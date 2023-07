Scots English và hành trình 7 năm kiến tạo giá trị tương lai

Một hệ thống giáo dục hướng đến giúp trẻ chủ động tương lai

Gia nhập ngành giáo dục từ năm 2016, với phương châm "Lấy học viên là trung tâm cho mọi hoạt động giảng dạy", Scots English đã không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm học tập để tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ dùng cho giao tiếp mà còn là cánh cửa mở ra thế giới muôn màu, giúp các học viên trau dồi những kỹ năng của một công dân toàn cầu và chủ động đón đầu thách thức.

Khác biệt với phần còn lại của thị trường, khi một số cơ sở giáo dục khác tập trung vào điểm số, Scots English đã tạo ra những bước đi rất riêng cho sự nghiệp giáo dục của mình.

Tổ chức này cho biết, theo nghiên cứu khoa học, mỗi người có 8 loại trí thông minh đa dạng khác nhau gồm: âm nhạc, vận động, tương tác xã hội, ngôn ngữ, logic - toán học, thiên nhiên, nội tâm và thị giác. Khi kích hoạt trí thông minh ngôn ngữ tốt sẽ kích hoạt các vùng thông minh khác phát triển.

Thấu hiểu điều này, chương trình học tại Scots English áp dụng các phương pháp khoa học trong giảng dạy giúp con trẻ khai phá tiềm năng trí thông minh, khả năng tư duy logic và sử dụng tiếng Anh lưu loát.

Theo đó, mỗi buổi học tiếng Anh tiểu học tại Scots English trẻ sẽ là "trung tâm" của mọi hoạt động.

Thay vì chỉ "học vẹt", "học thuộc lòng", trẻ sẽ được tương tác đa chiều với thầy cô, với bạn bè thông qua các hoạt động thuyết trình, mini game, trả lời câu hỏi, nhận định, giải quyết các tình huống cụ thể,... Kiến thức cũng nhờ vậy mà dễ dàng khắc sâu hơn, con trẻ sẽ yêu thích và chủ động học tập.

Scots English đồng hành cùng Phòng GD&ĐT tổ chức chương trình Rung chuông vàng (Ảnh: Scots English).

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, Scots English còn mang đến các chương trình ngoại khóa đa sắc màu cùng chuỗi hoạt động cộng đồng giúp học viên gắn kết, khơi mở những niềm vui mới và mở rộng cơ hội kết nối toàn cầu.

Scots English - 7 năm tâm huyết cùng sự nghiệp giáo dục

Sau 7 năm đào tạo và ươm mầm tài năng trẻ, Scots English phát triển hệ thống gồm 21 chi nhánh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ 100% giáo viên giỏi, có trình độ bản ngữ với chứng chỉ giảng dạy quốc tế. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp tổ chức này trở thành địa chỉ học tiếng Anh uy tín, chất lượng với số lượng hơn 50.000 học viên, trong đó có hơn 32.000 học viên học viên đạt các chứng chỉ quốc tế trình độ Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,...

Với vai trò là Trung tâm Đào tạo Chính thức của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge (Vương Quốc Anh), Scots English mang tới những phương pháp và chiến lược học tập hiệu quả, giúp trẻ dễ dàng đạt được các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm số kỳ vọng. Từ đó, giúp trẻ có bệ phóng vững chắc trong các kỳ thi "trường chuyên, lớp chọn" hay các trường đại học hàng đầu.

"Nhờ các thầy cô tại Scots English, từ một người nhút nhát, kém tiếng Anh, em đã có thể tự tin đứng trước sân khấu để hoàn thành bài thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Em nhận ra rằng tiếng Anh không hề khó, không hề khô khan mà ngược lại rất thú vị. Chỉ cần học đúng phương pháp, chắc chắn các bạn sẽ tìm thấy tình yêu với môn học này", học viên lớp Kids tại Scots English chia sẻ.

Những con số ấn tượng Scots English đã gặt hái được trong quá trình phát triển (Ảnh: Scots English).

Đồng thời, Scots English cũng đặc biệt quan tâm đến giá trị nhân văn bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động: trao tặng hơn 10.000 suất học bổng cho học sinh trong và ngoài hệ thống, tài trợ tổ chức 145 chương trình văn hóa - giáo dục trọng điểm,...

Trong tương lai, Scots English cam kết sẽ viết tiếp sứ mệnh mang môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế đến gần hơn nữa với các em học sinh trên toàn quốc, hướng đến một thế hệ chuẩn công dân toàn cầu trong xu thế hội nhập.

Sự kiện Look Back & Look Ahead với nhiều hoạt động và ưu đãi hấp dẫn

Để đánh dấu mốc cho sự phát triển và tri ân sự đồng hành của các bậc phụ huynh, Scots English tổ chức sự kiện Look Back & Look Ahead tại 18 trung tâm bao gồm: Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An diễn ra vào ngày 22-23/7/2023 với rất nhiều hoạt động và phần quà hấp dẫn.

Sự kiện Look Back & Look Ahead mang tới rất nhiều hoạt động và ưu đãi cho khách hàng (Ảnh: Scots English).

Phụ huynh và các em học sinh đăng ký học trong hai ngày này sẽ nhận được học bổng tiếng Anh lên tới 50%, chương trình bốc thăm trúng thưởng giá trị. Ngoài ra Scots English cũng mang đến rất nhiều trải nghiệm học tập của trẻ:

- Cơ hội kiểm tra trình độ tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và lập kế hoạch phát triển toàn diện về ngôn ngữ, kỹ năng và tư duy.

- Tương tác và trải nghiệm với đội ngũ giáo viên nước ngoài tận tâm, có đầy đủ bằng cấp chuyên môn chuẩn quốc tế.

- Trải nghiệm môi trường học sinh động, tương tác cao với hệ thống lớp học đạt chuẩn.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Website: www.scotsenglish.edu.vn

Hotline: 1900 25 25 75

Fanpage: Scots English