Trường Phổ thông Liên cấp Mensa: kiến tạo môi trường giáo dục quốc tế tại Hà Nam

Để đạt được điều này, trường tiên phong áp dụng giáo trình quốc tế, chú trọng tăng cường tiếng Anh và phát triển toàn diện cho học sinh trong không gian học tập được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Giáo trình quốc tế - Nền tảng vững chắc cho tương lai

Mensa áp dụng chương trình học tiên tiến, kết hợp giữa chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT với các giáo trình chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh phát triển toàn diện.

Trường Phổ thông Liên cấp Mensa hiện chia thành 2 chương trình giáo dục: giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT). Ở tất cả cấp học, tiếng Anh đều được tăng cường, bổ trợ để giúp các em học sinh trau dồi khả năng ngoại ngữ.

Ở cấp mầm non, Mensa là một trong những trường mầm non đầu tiên cung cấp chương trình Montessori Quốc tế và đưa giáo trình "Welcome to our world" vào giảng dạy tại Hà Nam với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 cho trẻ, tạo sự hứng thú, yêu thích với môn học này.

"Welcome to our world" là giáo trình riêng do National Geographic phát hành được thiết kế riêng cho độ tuổi mầm non đến 12, theo các chủ đề, chủ điểm quen thuộc với trẻ như gia đình, đồ chơi, màu sắc… cùng nhiều hoạt động dạy và học đa dạng: lồng tiếng, đóng vai, kết hợp nghệ thuật, tạo hình…

Ở cấp tiểu học, THCS và THPT chương trình học tại Mensa gồm 2 hệ học chính, hệ T và hệ M.

Hệ T - hệ tiêu chuẩn là hệ học tập theo chương trình của Bộ GD&ĐT, tăng cường chương trình tiếng Anh (10 tiết/tuần) và bổ sung các hoạt động giáo dục như: trải nghiệm, công nghệ....

Hệ M - hệ song ngữ cao cấp cũng là hệ học tập theo chương trình của Bộ GD&ĐT nhưng nâng cao bằng chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên sâu (20 tiết/tuần), 70% thời lượng với giáo viên nước ngoài, học sinh được học các môn: khoa học tiếng Anh, toán tiếng Anh và ngôn ngữ Anh theo các giáo trình bản quyền.

Hệ M ở cấp tiểu học sử dụng bộ giáo trình của nhà xuất bản Singapore Marshall Cavendish Education (MCE). Bộ sách giảng dạy tiếng Anh tiểu học mới của Cambridge như ngôn ngữ thứ hai cùng phương pháp thực hành gần gũi, đặt các câu chuyện vào trung tâm của quá trình học tập. Cấp THCS và THPT tiếp tục sử dụng bộ giáo trình của nhà xuất bản Singapore Marshall Cavendish Education (MCE): Ahead, Cambridge IGCSE…

Ngoài ra, hệ M ở các cấp học sẽ được giáo viên kết hợp thêm các giáo trình khác nhằm tăng cường học tập cho từng đối tượng học sinh theo định hướng cá nhân hóa học tập như: Our World, OW phonics của National Geographic, MaxMaths của nhà xuất bản Macmillan, Big Science của nhà xuất bản Pearson, The leader in me (Actitivy Guide) của Franklin Covey, STEM - Lessons and Challenges.

Mensa là một trong những trường học đầu tiên đưa luyện thi IELTS, SAT, IGCSE, A-level vào chương trình giảng dạy và tổ chức các cuộc thi lấy chứng chỉ tại Hà Nam, giúp các em học sinh có cơ hội được khẳng định năng lực tiếng Anh của mình, từ đó tiếp tục có phương pháp, lộ trình học tập, mục tiêu đầu ra rõ ràng, hiệu quả cho từng học sinh.

"Các giáo trình được đánh giá bởi hội đồng sư phạm, cố vấn chuyên môn của nhà trường, được nhiều trường uy tín tại Việt Nam cũng như các nước khu vực sử dụng. Các giáo trình được đặt hàng và nhập trực tiếp từ nhà xuất bản. Các giáo viên của nhà trường được tập huấn về cách khai thác và sử dụng sách bởi chuyên gia của nhà xuất bản. Hằng năm, có các đợt đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của các giáo trình tiếng Anh", đại diện Mensa chia sẻ.

Trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng

Đại diện Mensa cho biết, bên cạnh kiến thức học thuật, việc tạo ra môi trường để các em học sinh trau dồi những gì được học cũng rất quan trọng. Đó là lý do trường có đa dạng các hoạt động trải nghiệm, sự kiện theo chủ đề cùng hàng loạt câu lạc bộ ngoại khóa để các em có sân chơi, thể hiện khả năng, sự sáng tạo, tự tin của bản thân, phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp. Các em cũng được thử sức với các cuộc thi trong nước và quốc tế, vừa để trau dồi khả năng ngoại ngữ, vừa để rèn luyện bản lĩnh, khả năng giải quyết vấn đề.

Mensa hiện có đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài có trình độ sư phạm và năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Trong đó, các giáo viên nước ngoài đến từ nhiều nước trên thế giới, đã trải qua quá trình tuyển dụng khắt khe và kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của trường.

"Các thầy cô giáo đóng vai trò là cầu nối truyền tải kiến thức và là những người truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh. Thông qua các thầy cô nước ngoài, các em cũng sẽ được tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, mở mang hiểu biết và tầm nhìn, chuẩn bị những nền tảng cho việc bước ra thế giới trong tương lai", đại diện Mensa cho biết.

Cơ sở vật chất hiện đại - Hỗ trợ tối ưu cho học tập

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và phát triển của các em học sinh, Trường Phổ thông Liên cấp Mensa được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi với hệ thống phòng học tiêu chuẩn, trang bị đầy đủ thiết bị giáo dục tiên tiến, thư viện rộng rãi, đa dạng sách tham khảo và tài liệu học tập…

Địa điểm mới của trường tại tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, cách Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chỉ 500m, giao thông thuận tiện cho học sinh và phụ huynh Hà Nam, các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình di chuyển.

Tại đây, ngoài hệ thống phòng học tiêu chuẩn, trường đã có nhà thi đấu đa năng rộng 800m2, căng tin rộng 800m2, sân bóng ngoài trời hơn 300m2, thư viện mở hơn 300m2 cùng các phòng học bộ môn, phòng học câu lạc bộ riêng biệt như phòng máy tính, phòng STEM, phòng Piano... và các khu vực sinh hoạt cá nhân tiện nghi.

Đại diện Mensa cho biết, mọi nỗ lực đã được thể hiện qua thành tích học tập của các em học sinh. Các em đạt kết quả học tập cao, đặc biệt là môn tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của các em học sinh Mensa tốt. Các em tự tin, năng động, dám thể hiện bản thân và sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai. Đây chính là những hành trang quan trọng để các em theo đuổi ước mơ của mình, tự tin bước ra thế giới rộng lớn.

Với môi trường giáo dục hiện đại, đội ngũ giáo viên tâm huyết và cơ sở vật chất tiên tiến, những ưu thế kể trên, Trường Phổ thông Liên cấp Mensa được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các em học sinh muốn phát triển toàn diện, nuôi dưỡng ước mơ và chinh phục thành công.

"Mensa cam kết sẽ đồng hành cùng học sinh trên con đường chinh phục tri thức và vươn đến thành công", đại diện Mensa khẳng định.

Năm học 2024 - 2025, Mensa tuyển sinh 400 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 và dành 95 suất học bổng với tổng trị giá lên tới 15 tỷ đồng cho các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện, thành phố trở lên cùng nhiều ưu đãi chào mừng trường mới.

