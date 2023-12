Toyota và hành trình gần 20 năm nâng cao văn hóa giao thông cho trẻ em

"Toyota cùng em học an toàn giao thông 2023" đến với 8 tỉnh thành

Ngày 9/12/2023, Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" năm học 2023-2024. Chương trình năm nay diễn ra tại 8 tỉnh thành gồm: Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An và Đắk Lắk.

Chương trình đã trở thành sân chơi bổ ích, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Các em học sinh tích cực hưởng ứng chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" (Ảnh: Toyota).

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức tại 8 tỉnh thành từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 với các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh. Trong tháng 12/2023, chương trình diễn ra tại 4 tỉnh thành: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hưng Yên và Kiên Giang.

Trong đó, giáo viên sẽ được thực hành hoạt động về giáo dục an toàn giao thông và tham gia hội thảo về "Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học".

Học sinh tham gia nhiều hoạt động nhằm trau dồi kiến thức và thực hành bổ ích như: tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh; trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề an toàn giao thông.

Với phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học", các thầy cô giúp học sinh có thêm nguồn cảm hứng tích cực trong việc tiếp thu các kiến thức và hăng hái thực hành trò chơi, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục về an toàn giao thông.

Vòng thi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh - TP Đà Nẵng (Ảnh: Toyota).

Tháng 3/2024, 8 đội đại diện cho 8 tỉnh triển khai tốt công tác giáo dục an toàn giao thông tham gia vào vòng giao lưu cấp quốc gia. Tại đây, các em học sinh tham gia những trò chơi được thiết kế hấp dẫn cùng với phần giao lưu tăng sự tương tác và có tính giáo dục cao.

Bên cạnh đó, các em học sinh được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt. Điểm nhấn của chương trình năm nay là trò chơi trực tuyến, có tính lan tỏa cao và thu hút nhiều học sinh tham gia trên nền tảng online.

Chương trình năm nay được kỳ vọng tiếp tục trở thành hoạt động bổ ích trong công tác giáo dục và xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh và an toàn cho thế hệ tương lai đất nước.

Hành trình lan tỏa văn hóa giao thông đến với 5 triệu học sinh

Trong 19 năm triển khai, chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" đã đến với 5 triệu học sinh tại hơn 460 trường tiểu học của 61/63 tỉnh thành trên cả nước.

Chương trình nhận được đánh giá cao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành địa phương, ban giám hiệu các trường tiểu học cùng giáo viên và học sinh trên cả nước.

Mô hình "Đảo giao thông an toàn" do Toyota Việt Nam trao tặng đến các đội thi đạt kết quả tốt nhất đã góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông tại các trường học thêm phần trực quan và sinh động.

Toyota dành tặng mô hình "Đảo giao thông an toàn" cho các đội thi xuất sắc năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Toyota).

Chia sẻ tại vòng giao lưu cấp quốc gia năm học 2022 - 2023 hồi tháng 3, ông Nguyễn Văn Khanh - giáo viên Trường Tiểu học Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Toyota cùng em học an toàn giao thông là hoạt động bổ ích và có giá trị thực tiễn cao. Thông qua chương trình này, tôi muốn gửi gắm thông điệp hãy lan tỏa cuộc thi đến với mọi người, cùng nâng cao ý thức và trách nhiệm tham gia giao thông an toàn".

Gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota cho biết hãng đã nỗ lực đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó, an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông", hãng xe Nhật Bản còn tổ chức và tài trợ cho nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình "Người bạn đường", chương trình đào tạo lái xe an toàn, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông...

Tất cả những nỗ lực ấy đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông cho cộng đồng, tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề nóng của nền giao thông nước nhà, chung tay vì một Việt Nam văn minh và an toàn hơn.