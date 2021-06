Tranh luận "nảy lửa" về 17 thi thể bị chặt đầu thời La Mã vừa được tìm thấy

Các nhà khảo cổ đã khai quật nghĩa trang La Mã cổ đại và tìm thấy 17 thi thể bị chặt đầu và cho rằng những người này đã bị hành quyết vì vi phạm luật pháp La Mã.

Một trong 17 thi thể bị chặt đầu được tìm thấy trong nghĩa trang La Mã cổ đại.

Các nghĩa trang tổ chức chôn cất 52 người, và 17 thi thể bị chặt đầu bao gồm 9 người đàn ông và 8 phụ nữ và tất cả đều trên 25 tuổi vào thời điểm qua đời, một nhóm các nhà nghiên cứu đã báo cáo trong một bài báo đăng trực tuyến ngày 19/5 trên tạp chí Britannia của Anh.

Trong nhiều trường hợp, đầu của những người bị chặt đầu được chôn bên cạnh bàn chân của họ và đồ gốm được đặt ở vị trí mà bình thường đầu của họ sẽ được đặt. Một số thi thể cũng được đặt nằm sấp trong mộ của họ.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, những người bị chặt đầu đã bị hành quyết. Họ lưu ý rằng số lượng tội phạm trong luật La Mã đã tăng lên đáng kể trong suốt thế kỷ thứ ba và thứ tư, vào khoảng thời gian những bộ xương này được chôn cất. Các bằng chứng khảo cổ học còn sót lại cho thấy, quân đội La Mã đã sử dụng trang trại của Knobb làm trung tâm cung cấp và họ sẽ xử lý nghiêm khắc nếu có bất kỳ sự vi phạm nào.

"Trong suốt thế kỷ thứ ba và thứ tư, các hình phạt áp dụng theo luật La Mã ngày càng khắc nghiệt hơn. Số lượng tội phạm áp dụng hình phạt tử hình đã tăng từ 14 vào đầu thế kỷ thứ ba lên khoảng 60 bởi cái chết của Constantine vào năm 337 sau Công nguyên,"

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng, những lo ngại về an ninh là một trong những lý do khiến án tử hình gia tăng. Trong suốt thế kỷ thứ ba và thứ tư, đã có rất nhiều cuộc nội chiến trong Đế chế La Mã, trong đó có nhiều cuộc chiến đấu để được phong là hoàng đế.

Mặc dù có thể bị hành quyết, các cá nhân vẫn được chôn cùng với bình gốm và trong một số trường hợp được đặt trong quan tài.

Isabel Lisboa, nhà khảo cổ học đứng đầu cuộc khai quật, cho biết: "Một phụ nữ đã bị chặt đầu có bộ sưu tập đồ mộ phong phú nhất, được chôn cùng với hai chiếc bình và một chiếc vòng cổ bằng hạt than. Than ống là một loại than dễ phát sáng. Theo luật La Mã, gia đình và bạn bè có thể yêu cầu trả lại thi thể của một tên tội phạm bị hành quyết để mai táng.

Những người bị hành quyết có khả năng không phải là nô lệ, vì nô lệ không có địa vị và có thể sẽ không được chôn cất.

Các học giả tranh luận

Mặc dù vậy, Simon Cleary, giáo sư danh dự về Khảo cổ học La Mã tại Đại học Birmingham ở Anh, cho biết: "Những gì chúng tôi biết về các địa điểm diễn ra các vụ hành quyết tư pháp La Mã cho thấy rằng chúng chủ yếu ở các thành phố và thị trấn và có tác dụng răn đe. Trang trại của Knobb không gần bất kỳ thị trấn hay thành phố lớn nào."

Cleary cho biết thêm, một luật do hoàng đế ở Rome đưa ra rất khó được thực thi ở một nơi xa xôi. Có thể những người này đã bị hành quyết nhưng luật La Mã có thể không liên quan gì đến lý do tại sao họ bị giết.

Cleary cho rằng: "Vào thế kỷ thứ tư, quân đội La Mã trong nhiều thế kỷ đã trở thành luật lệ hà khắc, không có đường lui đối với dân thường. Tại sao hầu hết các cuộc chôn cất người bị chặt đầu trong Đế chế La Mã lại xảy ra ở Anh là không rõ ràng. Đôi khi, nước Anh thời La Mã có thể thực sự kỳ lạ, đặc biệt là trong việc đối xử với người chết, có rất nhiều nghi thức thực hành khác ngoài việc chặt đầu hoặc chôn cất mà đối với mắt chúng ta trông kỳ quái. Đối với con mắt của mọi người vào thời điểm đó, họ có thể hoàn toàn có thể hiểu được ".

Các học giả khác cũng bày tỏ nghi ngờ rằng luật pháp La Mã có liên quan nhiều đến việc chôn cất người bị chặt đầu. Caroline Humfress, giám đốc Viện Nghiên cứu Hiến pháp và Luật pháp tại Đại học St. Andrews ở Scotland, cho biết: "Cá nhân tôi nghĩ rằng rất ít khả năng các vụ hành quyết tại trang trại của Knobb có liên quan đến các quy trình pháp lý La Mã".

Humfress nói: "Nếu chúng có bối cảnh tư pháp, thì nó có nhiều khả năng được bản địa hóa và liên quan đến các vụ hành quyết được thực hiện mà không cần xét xử."

Tuy nhiên, các học giả khác cho rằng, những người này có thể bị xử tử theo luật La Mã. Judith Evans Grubbs, giáo sư lịch sử La Mã tại Đại học Emory ở Atlanta, cho biết: "Vụ hành quyết chính thức dường như là lời giải thích tốt nhất cho các vụ án ở Nông trại của Knobb." Ông lưu ý rằng, phụ nữ trong Đế chế La Mã thường là mục tiêu bị buộc tội về ma thuật và ngoại tình, cả hai đều có thể được coi là tội ác của người La Mã.

