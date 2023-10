THCS-THPT Lý Thái Tổ chú trọng kỹ năng hùng biện tiếng Anh cho học sinh

Đây là sân chơi mới và ấn tượng, ý nghĩa với học sinh nhà trường. Những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là thực hiện theo chủ đề năm học "Học tập chủ động, khai mở tiềm năng" của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ.

Tham gia cuộc thi The Debaters 2023, các thí sinh của trường THCS-THPT Lý Thái Tổ phải trải qua 5 vòng: tuyển chọn nhân sự, đào tạo, vòng bảng, bán kết và chung kết. 12 thí sinh sẽ trải nghiệm hình thức tranh biện bằng tiếng Anh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các bạn học sinh có đam mê tiếng Anh và tranh biện.

Tính hấp dẫn của cuộc thi thể hiện ở việc đòi hỏi người tranh biện phải tư duy nhanh và sâu để vừa có thể phân tích lập luận với đội của mình, vừa nhanh chóng phân tích, phản biện lại quan điểm của đội đối thủ.

Đến với vòng chung kết cuộc thi The Debaters 2023, các đội chơi thể hiện sự tự tin, bình tĩnh, thông minh, cách xử lý tình huống tốt và văn minh, tôn trọng đối thủ.

Ông Trịnh Hùng Sơn - Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lý Thái Tổ tặng hoa cho các thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi The Debaters 2023 (Ảnh: BTC).

Hai đội chia thành phe Ủng hộ (Affirmative) và phe Phản đối (Negative) và thực hiện tranh biện theo chủ điểm ban giám khảo đưa ra.

Nhận đề bài "Should schools allow students to choose subjects?" (Nhà trường có nên cho phép học sinh lựa chọn môn học?), đội THCS đã có màn tranh biện hấp dẫn và kịch tính. Các phản biện, luận điệu được học sinh đưa ra sắc sảo.

Phạm Quỳnh Chi đại diện cho nhóm giành giải nhất đội THCS chia sẻ: "Sau quá trình tham gia cuộc thi tranh biện, em đã học thêm kỹ năng bổ ích như: tư duy phản biện, khả năng thuyết phục khán giả, kỹ năng quản lý thời gian và trên hết là tư duy sắc bén, lập luận chặt chẽ. Sau 12 buổi học tranh biện và màn chung kết đầy kịch tính, em không chỉ học điều hay mà còn gặp gỡ nhiều người bạn mới và có trải nghiệm khó quên của những năm tháng thanh xuân".

Phạm Quỳnh Chi thực hiện màn tranh biện tại vòng chung kết (Ảnh: BTC).

Với chủ điểm: "Is going to university the most basic way to success?" (Vào đại học có phải là con đường cơ bản nhất để thành công?), đội THPT đã có sự tìm hiểu và tranh luận căng thẳng và khá hấp dẫn.

Dù quyết tâm trong quá trình thi và niềm vui khi đội mình giành giải nhất, tuy nhiên, Nguyễn Hà Mạnh Tuấn, học sinh lớp 11Q1 cho biết vẫn có chút tiếc nuối khi các thành viên của đội dành nhiều thời gian cho phần luận điểm của đội mình mà chưa tập trung tấn công mạnh vào ý tưởng và luận điểm của đối phương để đạt hiệu quả tranh biện tốt hơn.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lý Thái Tổ nhấn mạnh: "Tranh biện để gợi mở ra những chân trời mới đầy tính sáng tạo. Vì vậy, đây là sân chơi mang tính khoa học, đặc biệt là khoa học ngôn ngữ. Tôi hy vọng, cuộc thi này sẽ tạo cơ hội cho học sinh thể hiện được hiểu biết và tự tin không chỉ ở sân khấu này, mà còn ở những sân khấu lớn hơn, trở thành những nhà hiền triết trong tương lai".

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Nhà sáng lập, Giám đốc Học thuật Học viện Tranh biện và Hùng biện Việt Nam - đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam - Phó Chủ tịch Liên đoàn Tranh biện châu Á, debate (tranh biện) là một kỹ năng quan trọng trong chương trình giáo dục. Những nền giáo dục hàng đầu thế giới coi đây là nội dung chính trong hệ thống giáo dục.

Lợi ích của việc tranh biện giúp học sinh nâng cao tư duy phản biện; cải thiện kỹ năng thuyết trình, hình thành phong thái đĩnh đạc trước đám đông; nâng cao kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm; xây dựng tư duy logic và học được cách chỉ ra sai lầm của người khác lịch thiệp hơn…

Để có được những màn tranh biện nảy lửa và hấp dẫn bằng tiếng Anh ở cấp THCS-THPT, Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ đã xây dựng chương trình tiếng Anh hướng đến chuẩn quốc tế với đa dạng các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh từ bậc mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT.

Từ bậc mầm non, nhận thấy thời điểm thích hợp để tạo nền tảng tư duy não bộ song ngữ vững chắc cho học sinh, Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 đã tổ chức hệ tiếng Anh tăng cường giúp các bé được học tập tự nhiên và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Các bé được làm quen với tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ qua các hình thức kể chuyện, đọc thơ, hát múa đồng thời tham gia các sân chơi bổ ích như English Festival, English Challenge…

Học sinh Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 tham gia Hội thi English Challenge (Ảnh: BTC).

"Việc được làm quen với tiếng Anh từ nhỏ bằng chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế giúp học sinh Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 bước vào học tập tại môi trường tiểu học nhanh chóng phát huy được khả năng của mình tự tin nhất", đại diện nhà trường chia sẻ.

Đối với học sinh Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, sân chơi được mong chờ nhất là English Festival và English Speaking Contest được nhà trường tổ chức hàng năm. Vòng sơ loại dành cho học sinh toàn trường với cuộc thi từ các cấp, các lớp để chọn ra học sinh tham gia vòng bán kết toàn trường.

Học sinh có thể hùng biện, kể chuyện hoặc đóng kịch… đưa ra ý kiến, quan điểm của mình xoay quanh chủ đề đã lựa chọn trước hội đồng ban giám khảo là các thầy cô giáo nước ngoài. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ bốc thăm, chia đội và thi đấu trực tiếp tại vòng chung kết để tìm ra đội chiến thắng.

Cuộc thi English Speaking Contest được tổ chức từ các cấp, các lớp với 100% học sinh tham gia (Ảnh: BTC).

Phần thi tranh biện trong Festival tiếng Anh tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (Ảnh: BTC).

"Những thành tích rực rỡ từ các cuộc thi như: giải nhất cuộc thi Tài năng Anh ngữ Thủ đô, giải nhất Festival tiếng Anh cấp quận, giải Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc… cùng hàng trăm giải thưởng các cấp là minh chứng rõ nét, khẳng định hướng đi đúng đắn, hiệu quả rõ nét của chương trình tiếng Anh đồng bộ, liên cấp mà Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ đang triển khai", đại diện nhà trường khẳng định.