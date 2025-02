Khoa học tìm ra cách giúp con người sống sót sau vụ nổ hạt nhân

Các nhà khoa học Trung Quốc khám phá ra thứ có thể giúp con người sống sót sau thảm họa hạt nhân (Ảnh: SCMP).

Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc vừa công bố một phát hiện mang tính đột phá, bao gồm việc loại bỏ một protein có thể giúp con người sống sót sau thảm họa hạt nhân, cũng như hỗ trợ bệnh nhân ung thư chịu được xạ trị tốt hơn.

Được biết, bức xạ hạt nhân là yếu tố có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng, bao gồm đột biến gen, phá vỡ cấu trúc DNA và dẫn đến chết tế bào hàng loạt. Trong một giả định xảy ra thảm họa hạt nhân, phần lớn thương vong có thể không đến từ vụ nổ, mà từ bụi phóng xạ lan rộng.

Lịch sử từng chứng kiến hậu quả khủng khiếp từ bụi phóng xạ. Tiêu biểu là hai vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945, đã khiến ít nhất 100.000 người thiệt mạng, trong đó nhiều người đã chết vì nguyên nhân này.

Tương tự, thảm họa nhà máy hạt nhân tại Chernobyl năm 1986 được cho là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 4.000 người trong nhiều năm sau đó do các bệnh liên quan đến phóng xạ.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với bệnh nhân ung thư, khi quá trình xạ trị có thể tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng cũng đồng thời gây ra hội chứng phức tạp, làm tăng nguy cơ tử vong.

Trong một nghiên cứu do TS Sun Yirong và cộng sự tại Viện Y sinh học và Sức khỏe Quảng Châu (Trung Quốc) thực hiện, các nhà khoa học đã phát hiện rằng việc loại bỏ protein "Sting" (viết tắt của Stimulator of interferon genes) có thể giúp chuột tăng tỷ lệ sống sót khi tiếp xúc với bức xạ từ 11% lên đến 67%.

Cụ thể, khi so sánh với những con chuột bình thường, các con chuột bị loại bỏ protein Sting có mức độ tổn thương vùng bụng thấp hơn đáng kể. Điều này được giải thích là do protein Sting đã kích hoạt một con đường dẫn truyền tín hiệu khác, qua đó làm giảm tỷ lệ tế bào chết do bức xạ.

Các thử nghiệm cũng chỉ ra rằng ở những con chuột bị loại bỏ protein Sting, tỷ lệ chết tế bào giảm từ 45% xuống chỉ còn 12%. Ngoài ra, cấu trúc nhung mao ruột - yếu tố quan trọng giúp hấp thụ dinh dưỡng - cũng cao hơn 2,3 lần, cho thấy khả năng chống lại tổn thương bức xạ.

Ngoài khả năng bảo vệ cơ thể trước bức xạ hạt nhân, phát hiện này còn mở ra hướng đi mới trong điều trị ung thư. Bằng cách phát triển liệu pháp nhắm vào protein Sting, các nhà khoa học có thể giúp bệnh nhân xạ trị chịu được liều bức xạ cao hơn mà không gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan khỏe mạnh.

"Các liệu pháp được phát triển từ nghiên cứu này cho thấy tiềm năng to lớn trong việc bảo vệ con người khỏi tổn thương do bức xạ, đồng thời cải thiện hiệu quả của xạ trị ung thư", TS Sun Yirong cho biết.

Nếu như nghiên cứu này được áp dụng và thành công ở người, nó sẽ mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, nó có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiếp cận với việc điều trị ung thư và bảo vệ cơ thể trước tác hại của bức xạ.