Căn bệnh bí ẩn khiến hàng chục trẻ em ở Ấn Độ tử vong

Dân trí Ít nhất 56 người, hầu hết là trẻ em, đã chết sau một đợt bùng phát sốt bí ẩn ở Uttar Pradesh, một bang nằm ở miền Bắc Ấn Độ.

Vấn đề đáng quan tâm là tình trạng bệnh vẫn chưa được xác định chính thức. Một số có các triệu chứng bao gồm sốt cao, đau khớp, đau đầu, mất nước và buồn nôn. Trong khi một số trường hợp phát ban khắp chi trên và chi dưới.

Không ai trong số những người báo cáo các triệu chứng này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại 6 quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Các bác sĩ địa phương nghi ngờ đợt bùng phát là do một dạng sốt xuất huyết đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm máu từ một số bệnh nhân cho thấy số lượng tiểu cầu giảm.

Bác sĩ Neeta Kulshrestha, quan chức y tế cấp cao nhất của quận Firozabad, cho hay: "Các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em trong bệnh viện chết rất nhanh".

Một đội gồm 11 bác sĩ chuyên khoa đã được cử đến Firozabad cùng với thuốc men và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ.

Sốt xuất huyết là một bệnh do virus lây lan do muỗi đốt được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới, chủ yếu là ở các thành phố.

Có 4 loại virus sốt xuất huyết, có nghĩa là một người có thể bị nhiễm 4 lần. Hầu hết các trường hợp đều nhẹ nhưng virus có thể gây ra các triệu chứng cấp tính, có thể giống như cúm. Giống như bệnh cúm, điều này có thể gây chết người, đặc biệt là nếu không được chăm sóc y tế thích hợp.

Nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 390 triệu ca nhiễm virus sốt xuất huyết trên toàn thế giới. Cứ 10 có nguy cơ mắc bệnh thì có 1 người bị nhiễm bệnh mỗi năm.

Số ca nhiễm trùng và tử vong đã gia tăng ồ ạt trong vài thập kỷ qua, tăng gấp 4 lần từ năm 2000 đến năm 2015 khi đã có tới 4.032 người chết vì căn bệnh này.

Khả năng khác là Nhật Bản, cũng do muỗi truyền. WHO ước tính 68.00 ca lâm sàng hàng năm và là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm não do virus ở một số nước châu Á. Căn bệnh này hiếm gặp nhưng lại có tỷ lệ tử vong cao. Gần 1/3 số người nhiễm virus đã chết.

Các hai loại bệnh không có cách chữa trị được biết đến, nhưng có những loại vắc xin an toàn và hiệu quả có thể ngăn ngừa bệnh viêm não Nhật Bản.

Hiện các xét nghiệm và mẫu đang được các chuyên gia thực hiện để tìm hiểu xem một trong hai loại virus này hoặc các nguyên nhân khác đứng sau vụ bùng phát chết người ở Ấn Độ hay không.

Trang Phạm

Theo IFL Science