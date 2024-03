Linh dương mẹ liều mạng một mình đương đầu 3 báo săn để bảo vệ con

Khoảnh khắc ấn tượng về sức mạnh của tình mẫu tử trong thế giới tự nhiên được một hướng dẫn viên du lịch ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên và Động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier (Nam Phi).

Đoạn clip cho thấy 3 con báo săn lao vào đàn linh dương đầu bò để săn mồi. Khác với báo hoa mai, báo săn chỉ có lợi thế về tốc độ chứ không sở hữu sức mạnh vượt trội so với linh dương đầu bò, do vậy đàn báo săn nhắm đến một con linh dương non bị lọt lại phía sau để tấn công.

Khi thấy con mình bị báo săn đuổi kịp và tấn công, linh dương đầu bò mẹ đã không chạy theo đàn mà đứng lại, tấn công con báo săn để giải cứu cho linh dương non.

Linh dương mẹ liều mạng, một mình chống lại 3 báo săn để bảo vệ cho con (Video: Compass Media).

Sau khi được giải cứu, linh dương non cùng mẹ đã chạy theo đàn, nhưng những con báo săn nhanh chóng đuổi kịp 2 mẹ con linh dương.

2 con báo săn đã lao vào tấn công linh dương mẹ khiến con vật này bị phân tâm, trong khi con báo còn lại tấn công linh dương non. Linh dương đầu bò mẹ một mình xua đuổi 2 con báo săn ra xa, sau đó tiếp tục tấn công con báo săn thứ 3 để một lần nữa giải cứu cho con mình thành công.

Lần này, linh dương đầu bò mẹ cẩn thận hơn, đứng sát bên cạnh con mình để không cho lũ báo có cơ hội tiếp cận linh dương non. Dù vậy, trong một khoảnh khắc linh dương mẹ sơ hở, linh dương non lại bị một con báo tấn công và đè xuống đất.

Khi nhận thấy điều này, linh dương mẹ lao đến sử dụng sừng để tấn công báo săn, lần thứ 3 giải cứu cho con non thành công.

Trong khi linh dương mẹ đứng lại để tiếp tục chiến đấu với 3 con báo săn, linh dương non đã tranh thủ cơ hội bỏ chạy về phía đàn của mình.

Những con báo săn sau một hồi quần thảo với linh dương mẹ cũng đã đuối sức nên không thể tiếp tục đuổi theo linh dương non, chấp nhận từ bỏ cuộc đi săn. 2 mẹ con linh dương sau đó đã có thể quay trở lại đàn một cách an toàn.

Sự dũng cảm của linh dương mẹ đã được đền đáp xứng đáng, khi con vật giải cứu thành công con của mình giữa bầy báo săn hung dữ.

Báo săn (hay còn gọi là báo gêpa, báo cheetah) là loài động vật có tốc độ chạy nhanh nhất thế giới. Sở hữu cơ thể thon gọn, mảnh mai giúp báo săn có những bước chạy mạnh mẽ và thần tốc.

Loài báo này có kích cỡ trung bình từ 65 đến 70kg, chiều dài cơ thể từ 1,5 đến 2m (chưa kể đuôi). Sự phân bổ các bó cơ lớn tập trung ở 2 chi sau giúp loài báo này đạt được tốc độ cao khi chạy, trong khi chi trước đảm nhiệm chức năng giữ cân bằng cho cơ thể và giảm tốc độ. Phần đuôi của báo cũng góp phần giữ thăng bằng và chuyển hướng khi chạy ở tốc độ cao.

Linh dương đầu bò xanh có kích thước và sức mạnh vượt trội so với báo săn (Ảnh: Kruger).

Báo săn có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 120km/h và trong điều kiện không có vật cản, loài báo này chỉ mất 4 bước chạy để đạt được tốc độ tối đa. Loài báo săn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 3 giây, tương tự nhiều mẫu siêu xe hiện nay. Mỗi bước chạy của báo săn có thể đạt được khoảng cách lên đến 8m.

Tuy nhiên, do việc chạy với tốc độ cao đòi hỏi một sức bền cực lớn, nên báo săn không thể duy trì tốc độ được lâu. Loài báo săn chỉ có thể chạy được với tốc độ tối đa trong khoảng 30 giây, do vậy chúng thường âm thầm tiếp cận con mồi với khoảng cách đủ gần, sau đó mới bắt đầu tăng tốc để tấn công con mồi.

Nhờ vào tốc độ của mình, báo săn là loài động vật có tỷ lệ săn mồi thành công rất cao trong thế giới tự nhiên.

Tuy nhiên, loài báo săn có kích thước cơ thể nhỏ và không có sức mạnh như sư tử hay báo hoa mai, do vậy chúng thường nhắm đến những con mồi vừa tầm, trong khi đó linh dương đầu bò là loài động vật có kích thước lớn và sức mạnh có phần quá tầm so với báo săn.

Loài linh dương đầu bò xanh có thể nặng lên đến 250kg đối với con đực hoặc 180kg đối với con cái. Linh dương đầu bò trưởng thành sở hữu cặp sừng có thể dùng để tự vệ và đủ sức để chống lại báo săn.

Theo Compass Media/ER