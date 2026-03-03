Trường Đại học CMC công bố phương án tuyển sinh năm 2026

Trường tiếp tục duy trì quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng cùng chương trình tặng máy tính bảng ipad cho tất cả tân sinh viên nhập học.

Các phương thức xét tuyển

Trường Đại học CMC tuyển sinh 19 ngành và chương trình đào tạo trong năm 2026.

Thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển với 4 phương thức tuyển sinh linh hoạt như sau:

Phương thức 1 (CMC401): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Trường Đại học CMC (CMC-TEST) năm 2026.

Bài thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC là bài thi trắc nghiệm trên máy tính, có cấu trúc gồm: Toán học (30 câu), Tiếng Anh (30 câu) và Tư duy logic (20 câu).

Phương thức 2 (CMC200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT với điểm trung bình (TB) môn theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên và đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 3 (CMC100): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 4 (CMC303): Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học CMC.

Đại diện Trường Đại học CMC cho biết, việc triển khai 4 phương thức xét tuyển cho thấy nhà trường tiếp tục duy trì định hướng tuyển sinh linh hoạt, tạo nhiều cơ hội tiếp cận cho thí sinh với năng lực và thế mạnh khác nhau.

Trong đó, kỳ thi Đánh giá năng lực CMC–TEST giúp thí sinh có thêm một cơ hội xét tuyển, đồng thời đánh giá toàn diện năng lực tư duy, ngoại ngữ và khả năng suy luận logic.

Học bổng toàn phần “CMC - Khai phóng” được trao tặng cho tân sinh viên năm 2025 (Ảnh: Trường Đại học CMC).

Quỹ học bổng 96 tỷ đồng

Trong năm 2026, Trường Đại học CMC tiếp tục duy trì quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong đó, dự kiến cơ sở Hà Nội có 370 suất học bổng, cơ sở TPHCM có 155 suất với các mức 30% đến 100% học phí toàn bộ các năm học.

Chính sách học bổng năm 2026 của trường Đại học CMC.

Thí sinh có thể xét học bổng vào trường thông qua một trong các phương thức như: điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOPIK, HSK,..), điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Học bổng sẽ áp dụng xuyên suốt toàn bộ quá trình học tập nếu sinh viên duy trì GPA đạt từ 3.0/4.0.

Đây là quỹ học bổng được nhà trường duy trì từ khi thành lập nhằm khuyến khích và đồng hành cùng những thí sinh có thành tích học tập tốt, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, thí sinh nhập học Trường Đại học CMC năm 2026 sẽ được tặng 1 chiếc iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương nếu đặt CMC là nguyện vọng 1, 2, 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí sau:

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Trường Đại học CMC (CMC-TEST).

Tổng điểm kết quả học tập THPT HK1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2026 đạt từ 31,00/40,00 điểm trở lên (có bao gồm điểm cộng).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại https://xettuyen.cmcu.edu.vn/.