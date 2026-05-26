Thêm một trường đại học ở TPHCM được mở ngành Y khoa

Quyết định được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/5. Chương trình đào tạo ngành Y khoa của trường kéo dài 6 năm với 210 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ Y khoa theo quy định.

Trước đó, trường đã đào tạo ngành Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ nhà trường đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt phục vụ đào tạo ngành Y khoa và khối Khoa học sức khỏe theo hướng trực quan, thực tiễn.

Sinh viên được học tập và thực hành trong các không gian chuyên môn hiện đại như bàn giải phẫu kỹ thuật số, phòng thực hành trên mô hình, khu thực hành kỹ năng tiền lâm sàng, khu thực hành cấp cứu mô phỏng, thực hành sản phụ khoa, phòng khám ngoại trú, phòng mổ quan sát và không gian thảo luận ca bệnh.

Năm nay, trường tuyển sinh bằng các phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Điểm thi đánh giá năng lực VACT hoặc V-SAT; Xét các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB.

Sáu tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa, gồm: B00 (toán, hóa, sinh); D07 (toán, hóa, tiếng Anh); C02 (toán, hóa, văn); A00 (toán, hóa, lý); B08 (toán, sinh, tiếng Anh); B03 (toán, sinh, văn).