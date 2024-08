Linh cẩu nhận cái kết thảm khi bị sư tử "đánh úp" giữa bữa ăn

Một đoạn clip ấn tượng về thế giới tự nhiên đã được một nhân viên kiểm lâm ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Sabi Sands, Nam Phi. Đoạn video cho thấy một bầy linh cẩu đang tập trung thưởng thức bữa ăn từ xác của một con hà mã to lớn.

Có vẻ như con hà mã này đã chết từ trước và bầy linh cẩu đang thực hiện nhiệm vụ "dọn dẹp".

Những con linh cẩu này tưởng rằng mình thật may mắn vì có thể thưởng thức con mồi to lớn này một mình. Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên, xác của những con vật to lớn như voi, hà mã hay tê giác luôn thu hút sự chú ý của những loài động vật ăn thịt.

Linh cẩu nhận cái kết thảm khi bị sư tử "đánh úp" trong lúc ăn thịt con mồi (Video: Kruger).

Trong đoạn video, những con linh cẩu quá chăm chú với việc thưởng thức bữa tiệc mà không phát hiện một con sư tử đực đang tiến đến gần. Khi thấy sư tử lao về phía mình, bầy linh cẩu lập tức bỏ chạy, nhưng một con trong đó đã chậm chân hơn liền bị sư tử ngoạm chặt vào cổ họng.

Bị sư tử tấn công bất ngờ và cắn chặt vào cổ họng, linh cẩu không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Con vật xấu số chấp nhận nằm yên cho đến khi lịm dần.

Sau khi xua đuổi bầy linh cẩu, những con sư tử đực khác đã tiến đến để chiếm lấy chiến lợi phẩm và từ từ thưởng thức xác con hà mã mà không còn sợ bị làm phiền.

Về phía bầy linh cẩu, khi chứng kiến kết cục bi thảm của đồng loại, những con linh cẩu khác phải tránh xa và không dám quay trở lại để đối đầu với những con sư tử đực đầy sức mạnh.

Linh cẩu và sư tử luôn được xem là những "đối thủ không đội trời chung" trên thảo nguyên. Các cuộc đối đầu giữa linh cẩu và sư tử không phải là hiếm gặp trên đồng cỏ châu Phi. Dù sư tử luôn được xem là "vua thảo nguyên", thực tế linh cẩu lại là những đối thủ "khó xơi" và luôn là kẻ phá bĩnh những chuyến đi săn của sư tử.

Nhờ bản năng săn mồi theo bầy đàn, linh cẩu biết tận dụng lợi thế về số lượng khi bao vây và tấn công con mồi, ngay cả khi đó là một con sư tử đực mạnh mẽ ở độ tuổi sung sức nhất. Nếu đi đơn độc, đang bị thương hoặc tuổi già sức yếu, sư tử sẽ không có đủ sức mạnh và dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của bầy linh cẩu ma mãnh và khôn ngoan.

Nếu xét về sức mạnh, dĩ nhiên sư tử vượt trội hơn so với linh cẩu, nhưng khi bị bao vây bởi bầy linh cẩu, sư tử không thể tấn công cùng lúc tất cả các đối thủ của mình và có thể bị bầy linh cẩu giết chết.

Những con linh cẩu sẽ liên tục vờn quanh để khiến con mồi mất sức, sau đó bất ngờ tung ra những cú cắn cho đến khi con mồi gục ngã vì kiệt sức và trở thành bữa ăn của chúng.

Đàn linh cẩu cũng sẵn sàng sử dụng chiến thuật này để bao vây và cướp mất con mồi của sư tử. Tuy nhiên, chiến thuật này chỉ thực sự hiệu quả trong trường hợp số lượng linh cẩu nhiều hơn sư tử.

Dù vượt trội về sức mạnh, sư tử rất ít khi giết chết linh cẩu để ăn thịt, mà thường chỉ tấn công đe dọa và xua đuổi. Ở chiều hướng ngược lại, bầy linh cẩu nếu phát hiện sư tử đơn độc hoặc bị thương, chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội bao vây tấn công và kết liễu sư tử để ăn thịt.