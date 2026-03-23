Thành Đoàn TPHCM và Thiên Long hợp tác chiến lược vì giáo dục sáng tạo

Thành Đoàn TPHCM và Tập đoàn Thiên Long là đối tác đồng hành nhiều năm, cùng triển khai hiệu quả nhiều chương trình dành cho học sinh, sinh viên thành phố. Thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này được xây dựng trên nền tảng quan hệ bền vững, sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời thể hiện mong muốn nâng tầm chất lượng và chiều sâu hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới.

Với tiềm lực của mỗi đơn vị, các hoạt động hợp tác trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào giáo dục sáng tạo, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của TPHCM.

Thành Đoàn TPHCM và Tập đoàn Thiên Long ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vào ngày 20/3 (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các nhóm nội dung trọng điểm, bao gồm:

Đồng hành cùng học sinh và sinh viên: Phối hợp tổ chức các chuỗi hoạt động xuyên suốt vòng đời học tập của học sinh, sinh viên. Trọng tâm là các chương trình mang tính biểu tượng như: Tiếp sức mùa thi, Mùa tựu trường, Tiếp sức đến trường, Ngày hội Tân sinh viên... Hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp sức tinh thần, giúp các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Đồng hành giáo dục sáng tạo và chuyển đổi số: Phối hợp kiến tạo các không gian và sân chơi hiện đại nhằm khơi gợi tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ. Thông qua các sự kiện như Lễ hội Thanh niên (Youth Fest), Lễ hội Thiếu nhi (Kids Fest), các cuộc thi hội họa, toán học, viết chữ đẹp và thực hành STEAM, các mô hình Không gian sáng tạo tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, các nhà thiếu nhi, diễn đàn khoa học…, hai bên cùng thúc đẩy tư duy đổi mới và kỹ năng số trong kỷ nguyên mới.

Đồng hành nâng cao năng lực và kỹ năng thực hành xã hội: Phối hợp tổ chức các sân chơi định kỳ và các câu lạc bộ kỹ năng nhằm giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Tập trung vào việc chuyển hóa các hoạt động sáng tạo thành kỹ năng thực tế, giúp các em hình thành tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng và bản lĩnh trong các hoạt động phong trào và học tập.

Đồng hành công tác hỗ trợ nguồn nhân lực, hỗ trợ việc làm: Phối hợp thực hiện các chương trình như Thực tập sinh, Diễn đàn hành trang nghề nghiệp, Ngày hội việc làm (Job Fair) nhằm định hướng tư duy nghề nghiệp, trang bị kỹ năng thực chiến và mở ra cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên, thanh niên.

Đồng hành lan tỏa giá trị cộng đồng và phát triển bền vững: Phối hợp thực hiện các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, công trình măng non từ vật liệu tái chế…

Ông Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM và bà Trần Phương Nga - CEO Tập đoàn Thiên Long ký kết liên tịch thực hiện các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tại YouthFest 2026 trước sự chứng kiến hơn 3.000 học sinh, sinh viên và đại biểu đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia… (Ảnh: BTC).

Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mỗi đơn vị: Thành Đoàn TPHCM với vai trò tổ chức, kết nối và dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi; Tập đoàn Thiên Long với năng lực sản xuất, cung cấp dụng cụ học tập và kinh nghiệm đồng hành lâu dài cùng giáo dục. Sự phối hợp được kỳ vọng mang lại giá trị thiết thực, bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tập đoàn Thiên Long là đối tác đồng hành nhiều năm, cùng triển khai hiệu quả nhiều chương trình dành cho học sinh, sinh viên thành phố (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn Thiên Long cho biết, Thiên Long luôn tin vào sức mạnh của giáo dục và mong muốn đồng hành cùng hành trình học hỏi hạnh phúc trọn đời của người Việt. Các hoạt động liên quan đến học sinh - sinh viên là trọng tâm trong tầm nhìn phát triển bền vững của Thiên Long.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò, uy tín và những đóng góp của Thành Đoàn TPHCM trong việc chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi thành phố. Việc tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 không chỉ khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa hai bên, mà còn là cơ hội để Thiên Long dốc sức cho những chương trình sáng tạo, thiết thực, tạo tác động tích cực và lâu dài cho cộng đồng”, bà nói.

Ngày hội dành cho thiếu nhi và Tiếp sức mùa thi - hoạt động thường niên hỗ trợ thí sinh, mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác trong giai đoạn mới (Ảnh: BTC).

Ngay sau lễ ký kết, Thành Đoàn TPHCM và Tập đoàn Thiên Long sẽ triển khai hai chương trình trọng điểm đầu tiên là Kids Fest - Ngày hội dành cho thiếu nhi và Tiếp sức mùa thi - hoạt động thường niên hỗ trợ thí sinh, mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác trong giai đoạn mới.