Sức hút của nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tương tác cùng AI - FSEL

Sau lễ ra mắt ngày 3/11, FSEL - Nền tảng học ngoại ngữ tương tác cùng AI đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người trong cộng đồng học tiếng Anh và phụ huynh trên cả nước. FSEL với thông điệp: An English Center In Your Pocket - Trung tâm tiếng Anh nhỏ gọn trong túi của bạn đã trở thành nền tảng học tiếng Anh có sức hút đặc biệt bởi với chi phí chỉ 10.000 đồng/ngày.

Bất cứ ai, ở vùng miền nào, thời gian nào cũng có thể được học tiếng Anh bởi những người thầy quốc tế và lộ trình theo chuẩn Cambridge.

Lễ ra mắt FSEL được đầu tư công phu và hoành tráng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Five-Star E-Learning, đơn vị thành viên của Tập đoàn Giáo dục Atlantic, FSEL có đội ngũ nghiên cứu, định hướng xây dựng và phát triển từ những chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực, từ giáo dục đến công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới. FSEL đã nhận giải Sao Khuê 2024 cho hạng mục "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo" và được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, đánh giá là nền tảng đáp ứng chất lượng để học sinh có thể học tập và đạt được mục tiêu tương đương như học tại trung tâm Anh ngữ.

Ý tưởng về sản phẩm ra đời từ thực tế đời sống: phụ huynh Việt Nam rất đầu tư cho việc học tập của con cái, hiểu rõ sự thiết yếu của tiếng Anh, nhưng phần lớn còn thiếu thốn điều kiện và cơ hội để cho con theo học. Không chỉ gặp nhiều rào cản về chi phí, khoảng cách địa lý mà còn tồn tại nhiều hạn chế về chương trình, giáo viên, phương pháp, điều này khiến phụ huynh đi từ thất vọng này đến thất vọng khác và học sinh gần như không có sự tiến bộ.

Đứng trước câu hỏi "Làm thế nào để đưa chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng, thật sự mang lại hiệu quả với tất cả những ai có nhu cầu?", câu trả lời của Atlantic Group là FSEL - phần mềm học online đã đưa toàn bộ mô hình tại trung tâm lên nền tảng online với chi phí 10.000 đồng/ngày, vượt qua mọi rào cản về khoảng cách địa lý, sự bất tiện khi đến học trực tiếp tại trung tâm.

Năm nhà đồng sáng lập chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình hình thành và phát triển của FSEL.

Trước khi ra mắt, FSEL đã triển khai trải nghiệm với hàng chục nghìn học sinh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh... cũng như tại Pháp. Hơn 200 học sinh cấp 2, cấp 3 của Hà Nội đã theo học chương trình trên 5 tháng và cho thấy kết quả ấn tượng, như tăng 1 trình độ CEFR hoặc 1 band (thang) điểm IELTS, đặc biệt có học sinh tăng 2 trình độ chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Em Vũ Khánh Huyền, học sinh lớp 6A3, trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) chia sẻ về kết quả B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) trong kỳ thi tiếng Anh Cambridge ngày 5/7: "Trước đây em học những app khác thì rất lâu mới lên được level, nhưng học trên FSEL chỉ sau 6 tháng thôi, em đã tăng được 2 level. Có rất nhiều lần gia đình em đi chơi mà em chưa hoàn thành bài nhưng chỉ cần một chiếc máy tính thôi em đã có thể làm được bài, rất tiện lợi".

Theo chia sẻ từ CEO của FSEL - ông Zach Pinson, để có được kết quả này, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của công ty đã mất tới 4 năm để xây dựng chương trình cũng như nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng được 5 "cánh sao", 5 tiêu chí để có được một nền tảng học online hiệu quả.

5 "cánh sao" bao gồm: chương trình học (curriculum) - giảng dạy (teaching) - đánh giá (assessment) - công nghệ (technology) - thiết kế (design). Đây cũng là lý do cho cái tên FSEL, viết tắt của Five-Star E-Learning, nền tảng học ngoại ngữ online 5 sao.

FSEL triển khai chương trình trải nghiệm ở nhiều tỉnh thành trước khi ra mắt.

Từng là giáo viên, giám đốc học thuật, giám đốc trung tâm khảo thí trước khi là CEO của FSEL, với ông Zach Pinson, 3 tiêu chí đầu là cốt lõi cho mọi hệ thống đào tạo. FSEL cung cấp chương trình học bài bản và khoa học với giáo trình Cambridge đảm bảo phát triển toàn diện đủ 4 kỹ năng, cũng như nền tảng về từ vựng, ngữ pháp cho học viên. Bên cạnh đó là đội ngũ giáo viên giỏi và giàu kinh nghiệm để truyền tải trọn vẹn chương trình học chất lượng.

Phụ huynh và học sinh quan tâm trải nghiệm trực tiếp FSEL tại lễ ra mắt.

Ngoài ra, ông Zach Pinson chia sẻ, thiết kế là điểm khiến học viên đặc biệt yêu thích FSEL, không chỉ có tác dụng "giữ chân", tạo môi trường học tập đầy cảm hứng mà còn giúp quá trình học mượt mà và dễ dàng hơn, qua đó tối ưu trải nghiệm và hiệu quả học tập.

