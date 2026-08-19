Thêm đại học ở TPHCM có doanh thu vượt 2.000 tỷ đồng/năm

Đại học Kinh tế TPHCM mới công bố thông tin công khai năm 2026. Bên cạnh các thống kê đáng chú ý về quy mô của cơ sở đào tạo, những số liệu về tổng nguồn thu tài chính của trường trong các năm qua ghi nhận sự tăng trưởng bất ngờ.

Theo công bố của trường, năm 2025, tổng nguồn thu của trường đạt được hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn khoảng 347 tỷ đồng so với năm 2024 và có mức tăng cao nhất trong 4 năm qua của đơn vị này.

Trong đó, hơn 1.500 tỷ đồng được thu từ nguồn học phí, lệ phí của người học và đáng chú ý là có hơn 581 tỷ đồng được thu từ hoạt động khoa học, công nghệ.

Thống kê tổng thu tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM trong 4 năm qua (Ảnh chụp màn hình).

Được biết, quy mô đào tạo của Đại học Kinh tế TPHCM ở năm 2025 là hơn 38.000 người học ở 11 lĩnh vực, cả bậc đại học và sau đại học.

Năm 2026, trường tuyển thêm hơn 8.000 chỉ tiêu. Mức học phí hiện nay của đại học này dao động từ 40 triệu đồng đến khoảng 80 triệu đồng/năm, tùy theo từng loại hình đào tạo. Như ở các chương trình tiên tiến, mức học phí tiếng Việt là 1,2 triệu đồng/tín chỉ (khoảng 40-50 triệu đồng/năm); chương trình tiếng Anh bán phần từ 50-55 triệu đồng/năm; chương trình tiếng Anh toàn phần từ 55-60 triệu đồng/năm.

Sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM trong giờ học (Ảnh: UEH).

Như vậy, với tổng nguồn thu này, Đại học Kinh tế TPHCM là đơn vị thứ hai tại TPHCM có doanh thu vượt 2.000 tỷ đồng.

Dẫn đầu hiện nay là Trường Đại học Văn Lang khi ghi nhận tổng thu hoạt động năm 2025 đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng gần 297 tỷ đồng so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường duy trì tổng thu hoạt động trên mốc 2.500 tỷ đồng.