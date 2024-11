TIS: 25 năm vững bước - bản giao hưởng của những "vì sao" tỏa sáng

Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm chặng đường 25 năm phát triển của TIS và tri ân đến những đóng góp của đội ngũ giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh ưu tú, nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các khách mời cùng có mặt check-in (chụp ảnh) trước giờ khai mạc (Ảnh: TIS).

Chương trình diễn ra với nhiều khoảnh khắc xúc động, đưa các khách mời và cựu học sinh trở về với hành trình từ những ngày đầu thành lập vào năm 1999, khi TIS chỉ là một ngôi trường nhỏ với 17 thành viên đầu tiên và lý tưởng "quốc tế và dân tộc".

Suốt 25 năm qua, TIS không ngừng phát triển, xây dựng mạng lưới các đối tác giáo dục quốc tế uy tín, góp phần đào tạo hàng nghìn du học sinh xuất sắc trên toàn cầu và nhận được nhiều bằng khen từ các tổ chức giáo dục lớn trong và ngoài nước.

Hiện, TIS là đối tác độc quyền và duy nhất triển khai chương trình Tú tài Mỹ của trường Saint Thomas More (STM) tại Việt Nam. Chương trình học được tích hợp theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Hệ thống giáo dục bang Connecticut (Hoa Kỳ). Sau khi tốt nghiệp chương trình Tú tài Mỹ (ADP), học sinh sẽ nhận được song bằng, gồm bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT Việt Nam và bằng Tú tài Mỹ cấp bởi STM.

Tại sự kiện, TIS cũng công bố các suất học bổng lên đến 100.000 USD từ các trường như University of Massachusetts Boston, University of Illinois Chicago, Gonzaga University, University of Illinois Chicago,...

Sự kiện Gala TIS25 không chỉ là dịp để thầy trò TIS cùng nhìn lại những thành tựu đáng tự hào mà còn là cơ hội để các thế hệ thầy cô và học sinh cùng giao lưu, chia sẻ kỷ niệm và kết nối trong không khí thân tình.

Tiết mục văn nghệ "Người gieo mầm xanh" do giáo viên và học sinh TIS biểu diễn (Ảnh: TIS).

Tâm điểm của chương trình là các tiết mục nghệ thuật đầy sắc màu và phần vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã cống hiến hết mình vì sự phát triển của TIS, tất cả cùng tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc, nơi mỗi thành viên TIS là những vì sao tỏa sáng rực rỡ.

Màn biểu diễn đầy tự tin và sôi động của học sinh khối Tiểu học TIS cùng khách mời từ Rap Việt (Ảnh: TIS).

Gala kỷ niệm 25 năm của TIS là dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của trường, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục chất lượng cao, dung hòa giữa quốc tế và bản sắc dân tộc. TIS cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống này, đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục những ước mơ.

Gala kỷ niệm 25 năm thành lập TIS khép lại với bài hát TIS Song (Ảnh: TIS).

Phụ huynh cần tư vấn về Trường Quốc Tế TIS và chương trình học, liên hệ ngay (84.28) 3844 2345 - 090 231 41 40 hoặc tại https://tinyurl.com/tuvanTIS.

Trường Quốc Tế TIS

Địa chỉ: 305 Nguyễn Trọng Tuyển - phường 10 - quận Phú Nhuận - TPHCM

Điện thoại: (84.28) 3844 2345 - 090 231 41 40