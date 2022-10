Nghé con hung hăng tấn công sư tử đực và cái kết

Sư tử tượng trưng cho lòng dũng cảm và sức mạnh, nhưng đôi khi chúng cũng tỏ ra thận trọng và cực kỳ khôn khéo. Trong đoạn clip được quay ở Khu bảo tồn Quốc gia Kruger (Nam Phi), có thể thấy một con sư tử đực đã vô cùng tinh quái để đánh lừa nghé con, thay vì lối đi săn thường thấy ở giống loài này.

Đoạn video bắt đầu với cảnh sư tử chủ động tiếp cận một con nghé con, thành viên của một đàn trâu rừng với số lượng rất đông đảo, theo mô tả của Maasai Sightings.

Có thể thấy, sư tử không hề vội vàng lao vào tấn công con mồi. Nó biết rằng nếu làm vậy, đàn trâu đang ở cách đó không xa sẽ bị đánh động, và có thể lao tới cứu giúp.

Thay vào đó, sư tử chỉ lặng lẽ đi theo để thu hút sự chú ý của con mồi. Nó thậm chí tỏ ra chút lưỡng lự và rụt rè, nhằm tăng thêm sự chủ động cho nghé con. Khi nghé con mắc bẫy mà lao tới, sư tử liền bỏ chạy.

Trái ngược với sự thận trọng của sư tử, chú nghé dại dột cứ thế chạy đuổi theo đối thủ suốt một quãng xa. Nó không hề biết rằng sư tử chỉ đang giả vờ thất thế, nhằm dụ nghé rời xa khỏi đàn.

Nhờ sự "hợp tác" đắc lực của nghé con, sư tử dễ dàng có được bữa ăn chỉ ít phút sau đó. Tuy nhiên, cảnh quay ghi lại cái kết không có hậu cho nghé con đã bị cắt ra khỏi video.

Sư tử luôn chọn tấn công những con mồi yếu nhất và dễ tổn thương nhất trong đàn (Ảnh: MDW).

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội cao nhất trong số tất cả các loài mèo hoang dã.

Bởi vậy, ta thường quen với cảnh sư tử đi săn theo nhóm và dùng kỹ năng, sức mạnh, tốc độ để hạ gục đối thủ. Các nghiên cứu khoa học chứng minh khả năng đi săn theo bầy của sư tử chính là yếu tố giúp chúng tăng tỷ lệ thành công khi săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm.

Tuy nhiên đoạn clip trên cho thấy một con sư tử đơn độc cũng hoàn toàn có thể dùng trí khôn để dễ dàng đánh bại con mồi.

Theo Nature, sư tử có một số cá thể (thường là sư tử đực) có xu hướng tách khỏi bầy đàn, di chuyển xung quanh một cách rời rạc để tìm kiếm lãnh thổ của riêng chúng.

Đây là những con sư tử đặc biệt hung dữ, thường được gọi là những kẻ "du mục". Chúng thường xuyên xung đột với những bầy sư tử tại vùng biên của lãnh thổ nơi chúng chiếm giữ.

Bất kể trong trường hợp nào, sư tử vẫn luôn được coi là những thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng trên thảo nguyên. Chúng sẵn sàng làm mọi thứ để sinh tồn, và cũng là loài động vật khó bị hạ gục nhất trên thảo nguyên.

Dẫu có nhiều lợi thế trong sinh tồn, song các quần thể sư tử ở châu Phi đã bị sụt giảm khoảng 43% từ những năm đầu thập niên 1990. Mặc dù nguyên nhân của sự suy giảm chưa được làm rõ một cách đầy đủ, nhưng đánh mất môi trường sống và xung đột với con người là những nguyên nhân lớn nhất.