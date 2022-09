Voi là loài động vật có tính chất gắn kết bầy đàn rất chặt chẽ. Những con voi con luôn được mẹ chăm sóc và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách kỹ càng. Tuy nhiên, đôi khi vì nhiều lý do khác nhau, voi con bị lạc mẹ và tách ra khỏi đàn. Những con voi bị lạc mẹ thường có cơ hội sống sót rất thấp vì có thể trở thành con mồi của nhiều loài động vật ăn thịt khác.

Mới đây, các nhân viên kiểm lâm của Sở Lâm nghiệp Tamil Nadu (bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vừa phát hiện một con voi ước chừng 2 tháng tuổi bị lạc khỏi đàn. Các nhân viên này đã chăm sóc và cho voi con ăn, đồng thời tiến hành tìm kiếm mẹ của nó.

Máy bay không người lái đã được huy động để phục vụ cho quá trình tìm kiếm. Sau 3 ngày tìm kiếm liên tục, các nhân viên kiểm lâm đã tìm ra được đàn voi mà họ tin rằng đó là gia đình của chú voi con đi lạc.

Voi con được quay trở lại đàn sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của các nhân viên kiểm lâm (Ảnh: S.A).

Tuy nhiên, khi thả voi con về trở lại đàn, nó đã không được đón nhận. Các nhân viên kiểm lâm nhận ra đây không phải là đàn voi mà họ đang tìm kiếm.

Nỗ lực tìm kiếm được đẩy mạnh hơn và 2 ngày sau, các nhân viên kiểm lâm tiếp tục phát hiện một đàn voi mới. Họ đã thử thả voi con và một cá thể voi cái trong đàn đã nhanh chóng nhận ra con của mình. Con voi cái nhanh chóng chạy đến để đoàn tụ với con.

Đáng chú ý, trước khi cùng con của mình rời đi, voi mẹ đã nhìn về phía lực lượng kiểm lâm, sau đó giương vòi lên cao như để thể hiện lòng biết ơn với những người đã chăm sóc và giúp hai mẹ con đoàn tụ.

Vài ngày sau khi được trả tự do, lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái theo dõi đàn voi để đảm bảo voi con được trả tự do về đúng gia đình của mình. Những hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại cho thấy voi con đã được chăm sóc và bảo vệ bởi các cá thể trưởng thành trong đàn, cho thấy đây đúng là gia đình của voi con.

Khoảnh khắc voi mẹ thể hiện lòng biết ơn những người giúp giải cứu con mình (Video: Twitter).

Đoạn clip về hành động của voi mẹ đã được một nhân viên kiểm lâm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip này đã nhanh chóng "gây sốt" và khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

"Có thể voi mẹ đang muốn gửi lời cảm ơn, hoặc muốn chúc phúc cho những con người tốt bụng đã chăm sóc và bảo vệ con của mình. Ngay cả những loài vật cũng thể hiện được lòng biết ơn theo cách của riêng mình", một người dùng mạng xã hội Twitter bình luận.

"Chú voi con thật may mắn vì đã được giải cứu kịp thời và có thể gặp lại mẹ của mình. Xin cảm ơn những con người tốt bụng đã giải cứu chú voi và giúp hai mẹ con hội ngộ", một người dùng Twitter khác bình luận.

Theo một nghiên cứu năm 2017, Án Độ có khoảng 25.000 đến 29.000 cá thể voi trong tự nhiên, sinh sống tại 31 khu bảo tồn voi.

Hiện voi Ấn Độ đang dần bị mất môi trường sống do con người lấn chiếm rừng để sinh sống, làm đường hoặc trồng cây nông nghiệp… điều này đã dẫn đến nhiều vụ đụng độ giữa voi và người. Nạn săn bắn voi để lấy ngà cũng khiến cho số lượng voi Ấn Độ ngày càng suy giảm.

Từ năm 1986, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp voi Ấn Độ vào danh sách các loài đang gặp nguy cấp cần được bảo tồn vì số lượng ngày càng giảm sút.

Theo TheHindu/SNI