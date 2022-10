Trăn nuốt chửng cá sấu, bất ngờ bị con mồi đâm thủng bụng

Video trăn nuốt chửng cá sấu bất ngờ bị con vật tấn công lại

Theo đó, một video được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội cho thấy con trăn khổng lồ đã tấn công một con cá sấu con trên bờ. Do loài này không có độc nên con trăn phải dùng cơ thể to lớn của mình để quấn và siết mạnh con mồi.

Ngay sau đó, con trăn đã mở miệng và nuốt chửng con cá sấu con.

Theo các nhà khoa học, khi bị tấn công, nhịp tim của cá sấu rất thấp dẫn đến chúng bị hôn mê nhưng không đủ để khiến nó chết.

Sau khi đã ăn trọn vẹn con mồi, con cá sấu bất ngờ vùng vẫy, sức mạnh của nó có thể phá nát nội tạng của con trăn. Kết quả con cá sấu đã dùng đầu của nó đâm thủng bụng loài vật này.

Đoạn video cho thấy, đầu của con cá sấu đã xuyên qua cơ thể của kẻ săn mồi, phần còn lại của nó vẫn nằm trọn trong bụng của con trăn khổng lồ này.

Một con trăn olive đang nuốt trọn một con cá sấu chỉ sau một vết cắn (Ảnh:MIT).

Dù con cá sấu không thể giữ được mạng sống, nhưng nó cũng đã khiến con trăn phải theo số phận của mình, giống như một câu chuyện cổ tích của nước ta "Trạng chết Chúa cũng băng hà".

Loài trăn có thể nuốt chửng được những con mồi lớn như hươu, cá sấu. Có được điều này do miệng chúng có lớp da siêu co dãn và bộ hàm cơ động, chỉ được kết nối lỏng lẻo với một dây chằng cho phép chúng có thể mở to miệng hơn rất nhiều lần để nuốt trọn con mồi.

Đặc biệt là loài trăn Miến Điện, chúng có thể mở to miệng hơn 6 lần so với đồng loại cùng kích thước. Đáng chú ý, nó có khả năng sinh sản cao, sự phát triển tính dục nhanh và tuổi thọ lớn khiến việc kiểm soát loài này gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, trăn Miến Điện là mối đe dọa đối với động vật hoang dã, đặc biệt các loài có vú cỡ trung.