng xanh không gây hại cho mắt, nhưng nó có thể làm rối loạn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ tự nhiên của con người.

Ánh sáng xanh, tương tự như ánh sáng mặt trời, giúp chúng ta tỉnh táo vào buổi sáng. Do đó, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoặc máy tính vào ban đêm có thể khiến bạn khó ngủ hơn.

Trong trường hợp bạn là người làm ca đêm, thường xuyên sử dụng điện thoại trước khi ngủ hoặc không thể tránh khỏi việc sử dụng các thiết bị phát ra ánh sáng xanh vài giờ trước khi đi ngủ, kính chống ánh sáng xanh có thể là một khoản đầu tư đáng giá.

Chúng có thể giúp bạn dễ ngủ hơn bằng cách giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh lên nhịp sinh học, ngay cả khi bạn phải làm việc muộn trên máy tính xách tay hoặc kiểm tra email ngay trước khi ngủ.