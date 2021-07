Tàu không gian của Branson và Bezos, cái nào xịn hơn?

Tàu không gian của hai tỷ phú Richard Branson và Jeff Bezos đều mỗi cái một vẻ mười phân vẹn mười, dù tàu của Bezos nhỉnh hơn một chút.

Đã sắp 20 năm kể từ chuyến du lịch vào không gian đầu tiên của loài người, Richard Branson sẽ tái khởi động lại cuộc trốn chạy khỏi Trái đất trên con tàu của mình vào 11/7. Sau đó 9 ngày, Jeff Bezos cùng với em trai cũng lên tàu ra ngoài không gian thăm thú.

Ở tuổi 70, Richard Branson dự kiến lên con tàu VSS Unity trên bãi phóng ở sa mạc New Mexico và bay đến độ cao hơn 80km so với mực nước biển. Trong khi đó, tàu New Shepard của Jeff Bezos được thiết kế giống trong phim khoa học viễn tưởng hơn...

Dù chưa có giấy phép du lịch, Virgin Galactic của Branson đã được bật đèn xanh trong việc chở người du hành vào không gian, bắt đầu bằng chuyến bay thử của chính tỷ phú này.

Dù vậy, chuyến bay trước của Branson vẫn là khá mạo hiểm, bởi công ty của ông mới chỉ có chuyến bay thử thành công vào tháng 5 sau hai năm trì hoãn kế hoạch bay thử. Trước đấy, dự án đã bị đình chỉ sau tai nạn năm 2014 khiến một phi công tử nạn.

Tàu vũ trụ New Shepard trong một cuộc thử nghiệm vào tháng 1/2021.

Tuy vậy, nhiều người vẫn rất mong chờ ngày được bay vào không gian dù Branson tuyên bố rằng, giá vé có thể không rẻ hơn 250.000 USD/người. Hiện đã có hơn 600 người thanh toán trung bình 130.000 USD và hơn 1.000 người khác đặt cọc 1.000 USD khi hãng mở đặt vé vào cuối năm ngoái.

Điểm nhỉnh hơn ở đây là New Shepard của Jeff Bezos được thiết kế để thoát ra ngoài an toàn khi có tai nạn xảy ra, một quy trình đã thử nghiệm thành công khi chuyến bay không người lái gặp tai nạn. VSS Unity của Branson không có cơ chế chạy thoát như vậy.

Tất nhiên, người ta sẽ biết kết quả ngay sau chuyến phiêu lưu của Branson vào không gian hôm 11/7 tới đây.

Theo ICTnews