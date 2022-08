Hé lộ địa điểm con người sẽ đặt chân lên Mặt Trăng trong chuyến du hành tới

Tên lửa Artemis I của NASA đang được di chuyển đến bãi phóng.

Mặc dù tàu vũ trụ Artemis I còn chưa cất cánh, nhưng Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên kế hoạch địa điểm mà con người sẽ hạ cánh trên Mặt Trăng trong tương lai. Cơ quan này vừa công bố một số địa điểm được lựa chọn để làm bãi đáp cho tàu Artemis III. Toàn bộ các địa điểm này đều tập trung xung quanh cực Nam của Mặt Trăng.

Artemis III sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên của NASA đưa con người trở lại Mặt Trăng kể từ chuyến bay của tàu Apollo năm 1972. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và NASA đang cố gắng để sự kiện này gắn liền với nhiều điều đáng ghi nhớ trong lịch sử. Một trong số đó là 13 địa điểm hạ cánh mà Artemis có thể sẽ lựa chọn để đặt chân.

Mỗi địa điểm này đều có nhiều vị trí phù hợp để con tàu hạ cánh và NASA sẽ dựa vào một số nghiên cứu chi tiết nữa để chọn ra vị trí chính xác. 13 địa điểm này đều tập trung ở cực Nam của Mặt Trăng, nơi mà con người chưa tìm hiểu nhiều lắm.

NASA cho biết tất cả các địa điểm này đều có thuận lợi và khó khăn riêng. Bên cạnh đó, đây là vùng núi non và có rất nhiều hố va chạm, có nghĩa là các nhà du hành sẽ có nhiều nơi để khám phá. NASA đã sử dụng các dữ liệu do Tàu quỹ đạo do thám Mặt Trăng cung cấp cùng với kết quả nghiên cứu của nhiều thập kỷ để chọn ra 13 bãi đáp này.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá tổng thể về địa điểm hạ cánh an toàn và lợi ích của khu vực xung quanh đối với việc quan sát và khảo cứu. Nhìn chung, mỗi khu vực đều chứa đựng những tiềm năng riêng. Các công tác nghiên cứu chế tạo bộ đồ bảo hộ mới cho các nhà du hành cùng với việc thiết kế tàu do thám mặt trăng mới đã được triển khai, do đó sứ mệnh Artemis III đang có những bước tiến tốt đẹp.

Mỗi địa điểm hạ cánh của Artemis III còn được lựa chọn dựa trên mức độ được mặt trời chiếu sáng. Tất cả 13 địa điểm đều liên tục nhận được ánh sáng mặt trời trong quãng thời gian 6,5 ngày. Đây là thời gian NASA lên kế hoạch cho Artemis III hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng. Việc liên tục nhận được ánh sáng mặt trời là vô cùng quan trọng cho một chuyến đi dài trên Mặt Trăng bởi vì con tàu không những được cung cấp năng lượng thường xuyên mà nhiệt độ ở khu vực đó sẽ không bị thay đổi nhiều.

Hiện NASA chưa công bố kế hoạch phóng con tàu lịch sử này, nhưng với việc xác định 13 địa điểm hạ cánh cho Artemis III, chúng ta đã bước một bước gần hơn đến sự kiện đưa con người trở lại Mặt Trăng.