Loài rắn độc mới được phát hiện khiến các nhà khoa học bối rối

Mỗi khi phát hiện ra một sinh vật mới, các nhà khoa học sẽ tìm cách phân loại chúng dựa vào những đặc điểm ngoại hình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một loài sinh vật được tìm thấy lại mang những đặc điểm giống nhiều loài cùng lúc?

Đó chính xác là điều khiến các nhà khoa học phải bối rối khi họ tìm thấy một loài rắn mới tại Myanmar.

Mỗi cá thể rắn lục Ayeyarwady có sự khác biệt về màu sắc cơ thể (Ảnh: Dong Lin).

Theo đó, trong quá trình nghiên cứu các loài rắn lục tại châu Á (thuộc chi Trimeresurus), các nhà khoa học nhận thấy tại Myanmar, các loài rắn lục đuôi đỏ sống dọc theo bờ biển phía Bắc, có thân màu xanh lá sáng và phần đuôi màu đỏ.

Trong khi đó, loài rắn lục đầm lầy (tên khoa học Trimeresurus purpureomaculatus) sống ở khu vực phía Nam, nổi bật với các đốm sẫm dọc lưng và cơ thể nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xám, vàng, nâu và đen, nhưng không hề có màu xanh lá.

Các nhà khoa học sau đó tìm thấy một loài rắn lục khác, sống trong những khu vực nằm giữa hai vùng này. Mặc dù loài rắn này có màu xanh giống rắn lục đuôi đỏ, nhưng trên thân lại có các đốm sẫm với mức độ khác nhau giống như rắn lục đầm lầy.

“Cụm quần thể rắn lục ở miền Trung Myanmar đã làm chúng tôi bối rối. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là một quần thể lai giữa hai loài”, nhà bò sát học, tiến sĩ Chan Kin Onn, người phát hiện loài rắn mới, chia sẻ.

Để tìm hiểu kỹ hơn về loài rắn kỳ lạ này, tiến sĩ Chan Kin Onn đã dẫn một nhóm nghiên cứu tiến sâu vào rừng miền Trung tại Myanmar. Qua quan sát kỹ lưỡng, họ nhận ra rằng loài rắn lục có màu xanh và những đốm lạ trên lưng thực chất là một loài hoàn toàn riêng biệt, khác với cả hai loài đã biết trước đó.

Các nhà khoa học đã phải dùng biện pháp phân tích gen để tìm hiểu về loài rắn mới phát hiện. Kết quả đúng như họ dự đoán, đây không phải là những con lai của hai loài rắn lục đã biết, mà là một loài rắn lục hoàn toàn mới.

Loài rắn mới được đặt tên là rắn lục Ayeyarwady (tên khoa học Trimeresurus ayeyarwadyensis), đặt theo tên dòng sông lớn và dài nhất tại Myanmar. Các nhà khoa học xác định rắn lục Ayeyarwady là loài đặc hữu, sống trên đồng bằng châu thổ sông Ayeyarwady.

Đáng chú ý, nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy những cá thể rắn lục Ayeyarwady có ngoại hình khác nhau, trong đó một số cá thể có vảy màu xanh đậm với những đốm rõ ràng, trong khi một số cá thể khác lại có vảy màu xanh sáng và không có đốm sẫm, khiến chúng gần giống như loài rắn lục đuôi đỏ, dù đây là hai loài hoàn toàn khác biệt.

“Đây là một hiện tượng thú vị, khi một loài vừa giống lại vừa khác với họ hàng gần của nó là rắn lục đuôi đỏ. Chúng tôi nghĩ rằng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, loài rắn mới này đã có sự trao đổi gen với rắn lục đuôi đỏ ở phía Bắc và rắn lục đầm lầy ở phương Nam”, tiến sĩ Chan Kin Onn cho biết.

Loài rắn lục báu vật (Trimeresurus pretiosus) có vẻ ngoài giống với loài rắn lục mắt hồng ngọc (Trimeresurus rubeus) (Ảnh: ResearchGate).

Trên thực tế, việc các loài động vật có đặc điểm hình dạng bên ngoài giống nhau, nhưng lại thuộc những loài khác nhau, là điều không hiếm gặp. Chẳng hạn một số loài rắn độc thuộc họ rắn lục Trimeresurus được gọi chung là nhóm rắn lục đuôi đỏ do có thân màu xanh lục, đuôi đỏ và đầu hình tam giác… nhưng chúng lại là những loài rắn khác nhau.

Sự khác biệt giữa một số loài động vật chỉ được xác định thông qua phân tích gen và các yếu tố di truyền, thay vì có thể nhận ra bằng hình dạng cơ thể bên ngoài. Đó là lý do một số loài động vật đã tuyệt chủng, lại bị nhận nhầm rằng vẫn còn tồn tại do có hình dáng bên ngoài giống một số loài họ hàng gần của chúng.