Phi hành gia NASA bầu Tổng thống Mỹ thế nào khi ở ngoài Trái Đất?

Các phi hành gia của NASA Suni Williams (trái) và Butch Wilmore nói về việc bỏ phiếu từ Trạm vũ trụ quốc tế (Ảnh: NASA).

Ngày được cả nước Mỹ chờ đợi, toàn dân bỏ phiếu để chọn ra người lãnh đạo, các phi hành gia NASA dù không ở Trái Đất vẫn thực hiện nghĩa vụ công dân.

Theo NASA, hiện có 4 người Mỹ làm việc bên ngoài Trái Đất, gồm các phi hành gia: Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore và Suni Williams. Nơi họ công tác là Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Các phi hành gia bầu Tổng thống Mỹ bằng cách điền thông tin vào một lá phiếu điện tử tại phòng thí nghiệm trên quỹ đạo. Tài liệu được gửi về Trái Đất thông qua hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu của NASA, tới một ăng-ten tại cơ sở thử nghiệm White Sands, thành phố Las Cruces, New Mexico.

Tại đây, NASA chuyển tiếp lá phiếu đến Trung tâm Kiểm soát Nhiệm vụ, và cử thư ký chịu trách nhiệm bỏ phiếu theo dữ liệu được gửi về.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của lá phiếu, nó sẽ được mã hóa ở cấp độ cao, và chỉ có 2 người được cấp quyền truy cập: Một là phi hành gia thực hiện bỏ phiếu, và hai là người thư ký được bổ nhiệm.

Hiện có 4 người Mỹ làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS (Ảnh minh họa: NASA).

Phi hành gia Butch Wilmore cho biết, hệ thống liên lạc tân tiến của NASA cho phép những người thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian có thể tham gia bầu cử một cách dễ dàng.

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta phải đảm nhiệm với tư cách là công dân của nước Mỹ", phi hành gia Suni Williams chia sẻ và cô cũng cho hay, việc bỏ phiếu ngoài không gian "thật tuyệt".

Trong khi đó, ở Trái Đất, cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đầy kịch tính. Đến 10h30 ngày 6/11 (giờ Việt Nam), theo AP, ông Trump đang có 198 phiếu đại cử tri, vượt xa bà Harris (99 phiếu).

Theo kết quả sơ bộ do Guardian thống kê đến 22h15 ngày 5/11 (giờ địa phương, tức sáng 6/11 giờ Việt Nam), bà Kamala Harris dành chiến thắng ở các bang: Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont.

Ông Donald Trump thắng ở các bang: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming.