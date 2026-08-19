Ai ký quyết định sắp xếp trường học từ mầm non đến THCS?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, sau khi sắp xếp trường học, TPHCM giảm 704/2.188 trường, giảm khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Đề án

Chia sẻ tại hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM, sáng 19/8, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho hay, việc sắp xếp được thực hiện theo quy trình 4 bước tại địa phương, gồm: Lập đề án chi tiết, thẩm định lấy ý kiến, ban hành quyết định, bàn giao và vận hành thông suốt năm học mới.

Căn cứ Nghị định 142/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu là người có thẩm quyền ký quyết định sáp nhập, chia tách các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc trên cơ sở Đề án chi tiết do Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Đề án chi tiết trên cơ sở Phương án tổng thể đã được UBND thành phố phê duyệt.

Việc sắp xếp trường, lớp sẽ không ảnh hưởng tới đội ngũ giáo viên (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Về bố trí đội ngũ nhân sự sau sắp xếp trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nêu nguyên tắc là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc bố trí nhà giáo quản lý và đội ngũ viên chức, giáo viên.

Việc sắp xếp, bố trí phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó quan tâm bố trí sử dụng đối với nhà giáo quản lý có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn việc bố trí, sắp xếp nhân sự với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ của các cơ sở giáo dục. Quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định.

Việc bố trí, sắp xếp nhân sự cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Sở cũng có hướng dẫn cụ thể về bàn giao hồ sơ lưu trữ, việc kiểm kê, chỉnh lý toàn bộ hồ sơ cán bộ, học bạ, học tịch học sinh; ký biên bản bàn giao đầy đủ và đẩy mạnh số hóa dữ liệu... thực hiện theo Công văn 8617 của Bộ Nội vụ.

Về quản lý tài chính, tài sản công, Sở yêu cầu kiểm kê chặt chẽ quỹ đất, phòng học, trang thiết bị; tuyệt đối không để thất thoát tài sản nhà nước và lập phương án tái sử dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư phục vụ giáo dục địa phương...

Trường chuẩn Quốc gia được “bảo lưu” kiểm định

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho hay, thời gian qua, Sở nhận được nhiều thắc mắc về việc có được giữ lại danh hiệu trường chuẩn Quốc gia sau khi sắp xếp trường học không?

Ông Phong cho biết theo điều 27 Thông tư 57 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp được thực hiện theo hai trường hợp.

Thứ nhất, với các trường cùng cấp sáp nhập, nếu trường mới giữ tên của trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì được bảo lưu danh hiệu. Nếu sử dụng tên mới, ban giám hiệu phải lập lại hồ sơ, đăng ký kiểm định để được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (Ảnh: Nguyễn Loan).

Thứ hai, với trường được sắp xếp thành trường liên cấp, tên trường mới không còn phù hợp với quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia trước đó. Do đó, trường phải đăng ký kiểm định lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, hồ sơ minh chứng được bảo lưu để xem xét. Ban giám hiệu trường mới có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự đánh giá và gửi cấp có thẩm quyền để đăng ký kiểm định lại.

Tính đến tháng 3/2026, TPHCM có 922 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 25,66%.