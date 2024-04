Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl - nơi con rèn luyện kỹ năng công dân toàn cầu

Nơi con được phát triển toàn diện

Là một trong những trường mầm non quốc tế hàng đầu tại TPHCM, lợi thế về vị trí của trường là ở trung tâm quận Bình Thạnh, thuận tiện đi đến nhiều khu vực lân cận. Trường cũng được kiểm định bởi hai tổ chức quốc tế là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges). Đây là những điểm sáng giúp trường mầm non và tiểu học Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Gần đây, trường ISSP cũng được Tổ chức IBO cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế bậc tiểu học (IB PYP) với chương trình học hướng đến phát triển toàn diện. Trường định hướng giúp học sinh phát triển tư duy quốc tế song song với việc đọc thông viết thạo tiếng Việt và giữ gìn văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình học xây dựng hướng đến mục tiêu cá nhân hóa, mỗi em sẽ được thiết kế một giáo án riêng dựa trên đặc điểm sở thích và năng lực của mình, tạo nền tảng vững chắc giúp các con phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Học sinh trong giờ học môn công nghệ tích hợp với robot (Ảnh: ISSP).

Số lượng học sinh ở mỗi lớp tại trường ISSP 15 -20 em. Theo ông Lester Stephens, Hiệu trưởng trường ISSP, mô hình trường "boutique" với lớp học quy mô nhỏ cho phép giáo viên dễ dàng sâu sát quan tâm và thiết kế nội dung học tập phù hợp với sự phát triển đặc biệt của mỗi học sinh.

Không chỉ học tập, trường Quốc tế Saigon Pearl còn có nhiều chương trình ngoại khóa thú vị giúp học sinh khai phá tiềm năng và làm phong phú thêm hành trình học tập. Chương trình ngoại khóa sau giờ học chính khóa với hơn 50 lớp giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, thể thao, các hoạt động cộng đồng dành cho học sinh tiểu học; hơn 15 lớp dành cho học sinh mầm non với mục tiêu giúp các con phát triển những kỹ năng về thể chất, nhận thức và cảm xúc xã hội từ khi còn ở lứa tuổi mầm non.

Nơi con được bước đi trong cả hai thế giới

"Năm 2023, trường ISSP được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế bậc tiểu học. Điều này củng cố cam kết vững chắc của trường trong việc cung cấp một nền giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những người học suốt đời và những công dân toàn cầu có tư duy quốc tế", ông Lester Stephens, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl chia sẻ.

Ông Lester Stephens tham dự lễ hội Tết cổ truyền với học sinh (Ảnh: ISSP).

Ông cho biết thêm, chương trình IB PYP được thiết kế với nội dung đào tạo tập trung vào việc thu hút trẻ tham gia vào quá trình học tập ý nghĩa, phát triển kỹ năng với những trải nghiệm thực tế, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh thông qua hành động.

Chẳng hạn, để giúp học sinh nuôi dưỡng tình yêu thương, phát triển ý thức cộng đồng, hằng năm cứ vào tháng 12, học sinh toàn trường sẽ được cùng nhau tổ chức Hội chợ mùa đông, nơi các con làm chủ quá trình học tập, cùng làm việc và tạo ra các sản phẩm nhằm gây quỹ cho các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn.

Hay như để tìm hiểu về nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như học cách cởi mở và đón nhận sự khác biệt, hằng năm trường đều tổ chức Tuần lễ quốc tế với các hoạt động như biểu diễn trang phục truyền thống của nhiều nước, diễu hành với cờ của nước mình. Ở Lễ hội ẩm thực, mỗi học sinh sẽ mang món ăn đặc trưng của quê hương mình đến để trao đổi với thầy cô và bạn bè.

Văn hóa Việt Nam được gìn giữ trong môi trường quốc tế (Ảnh: ISSP).

Học sinh tại trường ISSP được học tập bằng tiếng Anh. Các con cũng được học thêm tiếng Trung như một môn ngoại ngữ, bên cạnh đó các con vẫn được học đọc và viết tiếng Việt. Dù là trường quốc tế nhưng bất kỳ một ngày lễ truyền thống nào của Việt Nam các con cũng đều được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tết và Trung Thu là hai sự kiện lớn nhất tại trường, các con xem múa lân, múa rồng, tham gia múa hát và chơi các trò chơi truyền thống như: kéo co, nặn tò he, viết chữ thư pháp, làm lồng đèn.

Ngoài ra trong các ngày lễ khác như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hay Quốc tế Thiếu nhi 1/6… trường ISSP đều tổ chức những buổi lễ kỷ niệm thú vị và ấm cúng. Các hoạt động này giúp học sinh thêm yêu mến và trân trọng mọi người xung quanh, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt: tôn sư trọng đạo, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.

