Sinh viên công nghệ thông tin chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng tại tập đoàn toàn cầu

Mở mang kiến thức về công nghệ ô tô số

Tại LG Track Program 2023, Nguyễn Thanh Tùng - Cựu sinh viên khóa 15 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm đã có những thể hiện nổi bật qua các vòng thi và ghi danh trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất, nhận mức học bổng 30 triệu đồng.

Tùng đang hoạt động với vị trí Research Engineer (Kỹ sư nghiên cứu) tại LG Electronics Development Vietnam (LG EDV). Tùng cho biết, đây là môi trường quốc tế, giàu tiềm năng phát triển cho các bạn sinh viên mới ra trường. Đặc biệt, Tùng còn có cơ hội tham gia vào lĩnh vực nhiều tiềm năng trong tương lai là xe tự hành.

"Những kiến thức về chuyên ngành mình được học từ giảng đường là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hành trình LG Track", Tùng cho hay.

Sau khi ứng tuyển học bổng, Tùng dành thời gian tập trung ôn lại một chút kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng. Tùng đánh giá bài kiểm tra là phần quan trọng nhất vì nó thể hiện kiến thức nền tảng của thí sinh. Trong buổi phỏng vấn, các câu hỏi không mang tính đánh đố mà tập trung xoay quanh các kiến thức liên quan đến hướng đối tượng, thuật toán và cấu trúc dữ liệu - những kiến thức cần có của mọi lập trình viên.

3 yếu tố để làm việc tại tập đoàn toàn cầu

Sau 1 năm làm việc tại vị trí Research Engineer nhờ học bổng 20 triệu đồng, Khổng Thị Hồng Anh cảm thấy may mắn khi có thêm kiến thức qua các buổi training, workshop trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để có được thành công này, nữ sinh chia sẻ có 3 yếu tố quan trọng sinh viên cần lưu ý. Thứ nhất, chú trọng đầu tư vào CV từ năm nhất để mở ra những cơ hội việc làm tốt khi ra trường. Tiếp đó, tiếng Anh là yếu tố quan trọng để bạn vượt qua vòng phỏng vấn liên quan đến những điều bạn đã viết trong CV và cũng giúp bạn thích nghi với một tập đoàn toàn cầu như LG. Cuối cùng, kiến thức là thứ bạn phải có và đặc biệt là đối với một lập trình viên.

Khổng Thị Hồng Anh gây chú ý với CV đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Hồng Anh gây ấn tượng với CV đạt nhiều thành tích: Học bổng 100% Trường ĐH FPT, Học bổng 50% Talent Scholarship of VTC Academy Plus, Top 6 SHECodes Hackathon, Top 1 Shark Project và Top 2 Working Group trong chương trình Wars' Aftermath Initiative & UN Youth Leaders for Disarmament cùng giải Nhất các cuộc thi Thuật toán do câu lạc bộ trong trường tổ chức

"Mình chưa từng tiếp xúc với công nghệ ô tô số hay có kinh nghiệm với lĩnh vực này nhưng mình đã thể hiện được cho cấp trên thấy rằng mình có đủ kiến thức cơ bản và có khả năng để học hỏi những cái mới một cách nhanh chóng", Hồng Anh cho biết.

May mắn khi là sinh viên Trường Đại học FPT

Nguyễn Việt Long - khóa 15 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm cũng sở hữu học bổng và làm việc tại LG EDV được 1 năm. Để nắm bắt cơ hội này, Long cho rằng Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên Trường ĐH FPT đóng vai trò rất lớn.

"Nhà trường đã giúp mình kết nối tới doanh nghiệp, từ liên hệ giới thiệu chương trình học bổng cho tới hướng dẫn viết Resume, CV, Cover letter (hồ sơ xin việc) cũng như cách trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm hiệu quả… Mình biết ơn các anh chị đã giúp mình có cơ hội được thử thách và đạt được thành quả. Ngoài ra, những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng mềm từ 4 năm học cũng giúp mình ghi điểm trong mắt doanh nghiệp. So với thời gian trước khi học ĐH, mình không thực sự cởi mở và có được những kỹ năng tốt như vậy", Long nhấn mạnh.

Việt Long là thí sinh giành vị trí Top 1 tại LG Track Program 2023.

Cũng theo các sinh viên, chương trình Thực tập doanh nghiệp cũng giúp sinh viên sớm được tiếp cận các dự án thực tế, tăng cơ hội chinh phục các nhà tuyển dụng lớn. Việc Trường ĐH FPT thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp đã giúp sinh viên biết đến các chương trình học bổng tốt và mở ra nhiều cơ hội trong học tập và công việc.