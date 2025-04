Trường Đại học Nghệ An chính thức ra mắt sau sáp nhập

Ngày 23/4, Trường Đại học Nghệ An đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An. Cùng với đó, các quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng cũng được công bố.

Việc sáp nhập nhằm kiện toàn tổ chức, mở rộng quy mô đào tạo và phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An (Ảnh: Thu Hiền).

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của 2 đơn vị trong quá trình hợp nhất.

"Với bề dày truyền thống đào tạo và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, Trường Đại học Nghệ An sẽ trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng của tỉnh và khu vực. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, hướng tới mô hình đại học hiện đại, hội nhập quốc tế", ông Long nhấn mạnh.

Việc hình thành Trường Đại học Nghệ An không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm lực đào tạo của 2 đơn vị tiền thân.

Trường Đại học Nghệ An đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, kết nối doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.