AI tìm thấy hình vẽ bí ẩn ở sa mạc Nazca

Hình vẽ Nazca là tên gọi của một loạt các đường cắt lớn trên sa mạc Nazca, thường mô tả các loài động vật, thực vật, sinh vật trong trí tưởng tượng và các hình khối hình học... Chúng được tạo ra cách đây khoảng 2.000 năm bởi nền văn minh tiền Inca.

Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu truyền thống, bao gồm việc xác định trực quan các hình vẽ trên mặt đất từ những hình ảnh có độ phân giải cao, thường diễn ra chậm và có nguy cơ bỏ sót một số hình vẽ.

Các báo cáo cho biết phải mất gần 1 thế kỷ, chúng ta mới phát hiện được 430 hình vẽ tượng hình ở Nazca. Nhờ sử dụng AI, các nhà khoa học tới từ Đại học Yamagata, Nhật Bản đã tìm thấy thêm 303 hình vẽ mới chỉ sau 6 tháng khảo sát thực địa.

Nghiên cứu được công bố cách đây ít ngày trên tạp chí uy tín Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), mô tả cách AI có thể được sử dụng để đẩy nhanh khám phá trong lĩnh vực khảo cổ học ở các địa điểm nổi tiếng vốn đã được nhiều người biết đến.

Phương thức được các nhà khoa học sử dụng là phân tích một lượng lớn dữ liệu không gian địa lý do máy bay ghi lại, sau đó dùng AI để nhận biết và xác định các hình vẽ khả thi.

Một số hình vẽ cổ đại ở sa mạc Nazca được phát hiện nhờ AI (Ảnh: Đại học Yamagata).

"Việc sử dụng AI trong nghiên cứu cho phép chúng tôi lập bản đồ phân bố các hình vẽ trên sa mạc nhanh hơn và chính xác hơn", nhà khảo cổ Masato Sakai thuộc nhóm nghiên cứu, cho biết.

"Mô hình AI đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các hình vẽ ở địa hình phức tạp, có diện tích hẹp, khó phát hiện bằng mắt thường".

Trong số những hình vẽ mới được phát hiện, có những hình vẽ khổng lồ theo dạng thẳng, chủ yếu thể hiện các loài động vật hoang dã, nhưng cũng có những hình vẽ nhỏ hơn với họa tiết trừu tượng về con người.

Điều gì khiến người Inca tạo ra các hình vẽ này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà khoa học cho rằng chúng mang ý nghĩa chiêm tinh và tôn giáo.