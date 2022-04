Elon Musk hé lộ về cuộc sống trên sao Hỏa: "Nguy hiểm, tù túng, khó khăn"

Elon Musk mới đây đã có những chia sẻ về cuộc sống trên Sao Hỏa, trong khi ông đang từng bước hiện thực hóa ý tưởng chinh phục "Hành tinh Đỏ".

Theo Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, toàn bộ quá trình thuộc địa hóa và định cư trên Sao Hỏa (nếu như thành công) sẽ "không dành cho những người yếu tim".

"Điều quan trọng phải nhấn mạnh rằng cuộc sống trên Sao Hỏa, đặc biệt là trong thời gian đầu, sẽ không hề xa xỉ", Musk nói trong một cuộc phỏng vấn video với Chris Anderson, người phụ trách chương trình của TED, được công bố hôm 18/4. "Sẽ rất nguy hiểm, tù túng, khó khăn và vất vả".

Tỷ phú người Mỹ đã so sánh các nỗ lực chinh phục Sao Hỏa tại thời điểm hiện nay cũng tựa như lời quảng cáo về chuyến thám hiểm Nam Cực từ những năm 1900 của nhà thám hiểm Ernest Shackleton. Đoạn quảng cáo này được xem là một "huyền thoại", khi kêu gọi những người đàn ông khỏe mạnh thực hiện một "cuộc hành trình nguy hiểm" và "sự trở lại an toàn là không được đảm bảo".

"Những lời mời gọi từ Sao Hỏa là quá nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro tới mức bạn có thể không thể quay lại. Có quá nhiều thử thách để vượt qua'", Musk nói.

Elon Musk được kỳ vọng là sẽ đưa nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa.

Theo Musk, việc sống trên sao Hỏa, một hành tinh có nhiệt độ trung bình -62,22 ⁰ C, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với sống ở Nam Cực, dù mức nhiệt ở đây là tương đương (-56,67 ⁰ C).

Nguyên nhân là vì Sao Hỏa có bề mặt cứng, nhiều lớp đá dày và rãnh sâu, cùng với rất nhiều núi lửa và hẻm núi. Hành tinh này cũng có trọng lực chỉ bằng 1/3 so với Trái đất và một bầu khí quyển mỏng hơn. Do đó, chúng ta không thể thở được trong môi trường này.

Tờ Insider trước đó đã đưa tin, cho rằng một con người không có các thiết bị đặc biệt sẽ chết trong vòng vài phút trên hành tinh Đỏ do áp suất khí quyển thấp.

Để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục Sao Hỏa, Musk dự kiến sẽ xây dựng một thành phố với kích thước tiêu chuẩn tại đây.

Vào năm 2019, tỷ phú này ước tính sẽ cần tới 1 triệu tấn hàng hóa để xây dựng một thành phố tự duy trì trên hành tinh Đỏ. Quá trình này được cho là sẽ tiêu tốn từ 100 tỷ USD đến 10 nghìn tỷ USD.

Vào năm 2020, Musk tiếp tục chia sẻ ý tưởng, cho biết ông hy vọng sẽ xây dựng 1.000 tàu vũ trụ Starship trong vòng 10 năm, và dự định đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa vào năm 2050. Ông cũng nói rằng con người đầu tiên có thể hạ cánh trên Sao Hỏa vào năm 2029.

"Định cư trên Sao Hỏa là thành công không được đảm bảo, nhưng chắc chắn là vô cùng đáng để mong chờ", tỷ phú Elon Musk nói.