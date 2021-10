Ra mắt công tắc thông minh, Vconnex đưa công nghệ IoT đến gần thợ điện truyền thống

Dân trí Công tắc thông minh là một thiết bị nhà thông minh quen thuộc. Thế nhưng đại đa số người dùng lại chưa biết đến tiện ích mà thiết bị này mang lại...

Khó khăn hơn, đội ngũ thợ điện truyền thống - lực lượng bán hàng uy tín với người dùng lại thường e ngại triển khai.

Toàn cảnh thị trường công tắc thông minh

Theo một số ý kiến, thị trường công tắc thông minh đang chia thành ba nhóm: Thiết bị Trung Quốc; Thiết bị nhập hoặc sản xuất tại Trung Quốc, sử dụng nền tảng công nghệ Trung Quốc và gắn nhãn Việt Nam; Thiết bị Made in Vietnam. Có thể thấy rất rõ ngay tại các cửa hàng thiết bị thông minh hoặc trên các trang thương mại điện tử, độ phủ của các thiết bị Trung Quốc chiếm ưu thế hơn hẳn so với thiết bị Made in Vietnam. Nguyên nhân đến từ hai lý do sau:

- Thứ nhất, thiết bị Trung Quốc giá rẻ, dễ lắp đặt, dễ mua hơn. Tuy nhiên vẫn có những hạn chế về độ bền, tốc độ xử lý, tính bảo mật thông tin dữ liệu, dịch vụ bảo hành chính hãng.

- Thứ hai, các thương hiệu nhà thông minh Việt Nam chất lượng ổn định và bảo mật cao nhưng đa số phát triển theo hướng giải pháp tổng thể. Chi phí trọn gói cho căn hộ cơ bản hai ngủ có thể lên tới 60-70 triệu - mức giá khó tiếp cận và đòi hỏi đội ngũ tư vấn thi công chuyên nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều thợ điện truyền thống thường ngại tư vấn, thi công giải pháp nhà thông minh nghĩ rằng cài đặt phức tạp và nguồn lực cá nhân có hạn.

Nhận thấy vấn đề này, Vconnex lựa chọn phương thức phát triển thiết bị công tắc thông minh Made in Vietnam nhằm đảm bảo chất lượng ổn định nhưng tối ưu về giá, dễ hiểu, dễ lắp đặt và triển khai bán hàng đa kênh - thuận lợi trong việc tiếp cận người dùng cũng như đội ngũ thợ truyền thống.

Công tắc thông minh Vconnex - mọi thợ điện đều dễ dàng lắp đặt để bắt kịp xu hướng

Công tắc thông minh hay thiết bị nhà thông minh (https://vconnex.vn/giai-phap-nha-thong-minh/) nói chung là khái niệm khá mới lạ với người dùng. Những trở ngại thông thường nhất là tâm lý sợ đồ công nghệ, dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo mật thông tin… Đa số người dùng muốn "trải nghiệm" trước khi đi đến quyết định có lắp đặt cho cả nhà. Nhiều gia đình chỉ có nhu cầu điều khiển thông minh cho một vài khu vực trong nhà. Trong những trường hợp này, mức chi phí 880.000 - 1.400.000đ, của công tắc thông minh Vconnex được cho là hợp lý so với nhiều thương hiệu cùng phân khúc. Người dùng cũng có thể nâng cấp thêm router wifi mesh cho cả gia đình đồng thời giữ kết nối mạnh mẽ khi dùng số lượng lớn công tắc thông minh.

Sử dụng sóng wifi cho phiên bản công tắc thông minh (https://vconnex.vn/cong-tac-thong-minh-vconnex/) đầu tiên ra mắt, Vconnex hướng tới sự thân thuộc và tiện lợi cho người thợ thi công. Bất cứ thợ điện truyền thống nào cũng có thể lắp đặt thiết bị công tắc thông minh Vconnex trong 5 phút nhờ hướng dẫn thao tác trực quan trên ứng dụng Vhomenex mà không cần thay đổi hạ tầng điện sẵn có.

Ông Nguyễn Đức Quý, CEO Vconnex chia sẻ: "Mặc dù là sản phẩm công nghệ, nhưng chúng tôi kỳ vọng công tắc thông minh Vconnex được biết đến nhiều nhất bởi đội ngũ thợ kỹ thuật trên mọi miền đất nước, đến từng thôn xóm làng bản. Chúng tôi mong muốn họ có thể dễ dàng tiếp cận với thiết bị điện thông minh, hòa vào dòng chảy đi lên của công nghệ mà không gặp nhiều cản trở. Nếu họ có thể tự tin tư vấn lắp đặt để nâng cấp công tắc cơ trong mỗi gia đình thành công tắc thông minh, đó là một nguồn thu nhập tốt, và họ được tiến lên cùng sự phát triển công nghệ chứ không bị bỏ lại phía sau."

Tiện lợi, thân thuộc nhưng công tắc thông minh Vconnex hàm chứa kỹ thuật công nghệ cao

IoT (internet kết nối vạn vật) là công nghệ có nhiều thuận lợi trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia vì tính chất giao thoa giữa phần mềm và phần cứng thiết bị. Thông qua các thiết bị gần gũi như công tơ, công tắc, khóa cửa, rèm cửa…là con đường thuận lợi nhất để số hóa từng ngôi nhà cũng như chuyển đổi số trong tư duy và hành vi sử dụng thiết bị điện của người Việt.

Với công tắc thông minh Vconnex, người dùng có thế theo dõi, điều khiển từ xa, hẹn giờ các thiết bị trong nhà như đèn điện, bình nước nóng, quạt điện…trên smartphone hoặc điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, tiếng Anh với loa thông minh. Sản phẩm được ứng dụng các kỹ thuật tiêu biểu trong công nghệ IoT như điện toán đám mây, điện toán biên, cập nhật tính năng mới từ xa…nên đảm bảo tính kế thừa phát triển trong tương lai. Đặc biệt, Vconnex là đơn vị hiếm hoi làm chủ cả 4 mảnh ghép công nghệ của thiết bị IoT bao gồm: Nền tảng IoT; Ứng dụng quản lý; Firmware; Quy trình sản xuất - là bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm về chiều sâu cũng như khả năng bảo mật dữ liệu người dùng.

Hiện nay, công tắc thông minh Vconnex cũng là công tắc thông minh Made in Vietnam duy nhất trên thị trường đạt đủ các chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu CE (hạng uy tín nhất do NB cấp); Chứng nhận hợp quy ICT; Chứng nhận RoHS. Đây chính là câu trả lời thuyết phục nhất về chất lượng của sản phẩm do người Việt nghiên cứu và phát triển.

Trường Thịnh